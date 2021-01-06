«Зимові походи — це зовсім інший світ. Ти можеш бути мегадосвідченим мандрівником, підкорити не одну вершину і подолати сотні кілометрів. Та якщо ти не був у поході взимку, ти все ще на старті своєї туристичної кар’єри», — вважає досвідчений український мандрівник Іван Гуляк.

Вперше у зимовий похід Іван пішов ще студентом, а зараз настільки часто подорожує, що нам було дійсно важко впіймати його хоча б на кілька слів. Та ми зробили це — і вже готові розповісти тобі, як підкорити гори взимку, що потрібно вдягати і що взяти з собою, аби отримати максимальне задоволення від процесу.

Налаштуйся на природу

Останнім часом в Україні менше снігу і зима часто нагадує затяжну осінь © Red Bull

«Зимою Карпати найгарніші і найчистіші. Влітку часто натрапляєш на сліди нечемних туристів, або «матрацників», яких вивозять на вершину, щоб зробити кілька фото, а вони лишають по собі сміття. Взимку в горах ти не зустрінеш випадкових людей. Це найкращий час, аби усамітнитися і насолодитися справжньою красою природи», — впевнений Іван.

Останнім часом в Україні стало менше снігу і зима все більше нагадує затяжну осінь. Але це стосується лише рівнинної частини країни. Саме в горах можна відчути контраст. «На висоті 500 метрів ти крокуєш зеленою травою, а на 1500 — настає справжня зима, зі снігом і мінусом на термометрі», — розповідає мандрівник і зізнається, саме за цією романтикою і зміною сезонів варто вирушати у похід з грудня по березень.

Збирай правильну компанію

У зимові походи не ходять соло © Іван Гуляк

У зимові походи не ходять соло. Іван радить знайти того, хто вже має подібний досвід: попитати серед знайомих чи звернутися до туристичних клубів.

«Шукай людину, яка все тобі розповість і зможе піти в похід з тобою. Досвідчені мандрівники допоможуть скласти список необхідного спорядження і розкриють важливі нюанси. Моментів які варто врахувати багато, тому консультуватися обов’язково, а найкраще — піти з групою», — впевнений він.

Як обрати маршрут

Ідеальний маршрут для першого зимового походу — той, у який ти вже ходив влітку. Це допоможе зорієнтуватися на місцевості і знайти краще місце для ночівлі. За сприятливих умов можна буде заночувати у наметі. Але якщо з погодою не пощастить — доведеться шукати інше місце для ночівлі.

«Для зимового походу важливо, аби на маршруті були колиби чи притулки, де можна заночувати за складних погодних умов. Так роблять усі досвідчені мандрівники. Бо взимку не має бути фанатизму, тільки раціональні рішення», — попереджає Гуляк.

Починати краще із простого маршруту на одну добу, з підйомами та спусками, які реально швидко подолати. Так ти будь-коли зможеш повернутися назад і отримаєш максимальне задоволення від мандрівки: перевірити себе і зробити перші висновки.

Готуйся до навантажень

Походи взимку потребують більших навантажень © Peter Pham

Зима — це сніг. А, отже, тобі знадобиться більше спорядження. Тож варто бути готовим до більших навантажень і одразу докидати плюс 15-20 кілограмів багажу. Щоб менше втомлюватись Іван радить… частіше ходити у гори літом. Це додасть досвіду і допоможе покращити фізичну форму.

«По-друге, варто звернути увагу на силові вправи. Можна тренуватися вдома та почати регулярно присідати. Третє й найважливіше — це біг. Саме під час бігу ти зможеш прокачати найбільше м’язів. Крім того, це розвиває витривалість», — перераховує експерт.

Щоб по-іншому відчувати навантаження і отримати від мандрівки тільки приємні враження, потрібно хоча б два тижні щоденних пробіжок. Тож плануй перший похід не раніше кінця січня.

Спорядження

У першу чергу, варто розділити спорядження на групове та індивідуальне. Речі, якими буде користуватись уся група — наприклад, намет чи пальник, — варто розділити між усіма. Щодо намету, Іван радить обирати моделі з міцним каркасом, де є «спідниця», яка допоможе зберегти тепло всередині намету.

Обираючи пальник, впевнись, що ти взяв з собою тип газу, що не замерзає за низьких температур.

Щодо індивідуального спорядження — то це посуд, додаткові речі для утеплення, трекінгові палички та снігоступи на випадок великого снігу.

Що вдягти?

Як правильно обрати одяг у поход? © Markus Berger / Red Bull Content Pool

Одяг — чи не найважливіша частина зимового походу, тому з ним треба розбиратись максимально докладно.

Розпочнемо з черевиків. «Головне, аби вони були високі, міцно фіксували ступню, мали прорезинений захист носка і п’ятки. Важливо, аби нога всередині дихала і не запрівала», — пояснює Іван. Зверху одягай гамаші (спеціальні гетри, що захистять литки і не дадуть снігу потрапити у взуття).

Термобілизна також обов’язкова. Твій набір: термошкарпетки, термобілизна для ніг і тулуба. Такий одяг допоможе вивести зайве тепло і залишить тіло сухим. Іван радить обирати плоскошовну білизну, аби уникнути натирань. Далі — зручні «технологічні» штани з мембранами, які «дихають» і добре зберігають тепло. Вони мають захищати від вітру та вологи і працювати у комбінації з термобілизною.

Поверх пояса — класичний туристичний трьохшаровий комплект — термобілизна + фліс + куртка. З першими двома шарами все зрозуміло, але щодо куртки треба розібратись детальніше. Тобі потрібна штормова куртка: вона не має утеплення та захищає від вітру і вологи. Для утеплення під таку можна вдягти пуховик із капюшоном.

Коли ти активно рухаєшся, навіть за температури -10 С тобі достатньо термобілизни і фліса. Але, якщо ти дістався до вершини і готовий розкладати намет — обов’язково маєш одягнути пуховик.

Не забувай про захист обличчя: підійде баф або балаклава. Іван рекомендує взяти також одну шапку з мікрофлісом для походу, і звичайну теплу — для комфортної ночівлі. Також тобі знадобиться дві пари рукавичок: флісові для активного руху і товстіші, на два пальці, які можна одягнути поверх флісових при низьких температурах.

Наостанок, нагадаємо про лижну маску. Без неї очі будуть сльозитися від вітру і тоді нічого довкола не буде видно. А навіщо ж йти в зимовий похід, коли нічого не видно?

Їжа

Тут Іван радить обирати сублімовані продукти: «Це висушена їжа, до якої ти можеш додати окріп — і отримати першу і другу страви. Це дуже зручно». Також не варто йти у гори без термоса. Кожен із команди має взяти з собою хоча б літр гарячого чаю.