Як знайти мотивацію для спорту взимку? Відповідають профі

Пік уваги до спорту тренери помічають у перші місяці весни, а от в грудні зали найчастіше не такі заповнені. Багатьом не вистачає мотивації та енергії для тренувань взимку. Та герої цього матеріалу впевнені, що спорт — справа, що пасує до будь-якої пори року, головне правильно підібрати програму тренувань.

Яна Беломоіна

чемпіонка світу з маунтинбайку, атлетка Red Bull

Яна Беломоіна © Jan Kasl / Red Bull Content Pool

Для початку кожна людина мала б запитати себе: які у мене цілі? Ти хочеш почуватися більш здоровим, активним, чи привести своє тіло в форму, отримати тонус, скинути вагу? Може твоє завдання стати сильнішим і впевненішим у собі? Кожен може знайти для себе потрібні фактори. Ось тобі й мотивація рухатися вперед. Став перед собою ціль і удосконалюйся, рухаючись до неї.

Головне — почати, і з часом кожне тренування приноситиме більше задоволення. А коли побачиш результат, він мотивуватиме тебе ще більше.

Яна Беломоіна © Сергій Сараханов Якщо мотивувати самого себе складно, знайди тренера. Яна Беломоіна

Він урізноманітнить тренування, покаже, які вправи можна виконувати для різних груп м’язів і ти побачиш, наскільки цікаво це може бути. Згодом зможеш продовжувати їх самостійно.

Якщо не хочеться йти в зал — бігай. У холодну пору це ідеальний варіант. Тим паче коли ти біжиш на свіжому повітрі, тобі вже не холодно. Можна бігати в парках, лісах, стадіонах, або просто по місту, як я. До того ж можеш підключити стрибки на місці, в довжину, або на сходах. Це додасть навантаження і такі вправи дуже ефективні для тонусу ніг і сідничних м’язів.

Коли гарна погода, збирай друзів, беріть велосипеди й насолоджуйтеся катанням по бездоріжжю. Там ти більше будеш схований від холодного вітру.

Крім того, ти можеш тренуватися вдома. Придбай м’який килимок для занять, на ньому тобі буде зручніше працювати і його можна брати з собою будь-куди. Також гарна ідея придбати фітнес-гумки, м’ячі, скакалку, або просто взяти дві повних пляшки води по 5-6 літрів і виконувати з ними різноманітні вправи: глибоко присідати, робити випади, підіймати вгору. Повір, з ними можна так попрацювати, що тіло буде горіти. До того ж купу корисних вправ і тренувань можна знайти в інтернеті.

Яна Беломоіна © Сергій Сараханов

Я в міжсезоння не сиджу на велосипеді, а максимально урізноманітнюю тренування: бігаю, ходжу в зал і щодня виконую щось різне. Деколи виїжджаю на дорогу або працюю на велостанку вдома. Багато спортсменів, не тільки велосипедистів, також тренуються на лижах, адже це хороше тренування, коли в тебе працює все тіло.

Тому просто знаходь, що тобі більше подобається і працюй. Пам’ятай, в першу чергу ти робиш це для себе, свого здоров’я і самопочуття.

Олександр Тітаренко

паркурист, переможець Red Bull Art Of Motion 2017

Олександр Тітаренко взимку зазвичай займається в залі © Red Bull

Зазвичай, взимку я займаюся в залі.

Колись в дитинстві міг постійно стрибати в сніг, поки ніс не відмерзне, але сьогодні вже такого не роблю. Олександр Тітаренко

Коли холодно, незалежно від того, які м’язи ти хочеш прокачати, варто приділити якомога більше уваги розминці й добре розігрітися. А серед вправ рекомендую робити присідання. Це завжди добре і корисно для ніг і сідниць. Особливо якщо ти хочеш займатися паркуром.

Я дуже люблю справу, яку роблю, тому тренуюся в будь-яку пору року. Це і мотивує мене щодня займатися, незалежно від погоди. Ти так само можеш легко зробити спорт своєю звичкою, варто тільки полюбити те, що робиш.

Крім того, чим іще займатися вдома взимку? А спорт точно урізноманітнить твої будні і зробить тебе кращим.

Максим Оробець

професійний хіп-хоп-танцівник, хореограф, викладач та організатор міжнародних івентів

Максим Оробець вважає, що пора року не має впливати на тренування © Дан Балашов

Я не розумію різниці між зимою і літом, як взагалі пора року впливає на тренування і чому комусь взимку потрібно більше мотивації для занять спортом, аніж в будь-яку іншу пору року? Для мене все однаково.

Якщо ти займаєшся улюбленою справою — яка різниця, йде сніг, чи світить сонце? Максим Оробець

Я намагаюся завжди відверто із собою спілкуватися і питаю себе: хочу я цього, чи ні. Чим чесніше ти будеш перед собою і чим конкретніші відповіді даватимеш, тим більше знайдеш мотивації.

Я розумію, що саме слово «мотивація» для багатьох звучить як певний фактор, що дасть тобі екстраенергію. Для мене — це те, що ти говориш сам собі й не існує жодних зовнішніх сил.

Максим організовує танцювальні івенти не залежно від сезонів © Дан Балашов

У танцівників взагалі немає міжсезоння: івенти проходять постійно. Якщо настала зима, просто змінюєш форму тренувань, а не відмовляєшся від занять спортом, бо «випав сніг і тепер я не можу бігати».

Я часто тренуюся вдома, якщо не маю часу поїхати в зал. Знаходжу для цього 30-40 хвилин, вмикаю музику і поїхали. Деколи роблю віджимання, прес, стійку на руках, інколи професійно танцюю, чи виконую зациклені рухи на швидкість та витривалість. Головне отримувати від цього задоволення. Якщо ти хочеш залишатися в формі — будеш це робити. Домашні умови — це теж дуже класно. Тим паче коли є багато варіантів для цього. Наприклад, включити YouTube і підібрати потрібне тренування.

Це може бути складно і це нормально. Головне: не зупинятися, а додати творчості у процес. Вона додасть натхнення і мотивації. Наприклад, я виконую вправи зі стільцем: віджимаюся, присідаю, стою на руках. Питання тільки у фантазії.

А взагалі, круто коли є хтось поряд: хлопець, дівчина, чоловік чи дружина. Ви можете мотивувати одне одного і займатися разом. Це класно підіймає настрій, тому заохочуй когось займатися разом з тобою.