Водоспад з крижаної скелі на Шпіцбергені, Норвегія.
© KEENPRESS/Getty Images
Дослідження

Стрибай у найкрутіші та найхолодніші водоспади світу

Готовий до крижаних вражень? Зазирни до найкрутіших і найхолодніших водоспадів світу.
Автор Еван Девід
Читати 3 хв.Оновлено

Частина історії

Уілл Гедд

Known as the captain of adventure, no challenge is too daunting for the renowned Canadian climber.

КанадаКанада

Aniol Serrasolses

Spanish kayaker Aniol Serrasolses enjoys being lost in nature, having a great time with his friends and pushing the limits of the sport he loves.

ІспаніяІспанія

Reel Rock

Альпіністи, які пишуть історію.

0

Резюме

  1. 1
    Ніагарський водоспад, США
  2. 2
    Шпіцберген, Норвегія
  3. 3
    Льодовик Аржантьєр, Франція
  4. 4
    Альдейярфосс, Ісландія
  5. 5
    Водоспад Хелмкен, Канада
  6. 6
    Лінген, Норвегія
  7. 7
    Ріфл, Колорадо
  8. 8
    Водоспад Малтнома, США
Коли ми думаємо про водоспади, на думку спадають чіткі образи — басейни в тропічних джунглях, каскадні потоки води, спокій і безтурботність. Але у деяких частинах планети вони виглядають зовсім інакше, адже холод здатен сповільнити навіть найпотужніші сили природи.
Нижче ми зібрали наші улюблені холодні водоспади. І хоча ти, можливо, захочеш їх відвідати, занурюватися у них з головою тобі, швидше за все, не захочеться.
01

Ніагарський водоспад, США

1 хв

Сходження Уілла Гадда на Ніагарському водоспаді

Дивіться, як Вілл Гадд здійснить перше в історії сходження на Ніагарський водоспад в морозний зимовий день.

Уілл Гедд
Дідусь усіх водоспадів, без сумніву, найвідоміший водоспад у світі, і на те є вагомі причини. Він знаходиться на міжнародному кордоні, і він величезний. Це також місце історичного льодолазного сходження Уілла Гадда, першого в історії сходження такого роду (і, можливо, останнього).
02

Шпіцберген, Норвегія

Аніол Серрасолсес пливе на каяку по 20-метровому водоспаду з льодовикової шапки Аустфонна в Північний Льодовитий океан, Шпіцберген, 8 серпня 2023 року.

Аніол Серрасолсес переступає межу на Шпіцбергені

© David Sodomka / Red Bull Content Pool

Елітний каякер Аніол Серрасолсес зіткнувся з найвищим у світі льодовиковим водоспадом на архіпелазі Шпіцберген, Норвегія, під час свого проекту «Крижані водоспади». Серрасолсес та його команда вирушили у складну експедицію на архіпелаг Шпіцберген, в одне з найвіддаленіших місць на Землі, яка розпочалася з 36-годинної морської подорожі з Лонг'їрбюена до льодовика Бросвеллбрін. Коли нарешті було досягнуто 20-метрового льодовикового водоспаду на Шпіцбергені, Серрасолсес розпочав спуск, який забезпечив йому місце в анналах історії каякінгу.
Згадуючи про безпрецедентний спуск, каталонський шукач пригод висловив своє здивування: «Важко знайти слова, щоб пояснити це відчуття. Це як плавання на каяках на іншій планеті. Без сумніву, це найунікальніший заплив, який я коли-небудь робив у своєму житті».
03

Льодовик Аржантьєр, Франція

Водоспади Аржантьєр у французьких Альпах — це справжнє видовище: гуркітливий каскад води, що стікає з величезного льодовика Аржантьєр у масиві Монблан. Влітку, звісно. У зимові місяці, на висоті майже 2 000 м, затінений від сонячних променів, цей бурхливий потік замерзає, перетворюючись на одне з найпривабливіших місць для льодолазання у регіоні.
04

Альдейярфосс, Ісландія

Водоспад Альдейярфосс у крижаній глушині Ісландії.

Країна льоду

© Felix Röser

Ісландія відома своїми неймовірними природними пейзажами — і Альдейярфосс не є винятком. Культовий водоспад виглядає приголомшливо в середині зими, коли холодні бризки замерзають на стінах, обрамляючи водоспад розкішним білим кольором. Хочеш поїхати туди? Якщо ти готовий до відважної подорожі Північною Ісландією у середині зими — вперед, але не забудь про двогодинний похід вздовж річки Ск'яльфандафльот (Skjalfandafljot).
05

Водоспад Хелмкен, Канада

21 хв

Льодова революція

Пара спортсменів знаходить своє справжнє випробування у величезній печері в Канаді.

французька +8

Уілл Гедд
Цей 141-метровий гігант у внутрішній частині Британської Колумбії — мрія або кошмар альпініста. Масивний, нависаючий і технічний, небагато людей у світі здатні прийняти цей виклик — і один з цих людей Вілл Гадд, який здійснив два перших сходження на Хелмкен. Якщо Хельмкен є у твоєму списку бажань, то ти можеш під'їхати прямо до нього через провінційний парк Уеллс Грей.
06

Лінген, Норвегія

Сходження на замерзлий водоспад у Лінгені, Норвегія, під час полярного сяйва в небі.

Полярне сяйво з незвичного ракурсу в Норвегії

© Ray Demski/Red Bull Photography

Цей проект з Red Bull Photography привів Рея Демскі та його друзів-альпіністів на північ від Полярного кола в Лінген, Норвегія. Їхня мета? Спуститися на льодовик під час Північного сяйва, щоб створити епічний знімок, який буває лише раз у житті. Успіх? Ми б сказали, що так.
07

Ріфл, Колорадо

Сем Еліас піднімається на замерзлий водоспад у місті Ріфл, штат Колорадо, США.

Сем Еліас піднімається на холодний водоспад у місті Ріфл, штат Колорадо

© Boone Speed

Льодолазіння пов'язане з великим ризиком. Фотограф Бун Спід каже: «Найгірший сценарій — це коли вся колона обвалюється». Ріфл, штат Колорадо, відомий як високими скелями, так і зимовими льодовими маршрутами.
08

Водоспад Малтнома, США

Замерзлий водоспад Малтнома над річкою Колумбія в Орегоні.

Фізичне втілення холоду

© Thomas Duffy

Цей захоплюючий 190-метровий водоспад панує високо над річкою Колумбія в Орегоні. Враховуючи його близькість до великої автомагістралі, влітку він є популярною туристичною пам'яткою, тому ми радимо відвідати його взимку, коли ти зможеш побачити всю його застиглу красу. Але будь уважний — такі умови бувають лише раз чи двічі на рік.

Частина історії

Уілл Гедд

Known as the captain of adventure, no challenge is too daunting for the renowned Canadian climber.

КанадаКанада

Aniol Serrasolses

Spanish kayaker Aniol Serrasolses enjoys being lost in nature, having a great time with his friends and pushing the limits of the sport he loves.

ІспаніяІспанія

Reel Rock

Альпіністи, які пишуть історію.

0
Дослідження
Ice Climbing
Скелелазіння