Як і багато хто з нас, Лі Сан Хек, він же Faker, провів більшу частину минулого року, живучи і працюючи в тому ж просторі, що й його домашні. А також він багато грав в комп'ютерні ігри. Різниця в тому, що це його робота.

24-річний гравець з Південної Кореї вважається найбільшим гравцем League of Legends, а його сусіди — це професійна кіберспортивного команда SK Telecom T1.

Faker - триразовий чемпіон світу з LoL © [unknown]

Faker — професійний гравець з 2013 року, він заробив близько $1,4 млн призових на додаток до своєї річній зарплаті в розмірі 2,5 млн доларів США з SKT T1. Він також може похвалитися 3,1 мільйонами підписників у Twitch і є одним з двох гравців, які тричі вигравали Чемпіонат Світу (2013, 2015 і 2016). Але щоб показувати такі результати, потрібно важка робота, і Faker щодня живе і тренується в сеульському буткемпі команди. Нам він пообіцяв розкрити деякі секрети, що лежать в основі його тренувань, і те, чому його спосіб життя "робота-з-дому» може навчити нас.

Розподіляйте свій час

Між змаганнями день Faker'а включає дві тригодинні ігрові сесії (з 1 годині дня до 4 годин і з 7 до 10 вечора). «Я тренуюся відповідно до розкладу команди», — каже він. «Завдяки самоконтролю я залишаюся здоровим як фізично, так і ментально, і достатньо висипаюся». Він також поділяє робочі і житлові приміщення: «Кімната для тренувань знаходиться недалеко, але окремо від будинку гравців. Ми найкраще фокусуємося, коли працюємо там».

Кімнатні рослини заспокоюють мої очі і мій розум. Зелений колір надає заспокійливого впливу. Лі 'Faker' Сан Хек

Faker на League of Legends World Championships © Marv Watson

Об'єднуйтеся

У LoL поле бою між змагальними базами складається з трьох ліній (верхньої, середньої і нижньої), оточених лісом. Роль Faker — мідлейнер, він знаходиться на центральній лінії. Він також часто є навідником — членом команди, який вирішує, які цілі атакувати. Ця командна етика — це те, що він також переносить на звичайне життя.

«Одна з моїх сильних сторін — розуміння не тільки моєї власної гри, але і ситуації в команді в цілому», — говорить Faker, підкреслюючи важливість того, щоб не змішувати змагання з їхнім життям в офлайні. — «Як там кажуть, в команді немає «я».

Вмій розслаблятися

Змагання з LoL дуже напружені, і на рівні гри Faker'а ставки і стреси надзвичайно високі. «Я звик грати під тиском, і я розробив способи зберігати спокій», — говорить він. «Я медитую перед грою, щоб очистити свій розум від усього, що відбувається навколо мене. Я також розминаюся з розтяжкою».

Однак його головна зброя в арсеналі збереження незворушності — це звичайні домашні рослини. «Я ставлю їх у місця, які часто потрапляють на око, щоб нагадувати собі, що їх потрібно поливати», — пояснює він. «Вони розслабляють мої очі і заспокоюють мій розум. А зелений колір діє заспокійливо».

Раніше я впадав у депресію, коли програвав, але тепер я сприймаю невдачу як процес навчання Лі 'Faker' Сан Хек

SK Telecom T1 стала родиною для одного з кращих кіберспортсменів © lolesports.com

Веселіться

Підтримувати гарний настрій може бути непросто на роботі з високим стресом; тим більше, коли ви проводите кожну годину з колегами по роботі.

«Змагання корисні для мотивації», — говорить Faker. «Але цінніше зосередитися на тому, що може підняти мені настрій. Раніше я переживав, коли програвав, але тепер я сприймаю невдачу як процес навчання і концентруюся на русі вперед. Чи це гра в Лізі, або просто з друзями, я знаходжу задоволення від того, як граю».

Зараз у вільний час Faker стрімить на своєму Twitch каналі .