Стрибай у найкрутіші та найхолодніші водоспади світу

Цей 141-метровий гігант у внутрішній частині Британської Колумбії — мрія або кошмар альпініста. Масивний, нависаючий і технічний, небагато людей у світі здатні прийняти цей виклик — і один з цих людей Вілл Гадд, який здійснив

. Якщо Хельмкен є у твоєму списку бажань, то ти можеш під'їхати прямо до нього через провінційний парк Уеллс Грей.