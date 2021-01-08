Сам удома на максималках: проводимо локдаун з користю

Як свідчить один жарт у твіттері: дехто з нас уже пережив більше локдаунів, ніж стосунків. Та навіть якщо для тебе це неактуально, наступний локдаун з 8 по 24 січня потребує свіжих ідей. Ба більше, що він частково потрапляє на канікули. Ми вирішили допомогти тобі, і придумали кілька ідей, як перетворити тижні колективної журби на ідеальне продовження канікул (для яких ми також придумували веселі ідеї

). Щоб не гірше, ніж у Кевіна Маккаллістера.