Як тренуватися на холоді: досвід Ольги Харлан та Юлії Левченко

Олімпійські чемпіонки та атлетки Red Bull Оля Харлан та Юлія Левченко про тренування на холоді знають усе: збори часто проводять пізньою осінню, а іноді й взимку. Тож за роки тренувань вони зібрали багато порад та досвіду, який знадобиться тобі, якщо ти хочеш відкрити для себе нову холодну сторону спорту.

Ольга Харлан про тренування на холоді © Wheel Bree/Red Bull Content Pool

Ольга Харлан — українська шаблістка, шестиразова чемпіонка світу і восьмиразова чемпіонка Європи

Зазвичай, я не дуже багато тренуюся на вулиці. Але це не стосується періоду зборів. Коли Олімпійська база стає нашим домом, у розклад повертаються ранні підйоми і тренування на вулиці. Часто збори проводять у кінці листопада або взимку. Ще до сніданку ми встигаємо трохи потренуватися, це може бути коротка пробіжка 20-30 хвилин. Іноді, потрібно пробігти лише 1 кілометр, але, коли лежить сніг і страшний холод, тобі все одно скільки це. У нас бувають збори у Тисовці в Карпатах, там ми багато катаємось на лижах, це корисно для дихання.

Якою б не була погода, накидати на себе пуховик і три кофти — це погана ідея. Ти швидко спітнієш і швидко замерзнеш.

Твій одяг має складати максимум 3 шари. Якщо температура близько 0, ідеальний набір — термобілизна, водолазка і вітровка. Цей одяг допоможе зберегти тепло і не дасть спітніти. Також потрібне взуття, що не промокне, рукавички і шапка. Я завжди одягаю балаклаву. Вона захищає шкіру обличчя від холоду, але шукай таку, у якій буде можливо дихати.

Але тренування взимку — це не тільки час, проведений на вулиці. Це ще й турбота про себе між тренуваннями.

У холодну пору року доведеться поміняти харчування: клімат і пора року важливі. Варто звертати увагу на сезонність продуктів. Всі розуміють, що кавуни взимку не дуже корисні. Але я не стану рекомендувати конкретну дієту: кожна людина — особлива, і що ідеально для мене, може бути небезпечно для іншого.

Як знайти мотивацію? Олімпійський сезон починається у листопаді. Не важливо є у спортсмена мотивація чи ні. Ти повинен бути готовий. Сезон триває до липня. У серпні ми влаштовуємо собі супер-відпочинок, а у вересні з чистою душею починаємо готуватися до старту.

Нормальних людей восени може знайти хандра. Я думаю, що допомогти впоратися з нею може правильна постановка цілей. Мету можна знайти у будь-чому, наприклад, вирішити вставати щодня о 7 ранку. Режим спочатку пригнічує, але через тиждень звикаєш і він починає приносити задоволення. У цьому полягає робота спортсмена.

Я можу сказати, що це того варто. Так буває важко, але у якийсь момент ти розумієш: це тобі допомагає.

Юлія Левченко радить не втрачати голову та тренуватися зважено © Wheel Bree/Red Bull Content Pool

Юлія Левченко — українська легкоатлетка, що спеціалізується на стрибках у висоту, призерка чемпіонатів світу

У легкій атлетиці є два сезони: зимовий і літній. Взимку ми працюємо у манежі, влітку — на відкритому повітрі: на стадіоні, на спортивних майданчиках. Весна і осінь — сезони підготовки. План тренувань залежить від стадії та сезону.

Тренуватися на вулиці завжди краще, тому що ти дихаєш повітрям. Це завжди ефективніше. У манежі важко дихати, особливо коли на тебе чекає важка робота.

У березні, коли почався карантин, я відчула це особливо сильно. Ми потрапили на 2 тижні на ізоляцію. Я намагалася тренуватися вдома: в основному це був біг на місці та вправи на прес. Повертатися у звичний ритм виявилося дуже важко. Я взагалі не могла дихати.

Тому навіть у кінці осені ми намагаємося 2-3 тренування на день робити на відкритому повітрі.

Головна моя рекомендація — підходити до всього з розумом. Важливо навчитися себе чути. Це найважча наука.

Є моменти, коли потрібно себе змусити і зробити, а є, коли потрібно зупинитися. Цей баланс знайти не просто, але важливо. Юлія Левченко

На вулицю треба виходити, якщо ти впевнений, що у тебе є правильне екіпірування й водонепроникна вітровка. Все добре зі здоров'ям, а після тренування буде час зігрітися та випити чаю. Тоді можна піти на пробіжку. Якщо ж ні — краще відмовитися від таких пригод.