Велосипед взимку: навіщо і як підготуватись

Чи можливо повірити, що в кінці листопада не обов’язково закривати сезон тренувань на велосипеді? Досвідчений велоспортсмен і засновник велозборів CyprusCamp Юрій Ганусяк вважає, що тренуватись можна й у січні, головне правильно підготуватись. Ми розпитали, чому може навчити тренування на засніжених дорогах і яку екіпіровку слід підготувати тому, хто наважиться виїхати взимку.

Навіщо

«Катання взимку — це прикольно. Коли світить сонечко, довкола сухий сніг, а ти правильно вдягнений та екіпірований, тренування доставляє купу фану», — ділиться спортсмен.

Також на думку експерта, таке тренування — чудовий спосіб покращити техніку. «Байк буде застрягати в снігу, тому його доведеться виловлювати, це сильно розвиває координацію, почуття рівноваги і відчуття велосипеда. Будь-який велосипедист скаже, що катання взимку — чудова нагода прокачати скіли», — впевнений Ганусяк.

Тим паче, взимку падати не боляче, а валитися у великі сніжні замети м’яко і весело. Коротше, все як у дитинстві.

Втім, слід дещо врахувати:

Температура повітря . Потрібно ретельніше готуватися до виїзду в плані одягу і підготовки велосипеда, інакше будь-яка надзвичайна ситуація може стати трагічною. Звичайно, не дуже приємно кататися під час мокрого снігу. Тоді є величезний шанс промокнути і захворіти.

Дорожнє покриття . Взимку асфальт рідко буває сухим і теплим, що впливає на якість зчеплення. Тому шанс десь «прилягти в повороті» (впасти, — ред.) сильно збільшується.

Час . Не забувай, що зимою коротший світловий день, тому якщо плануєш далекі заїзди (особливо за межі міста), варто правильно розраховувати час на дорогу. Взимку дуже швидко темнішає і температура падає на кілька градусів, в порівнянні з денною.

Комбінація одягу залежить від конкретної температури © Alé, Castelli, DHB

Готуємось до виїзду: екіпіровка

Найперше — це шолом . Він потрібен, незалежно від того, у яку пору року ти плануєш виїзд. Під шолом одягаємо спеціальну велосипедну шапочку, що закриває вуха, щоб їх не задувало холодним повітрям. Слідкуй, щоб спереду шапка була вкрита непродувною тканиною, аби вберегти голову від вітру, що летітиме в обличчя.

Також тобі знадобиться баф , що захищатиме горло та шию.

Ще один обов’язковий елемент зимового тренування — термобілизна . На неї — щось тепле, зігріваючий шар флісу. Зверху — велокуртка, щільність якої варто обирати відповідно до погоди. Спереду вона обов’язково повинна мати мембрану, щоб захищати від холодного вітру. Щодо спини, то за температури вище 0 вона може продуватися, аби убезпечити тебе від перегрівання. Втім, за мінусової температури мембрана має бути всюди: і спереду, і ззаду.

Далі йдуть велоретузи . Обов’язково із захистом від вітру на колінах, бо їх дуже легко застудити.

Якщо говорити про шосейну поїздку, то керувати байком можна й у літньому взутті . Головне — захистити його спеціальними непродувними бахілами. Коли ж ти плануєш довге тренування, що може тривати більше двох годин, краще взяти зимові велосипедні черевики. Вони мають бути легкі, але теплі.

На температуру вище 0 підійдуть легкі рукавички з віндстопером . Втім, за позначки мінус — шукай рукавички з утепленням, або «напів-рукавиці» з трьома відділеннями: одне для мізинця, безіменного та середнього пальця, і окремі для великого і вказівного. Це потрібно, щоб тобі було зручно натискати тормоз та перемикати передачі.

Що треба знати про катання на велосипеді взимку © sunbikers.at

Що взяти з собою?

Якщо ти плануєш довге тренування, обов’язково бери з собою рюкзак, де будуть теплі речі і термос з чаєм або кавою, аби зігрітися. «Їхати на велосипеді у всьому екіпіруванні, описаному вище, просто прекрасно. Але варто зупинитися хоча б на 15 хвилин, як одразу ж стає холодно», — пояснює Ганусяк.

Попіклуйся про наявність базових інструментів, аби ти міг полагодити вел, якщо щось станеться. Обов’язково бери насос і запасну камеру.

POV: Зимове катання в горах

Як підготувати велосипед

«Щодо велосипеду, тут є кілька варіантів. Перший — купити на барахолці недорогий «треш-байк» і їздити на ньому, щоб не було шкода. Другий варіант — кататися на тому ж велосипеді, що і зазвичай, але частіше його мити і сушити. Ще можна поставити більш підходящу для зими гуму», — ділиться Юрій.

У різних виробників є спеціальні шиповані покришки, що дозволяють ганяти по зледенілим покриттям . Коштують такі близько $90 за штуку. Втім, контроль, який вони дають, реально того вартує. Тим паче, це одноразова і довготривала інвестиція. Якщо їздити на них по снігу чи льоду, вони майже не зношуються. Але зауваж, що асфальт, натомість, їх убиває.

Щодо педалей, то на зиму краще встановити «топталки», аніж контактні. Адже в контактних педалях потрібно зафіксувати ногу, як в лижних черевиках. У той час як на звичайні педалі просто натискаємо ногою. Тому з контактними вище шанс травмуватися при падінні.

На MTB краще замінити амортизаційну вилку на жорстку (якщо у тебе не двопідвісна модель). Амортизаційна вилка після зими може вийти з ладу, і її ремонт обійдеться дорожче купівлі звичайної жорсткої вилки.