Усе про World Fitness Project 2026: атлети, програма та як дивитися

2026 рік стане другим сезоном World Fitness Project (WFP) — нової багатоступеневої ліги, що пропонує свіжий погляд на змагальний фітнес. Після успішного дебюту у 2025 році, коли WFP об'єднав професійних атлетів і аматорів з усього світу, турнір виходить на новий рівень. На глядачів чекають нові виклики, видовищні тренування та виступи атлетів світового класу. Серед учасників — Лаура Хорват і Джеймс Спрег.

Тур складатиметься з трьох етапів — у Лондоні (Велика Британія), Індіані (США) та Копенгагені (Данія). На кожному з них 20 чоловіків і 20 жінок змагатимуться у різноманітних дисциплінах функціонального фітнесу: від високоінтенсивних спринтів і функціональних тестів до важкої роботи зі штангою та комплексних випробувань. Розповідаємо, чого чекати від другого сезону WFP, які тренування варто спробувати та як не пропустити найцікавіше.

01 Що таке World Fitness Project (WFP)?

Чинна чемпіонка Лаура Хорват однозначно буде в центрі уваги © Ádám Bertalan/Red Bull Content Pool

World Fitness Project створили колишній учасник CrossFit Games Вілл Мурад разом з Ізабеллою та Джексоном Террі — засновниками некомерційної фітнес-організації Goodlyfe. WFP позиціюється як професійна фітнес-ліга, що ґрунтується на чітких принципах: люди важливіші за прибуток, чесність — за пошук легких шляхів, а справжні досягнення — понад усе. Як спортивний директор, Мурад вибудував структуру ліги навколо багаторівневого формату змагань, який однаково цінує як результати елітних атлетів, так і прагнення новачків.

У дебютному сезоні ліга підписала контракти з 40 елітними спортсменами, які стали оплачуваними професіоналами та отримували фіксовану винагороду за участь у подіях. Найвищим рівнем є дивізіон Pro, де 20 чоловіків і 20 жінок протягом сезону змагаються за очки та місця в рейтингу. Нижче розташований дивізіон Challenger — платформа для атлетів без контрактів, які можуть пройти онлайн-кваліфікацію, показати себе та вибороти омріяну професійну карту на наступний сезон. Для ширшої спільноти WFP також пропонує категорію Competitive Field, відкриту для атлетів різного рівня підготовки.

02 Чим WFP відрізняється від інших змагань?

Лука Джукич під час торішнього фіналу © Esben Zøllner Olesen/Red Bull Content Pool

Головна особливість WFP — формат повноцінного сезону з тривалою історією, що суттєво відрізняє лігу від більшості фітнес-змагань, де все вирішується за один вік-енд.

До появи WFP елітні атлети функціонального фітнесу тренувалися цілий рік заради кількох ключових стартів, часто без фінансової стабільності. Мурад неодноразово наголошував, що саме цю проблему й покликана вирішити ліга. «Структура ліги створює сюжетні лінії, рейтинги, суперництво та відповідальність, — каже він. — Вона дає змогу вболівальникам стежити за сезоном, спонсорам — інвестувати з упевненістю, а атлетам — планувати свій рік як професіоналам у будь-якому іншому виді спорту». Гарантовані професійні контракти стали практичним втіленням цієї філософії.

За словами засновника, така модель змінює систему, у якій раніше весь ризик фактично лежав на учасниках: «Це дає спортсменам змогу тренуватися розумніше, відновлюватися належним чином і ставитися до змагань як до професії, а не як до дорогого хобі».

03 Де проходять етапи WFP 2026?

Копенгаген знову прийматиме фінал World Fitness Project © Esben Zøllner Olesen/Red Bull Content Pool

World Fitness Project 2026 охоплює три континенти та три живі події, кожна з яких відображає глобальні амбіції ліги.

Ось повний розклад:

Drumsheds, Лондон: 1-3 травня

Сезон стартує в Drumsheds: колишньому промисловому гіганті на півночі Лондона, що перетворився на один із найпопулярніших спортмайданчиків Європи. На арені зустрінуться 50 професійних атлетів серед чоловіків і 50 серед жінок разом із 20 елітними командами. Це найбільший захід WFP на теренах Великої Британії.

Grand Park Pro, Вестфілд, штат Індіана: 28-30 серпня

Далі тур вирушає до США. Grand Park у Вестфілді — один із найбільших мультиспортивних кампусів країни, що регулярно приймає масштабні національні змагання. Формат лишається незмінним: 50 атлетів у кожній категорії. Особлива ставка — місця у кваліфікації для тих, хто зовсім трохи не дотягнув до лондонського відбору.

The Bella Centre, Копенгаген: 17-20 грудня

Фінал сезону приймає данська столиця. The Bella Centre — найбільший виставковий комплекс Скандинавії — стане ареною для 30 найкращих атлетів за підсумками обох попередніх етапів. Показово, що жоден контрактний професіонал не отримує місце автоматично: результати вирішують усе. Копенгагенський фінал також розширить програму новими унікальними дивізіонами, що зробить його наймасштабнішою подією всього сезонного календаря.

