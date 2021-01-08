Сам удома на максималках: проводимо локдаун з користю
© Stijn de Winter / Red Bull Content Pool
Ідеї на кожен день з 8 до 24 січня.
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Як свідчить один жарт у твіттері: дехто з нас уже пережив більше локдаунів, ніж стосунків. Та навіть якщо для тебе це неактуально, наступний локдаун з 8 по 24 січня потребує свіжих ідей. Ба більше, що він частково потрапляє на канікули. Ми вирішили допомогти тобі, і придумали кілька ідей, як перетворити тижні колективної журби на ідеальне продовження канікул (для яких ми також придумували веселі ідеї тут). Щоб не гірше, ніж у Кевіна Маккаллістера.
Отже, лови свій розклад з 8 по 24 січня. Ми вирішили не сильно тебе перенапружувати, обмежившись однією справою на день.
8 січня. Звичайно, можна провести півдня, складаючи план дій на свій супер-ефективний локдаун, як же ж без цього. Навіть у Кевіна з «Сам удома» був намальований план захисту будинку. Виконувати його не обов'язково. Але план має бути. Якщо немає ідей, чекни оцей генератор новорічних обіцянок, які неможливо провалити.
9 січня. Поки не почалися робочі тижні, зроби якусь необов'язкову річ. Наприклад, запиши вже той подкаст, який виношуєш у голові більше року. Тим більше, у нас є поради від профі.
10 січня. Цілий день дивитися кіношки та серіали, бо потім настане понеділок і спокійно цього зробити вже не дадуть. У тебе напевно є власний перелік всього, що ти проґавив раніше. Але якщо немає, заходь сюди.
11 січня. Перший робочий день після канікул. Завдання: не лягати обличчям у подушку та не кричати у неї. Щоб понеділок пройшов легше, йому потрібен правильний саундтрек. Наприклад, з кращих українських альбомів минулого року.
12 січня. Час згадати про фізичну активність. Але ми розуміємо, що у локдаун нічого не хочеться, тому обрали вправи, які можна робити, не встаючи з-за столу. Повторюй щодня, поки не відчуєш потребу чогось більшого.
13 січня. Перевести частину недомашнього одягу у розряд домашнього. Ще частину скласти у коробку, щоб після 24-го віддати на благодійність. Ну реально, якщо ти вдягнув ту червону кофточку двічі за останній рік, то у 2021 нічого не зміниться!
14 січня. Спланувати свій ідеальний тріп на часи, коли усі ці локдауни скінчаться (це ж колись станеться, правда?). Для старту можна надихнутися Марком Горном, можливо, головним мандрівником у світі.
15 січня. Дізнатися, чим закінчився Дакар 2021 та залипнути.
16 січня. Субота — класний день для геймнайту, бо можна не прокидатися з самого ранку. А ось тут є немало ідей, у що грати.
17 січня. Влаштувати ще один секретний Новий рік, коли вже ніхто не чекає. Назвемо його Новий Рік 2. Або Новий рік Deluxe Edition. Можна замовити близьким людям якісь прикольні подарунки, не виходячи з дому. Як раз встигнуть приїхати після 24-го.
18 січня. Ввести новий ранковий ритуал — починати день з воркауту (ось тут є спеціальний набір вправ без спорядження та зайвих ускладнень). Бо за нашими підрахунками, приблизно у ці дні потрібно буде шукати нове джерело для відновлення сил.
19 січня. Якщо працювати нестерпно, завантажити один з цих додатків, які допомагають зібрати раму.
20 січня. Провести цілий вечір, граючи у Hitman 3 (він як раз тоді вийде). Так, ніби на вулиці початок 2000-х, а тобі знову 12 рочків.
21 січня. Перечитати нашу серію лайфхаків та обрати одну звичку, яку ти залишиш у минулому цього року. Почати цього ж дня, жодних «наступних понеділків».
22 січня. Зібратися у зимовий похід, якщо скучив за пригодами. Попередньо почитати поради від досвідчених мандрівників. Можна почати з найближчого парку.
23 січня. Влаштувати маленьку вечірку лише з тими друзями, які так само, як і ти, дотримувалися локдауну. Пограти з ними в оці ігри. Не повбивати одне одного.
24 січня. Прибрати ялинку. Та й досить з тебе сьогодні.