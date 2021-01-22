Останнім часом зима в Україні не тішить великою кількістю снігу, але якщо він все ж випадає, то найчастіше раптово. Тому у зимовий час варто завжди готуватись до заносів, льоду і несподіванок на дорогах. А хто вміє краще виходити із затяжних заносів, як не професійні дрифтери? Ми запитали у професіоналів — гонщиків Олександра Гринчука та Валерія Шевельова, як підготувати автівку і що потрібно знати самому, аби почуватися впевнено у будь-яку погоду.

Готуй авто

Олександр Гринчук © Denys Sergienko/Red Bull Content Pool

Є багато складових, що допомагають почувати себе впевнено на дорозі. Та основне, за словами атлета Red Bull, дрифтера Олександра Гринчука, — уникати сюрпризів. «У разі несподіваної ситуації важливо розуміти, що саме відбувається, тоді ти зможеш діяти розумно», — каже дрифтер.

Особливої уваги потребує акумулятор. Саме він може зупинити твою автівку в мороз. Ба більше, чим старіший акумулятор — тим гірше він реагуватиме на мінусові температури. Тому перед довгою поїздкою його слід ретельно перевірити і залити усі потрібні рідини.

«Одного разу я зупинився на трасі між Києвом і Одесою через те, що система не була заповнена охолоджувальною рідиною. Десь перемерзла трубка, мотор перегрівся при -17 — і його заклинило! Довелося йти пішки й шукати найближчої заправки», — згадує Олександр Гринчук.

Взимку також варто звернути більше уваги на щеплення з дорогою. Кліматичні умови з листопада до квітня змінюються раптово — від прохолодного дощу до затяжної хурделиці та ожеледі.

Плавно керуй автівкою

Щеплення з дорогою взимку — це взагалі окрема тема, адже поверхня під колесами змінюється чи не щохвилини. Ось ти їхав рихлим снігом, потрапив на ділянку з сухим асфальтом, а далі — справжня ковзанка, де лід часто ховається під свіжим снігом.

У таких ситуаціях експерти радять плавно керувати автомобілем. «Рівномірний газ і плавні рухи на кермі — основне, — зазначає Валерій Шевельов. — Різкі дії призводять до зносів та заносів. Намагайся одразу зорієнтуватися, де ти можеш «зачепити» машину, аби вона безпечно скинула швидкість. Наприклад, шукай підтоптаного снігу».

Крім того, слідкуй, аби коефіцієнт щеплення з дорогою на правій і лівій осях був однаковим. Адже це перше що впливає на заноси. Дрифтери порівнюють це із виїздом на узбіччя, коли ти все робиш обережно. А от, аби спокійно виїжджати на слизькі поверхні потрібно вчасно змінювати резину.

Перевіряй гуму

'Шалений Майк' Уідетт розгоняється на льоду © Hiroyuki Orihara/Red Bull Content Pool

У дрифті спортсмени змінюють до 300 коліс за сезон, а от у житті Grinya радить оновлювати комплекти гуми раз на 4-5 років.

«Навіть, якщо вона має високий протектор і зовні виглядає як нова, — зазначає експерт. — На всіх покришках є тиждень і рік виготовлення. Наприклад, «48/16» означає, що гуму зроблено на 48-му тижні 2016-го року. А тому у 2021-му не варто розраховувати на неї по максимуму».

Усім відома ситуація, коли за найменших змін погоди, на СТО утворюються величезні черги. Насправді ця ситуація виснажує всіх і, як результат, разом із новими шинами автолюбителі отримують чималий стрес.

Аби уникати таких історій, Олександр Гринчук рекомендує чітко визначити дати «перевзування» автомобілю. Наприклад, 15 квітня одягати літню гуму, 15 жовтня — змінювати її на зимову. І так щороку. Це допоможе уникати неприємних ситуацій і бути незалежним від погодних коливань.

Є ще варіанти всесезонної гуми. Та, на думку дрифтера, вона більше підійде спокійним водіям, які не збираються кидати виклик дорозі, а за несприятливих умов готові лишити автівку вдома. Така покришка не дасть максимального щеплення взимку і комфорту влітку.

Тримай дистанцію

Це потрібно робити незалежно від погоди. Тримай правильну дистанцію — і точно уникнеш небажаних сюрпризів. Та у непогоду, ця дистанція має бути навіть більшою.

«Прогнозуй, скільки часу треба, якщо машина попереду почне різко зупинятися. Найважливіше: щойно змінюється покриття — збільшуй дистанцію», — радить Валерій Шевельов.

Крім того, дрифтери зазначають: збільшення швидкості пропорційно впливає на збільшення гальмівного шляху. Грубо кажучи, розігнався з 30-ти км/год до 60-ти, зважай, що гальмівний шлях збільшився вдвічі.

Не вивертай кермо

Валерій Шевельов © Фото з особистого архіву Валерія Шевельова

Поширена помилка водіїв взимку — перекручування керма. Ми вже казали, що все варто робити плавно. Керма це також стосується.

Дрифтери кажуть: на слизькій поверхні водії часто вивертають кермо. Та, коли машина недостатньо повертає, то... крутять його ще дужче. Це помилка. Краще повернути його до рівного стану.

«Вивертаючи руль, ти зменшуєш ділянку контакту, а це тягне за собою ще більший знос осі — і призводить до заносів», — пояснює Валерій Шевельов.

Вчись водити взимку

Шалений стріт-дрифт та інші пригоди Grinya в Данії

Не слід забувати, що авто — це шмат заліза, пластику й технологій, вагою понад півтори тонни. Тому кожен неправильний рух на ньому — ситуація підвищеної небезпеки. І, якою не була б твоя автівка чи резина, якщо ти не впевнений у своїх навичках, геройствувати не варто.

«Кожна ситуація на дорозі — індивідуальна. Тому я намагаюся не давати теоретичних порад з цього приводу. Краще пройти спеціальні курси — і на практиці відчути, як діяти у тій, чи іншій ситуації», — радить атлет Red Bull Grinya.

Чи не у кожному обласному центрі України можна знайти курси контраварійного водіння. Там вчать керувати автомобілем у екстремальних ситуаціях, працювати з машиною у заносі та на бездоріжжі. Навіть, якщо це бездоріжжя стається на міських трасах через непогоду.

Олександр Гринчук зізнається: «Це повністю перевернуло моє уявлення про роботу з автомобілем. Водій, який не так давно за кермом, протягом курсів набереться необхідного досвіду, а досвідчені автолюбителі точно отримають задоволення від поїздки і прокачають скіл. Головне, ці уроки колись можуть врятувати тобі життя».