04 На яких спортсменів варто звернути увагу на WFP 2026?

Йонне Коскі дякує за оплески © Esben Zøllner Olesen/Red Bull Content Pool

Коли штанги злітають над головою, а спортсмени падають без сил за фінішною лінією, найцікавіші історії сезону легко загубити. Ось вісім імен, за якими варто уважно стежити у 2026 році.

Джеймс Спрег

Джеймс Спрег підходить до старту в Drumsheds у статусі чинного чемпіона WFP — і головного суперника, якого прагнуть здолати всі інші. 23-річний американець, який також виграв CrossFit Games 2024, вважається одним із найуніверсальніших атлетів чоловічого дивізіону. Він стабільно фінішує в п'ятірці найкращих у випробуваннях абсолютно різного типу — від кардіо до силових комплексів. Єдиною помітною слабкістю Спрега залишається робота з максимальною вагою на штанзі. Саме важкі комплекси вже коштували йому високих позицій на змаганнях. Водночас його стабільність в інших випробуваннях зазвичай перекриває ці втрати. У функціональний фітнес Джеймс прийшов завдяки батькові — атлету категорії Masters, який за допомогою спорту зміг подолати алкогольну залежність. За словами Спрега-старшого, саме тренування «допомогли вибратися з ями, з якої він ніколи не сподівався вибратися». Сьогодні сам Джеймс переконаний, що WFP «має потенціал змінити правила гри». Після торішньої перемоги перед ним стоїть новий виклик — довести, що чемпіонство не було випадковістю.

Лаура Хорват

Лаура Хорват виграла перший сезон WFP у Копенгагені минулого грудня — і зробила це завдяки своїй головній перевазі: здатності зберігати спокій навіть тоді, коли все йде не за планом. Чемпіонка CrossFit Games 2023 та дворазова переможниця Rogue Invitational підходить до етапу в Лондоні у статусі головної фаворитки. Угорка вирізняється не лише видатною фізичною підготовкою, а й холоднокровністю у вирішальні моменти. «Досвід, практика, віра в себе. Треба не падати духом під натиском, не дивитися на таблицю лідерів, а зосереджуватися на наступному завданні, не на тому, де ти зараз, а на тому, куди рухаєшся», — каже вона. Цей підхід добре помітний і в її важкій атлетиці. Хорват є чемпіонкою своєї країни та володаркою національного рекорду в поштовху штанги. Окремої уваги заслуговує й команда підтримки спортсменки, яку очолює її брат, тренер і стратег Крістоф Хорват. Саме він супроводжує Лауру під час виступів і допомагає їй зберігати концентрацію повторення за повторенням.

Патрік Веллнер

Патрік Веллнер давно має репутацію одного з найбільш відкритих і близьких до вболівальників спортсменів у функціональному фітнесі. І нині навколо нього формується одна з найемоційніших історій сезону — його «останнє коло». Канадський ветеран провів дев'ять сезонів на CrossFit Games, п'ять разів підіймався на подіум і залишається одним із найвидатніших атлетів в історії, кому так і не вдалося здобути чемпіонський титул. Веллнер уже підтвердив, що 2026 рік стане останнім у його професійній кар'єрі: «Мій план на сезон 2026 року — виступити на якомога більшій кількості подій, які були визначальними у моїй кар'єрі. Вийти на арену востаннє заради всіх людей, які підтримували мене всі ці роки». Його шлях останніми роками важко назвати простим. У міжсезоння Веллнер переніс процедуру абляції серця, а одним із найяскравіших прикладів його витривалості став виступ на Games 2019 із розірваним біцепсом — тоді він усе одно зумів фінішувати дев'ятим. Тож у Лондоні вболівальники можуть побачити одного з найсильніших конкурентів цього спорту у формі, близькій до оптимальної, — можливо, вперше за багато років.

Лаура Хорват та Еймі Крінгл на кільцях © Esben Zøllner Olesen/Red Bull Content Pool

Еймі Крінгл

Еймі Крінгл без сумніву стане однією з головних фавориток публіки в Drumsheds. Представниця Великої Британії та друга сіяна спортсменка сезону WFP завершила дебютний рік ліги на другому місці загального заліку, стабільно фінішуючи на подіумі на обох етапах туру. У свої 25 років Крінгл усе ще розкриває власний потенціал у функціональному фітнесі, але її вже вирізняє характерний стиль — наполегливий, прямолінійний і безкомпромісний. Особливо вражає цей шлях з огляду на те, що ще у 2019 році вона закінчила медичний коледж. У сезон 2026 року учасниця входить із серйозними амбіціями та підтримкою домашніх трибун — а це надзвичайно потужне поєднання для атлетки, яка лише набирає обертів на професійному рівні.

