Вісім фільмів з цього списку розповідають про різні сторони сноубордингу: непросту історію його виникнення, пошук нових беккантрі спотів і про падіння, що змінюють життя. Переконайся, що ти знайомий з усіма легендами сноубордингу з фільмів нижче, адже саме вони що сезону створюють історію цього спорту.

1. Сноубординг від «А» до «Я»

Основа основ, від скромних часів становлення сноубордингу до видовищного і наповненого адреналіном сьогодення. Відео познайомить тебе з легендами індустрії — Крейгом Келлі, Джейком Бертоном, Джеремі Джонсом, Марком Макморрісом і Тревісом Райсом — з різними стилями катання, дисциплінами і рельєфами, а також з основними технічними характеристиками дошки. Після фільму ти зможеш відповісти на питання хто такі регуляри і гуфі, а також визначишся, що тобі ближче по духу — пухляк у фрірайді, катання по лініях трамплінів у парку або ж джиббінг в стриті.

ABC of... Snowboarding

2. Let it Ride

Історію сноубордингу можна розділити на два періоди: до і після появи у ній Крейга Келлі. Цей американський райдер відомий всьому світу як хрещений батько фрірайду. На думку багатьох спортсменів, Крейг — найважливіший сноубордист усіх часів. Багато у чому саме завдяки Келлі сноубординг став світовою спортивною індустрією. У фільмі на тебе чекають рідкісні архівні кадри, чесна розмова з самим Крейгом та інтерв'ю зі справжніми легендами, у тому числі з Джейком Бертоном.

Let It Ride: історія хрещеного батька фрирайду

3. Марк Макморріс — Незламний

У 2016 році у Лос-Анжелесі, після невдалого приземлення з величезного біг-ейру, Марк Макморріс зламав стегнову кістку. У 2017 році його кар'єра зазнала чергового струсу, коли канадський сноубордист на всіх ходах влетів у дерево під час стрибка з трампліну в беккантрі. Через 11 місяців після катастрофічного падіння, яке могло закінчити і кар'єру Марка, і його життя, він повертається у великий спорт і виграє бронзову медаль на Зимових Олімпійських іграх у Пхенчхані. «Незламний» — це реальна історія людини, яку неможливо вигадати, навіть якщо намагатися. Фільм нарешті доступний на Red Bull TV, відірватися, натиснути на паузу або кліпнути — неможливо.

«Незламний»

4. Віктор де ле Рю з картиною Frozen Mind

Хтось каже, що він новий Тревіс Райс, інші, що він ще кращий. Точним залишається одне: Віктор де ле Рю поєднав навичку фрістайл-катання у великих горах від Тревіса Райса з альпінізмом і вмінням спускатися по крутих схилах від свого старшого брата Ксав'є де ле Рю. Після успішного дебюту у фільмі «Четверта фаза» з Тревісом Райсом, Віктор повернувся додому в Шамоні та взявся випробувати свої можливості. Результат вражаючий. Frozen Mind — фільм, обов'язковий до перегляду кожному, хто хоч раз у житті вимовляв слово «пухляк» і хто хоче сьогодні побачити сноубординг майбутнього.

Заморожений розум

5. Ееро Еттала — Ender

Кар'єра Ееро Еттала складає два десятки років, він — одна з найбільших фігур зимового спорту. Він зняв сольний проект Ender про своє життя — частково ретроспективний, частково філософський, але незмінно повний сили, катання і екшену. Його історію можна назвати простою, проте це ті події, які дозволили йому залишити великий слід в історії сноубордингу.

Ender

6. That's It, That's All

Культовий фільм Тревіса Райса і його дрім-тім, що з перших днів виходу в прокат став любленим для величезного числа райдерів по всій планеті. Хлопці вирушили у гори з місією знайти нову зону катання, поставити пару нових трюків і знайти свіжий погляд на сноубординг та його розвиток. Вони подорожують по світу і роблять такі речі, що залишається лише одне питання: як їм це вдається?

That's It, That's All

7. Тревіс Райс і його «Мистецтво польоту»

Якщо ти дивився цей фільм, то здогадуєшся, чому ми радимо його переглянути. Якщо не дивився, готуйся, що Тревіс Райс і його команда перевернуть з ніг на голову твоє уявлення про великий сноубординг. Те, що хлопці роблять у цьому фільмі, дозволяє «Мистецтву польоту» довгі роки залишатися одним з кращих сноубордичних фільмів планети.

The Art of Flight

8. Making Driven: фільм про зйомки сноубордичного кіно

Як зняти епічність? Легко, коли за справу береться Pirate Movie Production і Джон Джексон. Вони знаходять незвичайні локації і знімають найпотужніші кадри у світі професійного фрірайду і беккантрі. Дрони, камери RED, GoPro, безліч штативів, кабелів і налаштувань — все це, щоб передати глядачам відчуття свободи дії під час катання. Краса зашкалює!