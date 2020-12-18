Фітнес

Як тренуватися на холоді: досвід Ольги Харлан та Юлії Левченко

© Wheel Bree/Red Bull Content Pool
Попереду принаймні 4 місяці холоду, а локдаун у загрожує закриттям спортзалів. Лишати тебе без спорту ми не плануємо, тому починаємо розповідати про різні варіанти тренувань у ці часи.
Автор Марія РидванОпубліковано
Олімпійські чемпіонки та атлетки Red Bull Оля Харлан та Юлія Левченко про тренування на холоді знають усе: збори часто проводять пізньою осінню, а іноді й взимку. Тож за роки тренувань вони зібрали багато порад та досвіду, який знадобиться тобі, якщо ти хочеш відкрити для себе нову холодну сторону спорту.
Ольга Харлан про тренування на холоді
Ольга Харлан про тренування на холоді
© Wheel Bree/Red Bull Content Pool

Ольга Харлан — українська шаблістка, шестиразова чемпіонка світу і восьмиразова чемпіонка Європи

Зазвичай, я не дуже багато тренуюся на вулиці. Але це не стосується періоду зборів. Коли Олімпійська база стає нашим домом, у розклад повертаються ранні підйоми і тренування на вулиці. Часто збори проводять у кінці листопада або взимку. Ще до сніданку ми встигаємо трохи потренуватися, це може бути коротка пробіжка 20-30 хвилин. Іноді, потрібно пробігти лише 1 кілометр, але, коли лежить сніг і страшний холод, тобі все одно скільки це. У нас бувають збори у Тисовці в Карпатах, там ми багато катаємось на лижах, це корисно для дихання.
Якою б не була погода, накидати на себе пуховик і три кофти — це погана ідея. Ти швидко спітнієш і швидко замерзнеш.
Твій одяг має складати максимум 3 шари. Якщо температура близько 0, ідеальний набір — термобілизна, водолазка і вітровка. Цей одяг допоможе зберегти тепло і не дасть спітніти. Також потрібне взуття, що не промокне, рукавички і шапка. Я завжди одягаю балаклаву. Вона захищає шкіру обличчя від холоду, але шукай таку, у якій буде можливо дихати.
Але тренування взимку — це не тільки час, проведений на вулиці. Це ще й турбота про себе між тренуваннями.
У холодну пору року доведеться поміняти харчування: клімат і пора року важливі. Варто звертати увагу на сезонність продуктів. Всі розуміють, що кавуни взимку не дуже корисні. Але я не стану рекомендувати конкретну дієту: кожна людина — особлива, і що ідеально для мене, може бути небезпечно для іншого.
Як знайти мотивацію? Олімпійський сезон починається у листопаді. Не важливо є у спортсмена мотивація чи ні. Ти повинен бути готовий. Сезон триває до липня. У серпні ми влаштовуємо собі супер-відпочинок, а у вересні з чистою душею починаємо готуватися до старту.
Нормальних людей восени може знайти хандра. Я думаю, що допомогти впоратися з нею може правильна постановка цілей. Мету можна знайти у будь-чому, наприклад, вирішити вставати щодня о 7 ранку. Режим спочатку пригнічує, але через тиждень звикаєш і він починає приносити задоволення. У цьому полягає робота спортсмена.
Я можу сказати, що це того варто. Так буває важко, але у якийсь момент ти розумієш: це тобі допомагає.
Юлія Левченко радить не втрачати голову та тренуватися зважено
Юлія Левченко радить не втрачати голову та тренуватися зважено
© Wheel Bree/Red Bull Content Pool

Юлія Левченко — українська легкоатлетка, що спеціалізується на стрибках у висоту, призерка чемпіонатів світу

У легкій атлетиці є два сезони: зимовий і літній. Взимку ми працюємо у манежі, влітку — на відкритому повітрі: на стадіоні, на спортивних майданчиках. Весна і осінь — сезони підготовки. План тренувань залежить від стадії та сезону.
Тренуватися на вулиці завжди краще, тому що ти дихаєш повітрям. Це завжди ефективніше. У манежі важко дихати, особливо коли на тебе чекає важка робота.
У березні, коли почався карантин, я відчула це особливо сильно. Ми потрапили на 2 тижні на ізоляцію. Я намагалася тренуватися вдома: в основному це був біг на місці та вправи на прес. Повертатися у звичний ритм виявилося дуже важко. Я взагалі не могла дихати.
Тому навіть у кінці осені ми намагаємося 2-3 тренування на день робити на відкритому повітрі.
Головна моя рекомендація — підходити до всього з розумом. Важливо навчитися себе чути. Це найважча наука.
Є моменти, коли потрібно себе змусити і зробити, а є, коли потрібно зупинитися. Цей баланс знайти не просто, але важливо.
Юлія Левченко
На вулицю треба виходити, якщо ти впевнений, що у тебе є правильне екіпірування й водонепроникна вітровка. Все добре зі здоров'ям, а після тренування буде час зігрітися та випити чаю. Тоді можна піти на пробіжку. Якщо ж ні — краще відмовитися від таких пригод.
Не забуваємо про розминку перед будь-активністю. Та не доводимо до крайнощів: коли ти виснажений або не займався місяць, не слід починати з трьохгодинного навантаження за один раз.