Йонне Коскі

Йонне Коскі — один із найдосвідченіших учасників WFP. Представник Фінляндії тренується у залі CF Varasto у своєму рідному місті Порі та виступає на високому рівні ще з 2014-го. Саме тоді, у 19-річному віці, він виграв Euro Regionals, а невдовзі після цього посів дев'яте місце на CrossFit Games. Плавання, яким Коскі займався в минулому, сформувало його дисципліну та здатність витримувати високі навантаження. Сам спортсмен зізнається, що сприймає будь-які невдачі як «паливо на наступний рік». Серед головних натхненників Коскі називає Мікко Сало — учасника CrossFit Games 2009 року, який допоміг популяризувати цей спорт у Фінляндії. Завдяки фінішу в десятці найкращих WFP 2025 Коскі здобув статус контрактного атлета на сезон 2026. Останнім часом у його житті відбулися важливі зміни поза спортом: разом із партнеркою, атлеткою Емілією Леппянен, вони стали батьками. У спортивній спільноті пару навіть жартома називають «найсильнішою парою Європи».

Йонне Коскі — одна з половинок «найсильнішої пари Європи» © Esben Zøllner Olesen/Red Bull Content Pool

Ода Лундеквам

Ода Лундеквам входить у сезон WFP 2026 у справді унікальному статусі. Вона не лише виступає як індивідуальна атлетка ліги, а і є капітанкою команди CrossFit Oslo Kriger, яка виграла CrossFit Games 2025 та стала першою європейською командою, що здобула цей титул. Лундеквам тісно пов'язана з культурою командної підтримки та високих стандартів, які сформувалися у CrossFit Oslo — одному з найбільших кросфіт-залів Норвегії, де, за повідомленнями, понад тисяча учасників стежили за кожним повторенням своєї команди на Games. Така підтримка створює для спортсменки особливе відчуття відповідальності та мотивації, яке важко відтворити штучно.

Чендлер Сміт

Чендлер Сміт давно є одним із найвідоміших представників функціонального фітнесу. 32-річний американець, який раніше служив в армії США, має за плечима серію виступів на CrossFit Games — зокрема у 2019, 2020, 2021, 2022 та 2023 роках. Свій другий сезон у WFP Сміт розпочинає вже як власник професійної карти та з чітким наміром довести, що здатен боротися за найвищі позиції. У сезоні-2025 він тричі фінішував у першій десятці, а цього року прагне зробити ще один крок уперед. Особливо небезпечним Сміт виглядає у виснажливих комплексах з використанням Echo Bike та у вправах на ривок штанги — саме ці дисципліни можуть стати його головною зброєю в боротьбі за високі місця.

Андреа Солберг

Андреа Солберг, яку часто називають «королевою ходьби на руках», підходить до фіналу в Копенгагені на сьомій позиції загального рейтингу після одного з найяскравіших камбеків сезону. Протягом етапів туру вона поступово набирала оберти, фінішуючи сьомою, четвертою, третьою та п'ятою. Така стабільна динаміка дала їй змогу упевнено закріпитися серед претенденток у десятці найкращих. Солберг особливо сильна у вправах із власною вагою — зокрема у відтисканнях у стійці на руках і ходьбі на руках, які й принесли їй упізнаване прізвисько. Водночас її переваги не обмежуються лише гімнастикою: спортсменка також демонструє високий рівень у становій тязі та бігових дисциплінах.

05 WFP 2026: тренування

Лаура Хорват поєднує виняткові природні здібності з відмінним самовладанням © Ádám Bertalan/Red Bull Content Pool

Для етапу London Pro організатори анонсували шість тренувальних комплексів — і вони дуже чітко показують, яким має бути атлет у WFP. Вузька спеціалізація тут не допоможе: успіх вимагатиме універсальності, витривалості та здатності швидко адаптуватися до різних типів навантаження.

Вік-енд стартує жорстким випробуванням на витривалість: чотири раунди піднесень ніг до перекладини, 500-метрового бігу та присідань зі штангою над головою вагою 83 кг у чоловіків. Після цього атлети перейдуть до другого тренування — демонстрації гімнастичної майстерності, де потрібно виконати підйоми по канату, ходьбу на руках з обов'язковими піруетами та подвійні стрибки на скакалці з обтяженням у межах жорсткого 13-хвилинного ліміту.

Тренування 3 складається з виснажливої комбінації шести рухів із використанням веслувального тренажера, SkiErg, стрибків на бокс та вправ із гантелями. Натомість комплекс 4A змушує спортсменів спершу шукати свій максимум у становій тязі, а вже через дві хвилини відпочинку — спалювати 100 калорій на Echo Bike. Саме цей безжальний перехід від максимальної сили до кардіонавантаження цілком може стати однією з головних тем усього вік-енду.

Завершальні два тренування повертають увагу до базових складників функціонального фітнесу — швидкості та сили. Тренування 5 — це виснажлива «драбина» виходів силою на кільцях у поєднанні з перенесенням 90-кілограмового мішка з піском на 18 метрів. А фінальний комплекс стане справжнім спринтерським завершенням сезону.

06 Як дивитися WFP 2026?

WFP має на меті зробити змагальний фітнес більш професійним © Esben Zøllner Olesen/Red Bull Content Pool

Хочеш долучитися до цього дійства? Відвідай офіційний сайт World Fitness Project, щоб дізнатися подробиці про те, як придбати квитки на кожен із трьох етапів туру.

Слідкуй за подіями онлайн: фінали World Fitness Project будуть транслюватися в прямому ефірі на офіційному сайті та на YouTube-каналі .