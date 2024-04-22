Стрибай у найкрутіші та найхолодніші водоспади світу

Коли ми думаємо про водоспади, на думку спадають чіткі образи — басейни в тропічних джунглях, каскадні потоки води, спокій і безтурботність. Але у деяких частинах планети вони виглядають зовсім інакше, адже холод здатен сповільнити навіть найпотужніші сили природи.
Нижче ми зібрали наші улюблені холодні водоспади. І хоча ти, можливо, захочеш їх відвідати, занурюватися у них з головою тобі, швидше за все, не захочеться.
01
Ніагарський водоспад, США
1 хв
Сходження Уілла Гадда на Ніагарському водоспаді
Дивіться, як Вілл Гадд здійснить перше в історії сходження на Ніагарський водоспад в морозний зимовий день.
Дідусь усіх водоспадів, без сумніву, найвідоміший водоспад у світі, і на те є вагомі причини. Він знаходиться на міжнародному кордоні, і він величезний. Це також місце історичного льодолазного сходження Уілла Гадда, першого в історії сходження такого роду (і, можливо, останнього).
02
Шпіцберген, Норвегія
Елітний каякер Аніол Серрасолсес зіткнувся з найвищим у світі льодовиковим водоспадом на архіпелазі Шпіцберген, Норвегія, під час свого проекту «Крижані водоспади». Серрасолсес та його команда вирушили у складну експедицію на архіпелаг Шпіцберген, в одне з найвіддаленіших місць на Землі, яка розпочалася з 36-годинної морської подорожі з Лонг'їрбюена до льодовика Бросвеллбрін. Коли нарешті було досягнуто 20-метрового льодовикового водоспаду на Шпіцбергені, Серрасолсес розпочав спуск, який забезпечив йому місце в анналах історії каякінгу.
Згадуючи про безпрецедентний спуск, каталонський шукач пригод висловив своє здивування: «Важко знайти слова, щоб пояснити це відчуття. Це як плавання на каяках на іншій планеті. Без сумніву, це найунікальніший заплив, який я коли-небудь робив у своєму житті».
03
Льодовик Аржантьєр, Франція
Водоспади Аржантьєр у французьких Альпах — це справжнє видовище: гуркітливий каскад води, що стікає з величезного льодовика Аржантьєр у масиві Монблан. Влітку, звісно. У зимові місяці, на висоті майже 2 000 м, затінений від сонячних променів, цей бурхливий потік замерзає, перетворюючись на одне з найпривабливіших місць для льодолазання у регіоні.
04
Альдейярфосс, Ісландія
Ісландія відома своїми неймовірними природними пейзажами — і Альдейярфосс не є винятком. Культовий водоспад виглядає приголомшливо в середині зими, коли холодні бризки замерзають на стінах, обрамляючи водоспад розкішним білим кольором. Хочеш поїхати туди? Якщо ти готовий до відважної подорожі Північною Ісландією у середині зими — вперед, але не забудь про двогодинний похід вздовж річки Ск'яльфандафльот (Skjalfandafljot).
05
Водоспад Хелмкен, Канада
21 хв
Льодова революція
Пара спортсменів знаходить своє справжнє випробування у величезній печері в Канаді.
Цей 141-метровий гігант у внутрішній частині Британської Колумбії — мрія або кошмар альпініста. Масивний, нависаючий і технічний, небагато людей у світі здатні прийняти цей виклик — і один з цих людей Вілл Гадд, який здійснив два перших сходження на Хелмкен. Якщо Хельмкен є у твоєму списку бажань, то ти можеш під'їхати прямо до нього через провінційний парк Уеллс Грей.
06
Лінген, Норвегія
Цей проект з Red Bull Photography привів Рея Демскі та його друзів-альпіністів на північ від Полярного кола в Лінген, Норвегія. Їхня мета? Спуститися на льодовик під час Північного сяйва, щоб створити епічний знімок, який буває лише раз у житті. Успіх? Ми б сказали, що так.
07
Ріфл, Колорадо
Льодолазіння пов'язане з великим ризиком. Фотограф Бун Спід каже: «Найгірший сценарій — це коли вся колона обвалюється». Ріфл, штат Колорадо, відомий як високими скелями, так і зимовими льодовими маршрутами.
08
Водоспад Малтнома, США
Цей захоплюючий 190-метровий водоспад панує високо над річкою Колумбія в Орегоні. Враховуючи його близькість до великої автомагістралі, влітку він є популярною туристичною пам'яткою, тому ми радимо відвідати його взимку, коли ти зможеш побачити всю його застиглу красу. Але будь уважний — такі умови бувають лише раз чи двічі на рік.
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