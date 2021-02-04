У 2020 Valorant став справжньою подією у світі змагальних шутерів. У нову гру від Riot Games навіть на етапі закритого бета-тесту грало майже 3 млн людей щодня. В середині січня у грі розпочався новий сезон і додали нового агента.

Також щойно почався відбір Red Bull Campus Clutch — студентський турнір з Valorant серед 300 університетів з 50 країн, який ми проводимо разом з UESF. Ми вирішили, що це правильний момент, щоб розповісти про гру більше та затягнути тебе позмагатися за призовий фонд. Погнали!

Давайте спочатку — що це таке?

Valorant — це мікс Overwatch та Counter-Strike © Riot Games

Якщо дуже коротко, то Valorant — такий собі гібрид Overwatch та CS:GO. Від першої вона успадкувала агентів з унікальними фішками. У другої взяла систему купівлі зброї та деякі геймплейні елементи.

Valorant — це PVP-шутер на дві команди по 5 осіб. На початку кожен гравець вибирає собі одного з 14 персонажів (у грі їх називають Агентами). В одній команді не може перебувати два однакових агента. Кожна ігрова сесія розділена на раунди. Для перемоги одній з команд потрібно виграти 13 раундів.

На самому початку одна команда атакує, а друга захищається. Після 12 раундів команди міняються місцями. Команда, що атакує, повинна або встановити бомбу і зробити так, щоб вона вибухнула, або перестріляти команду суперників. Відповідно, мета команди, що захищається — розміновувати бомбу або, знову ж таки, вбити всіх.

Зрозуміло. Бігай, стріляй, усе як зазвичай, правильно?

Range — корисне місце, щоб потренуватися у Valorant © Riot Games

Не зовсім. З одного боку, усі ці елементи ми бачили в різних шутерах. З іншого, деякими з них треба користуватися не зовсім так, як ти звик в інших іграх. Здібності агентів та мультяшний стиль гри ніби натякають, що головна фішка — рухатися якомога швидше і юзати абілки. Але в реальності тут значно більше аспектів з більш серйозних шутерів з прицільним ганфайтом.

Аби у всьому цьому не розгубитися, ось кілька порад для тих, хто лише починає свій кіберспортивний шлях у Valorant.

Правило №1: рухайся обережніше і слухай

У Valorant не потрібно безцільно бігати © Riot Games

Розуміємо, ми теж бачили скажені стріми на Twitch, де гравці смикаються як скажені білки, і їм ще вдається при цьому в когось влучити. Але якщо ти початківець, у Valorant значно важливіше переміщатися тихо (тобто натиснувши клавішу Shift). Так гравці не зможуть тебе почути, а у ситуаціях, коли, наприклад, треба розмінувати бомбу, це вкрай корисно. Якщо ти єдиний у команді лишився живим — також.

До речі, маленька порада — з ножем персонажі рухаються швидше, ніж з іншою зброєю. Пам'ятай про це, коли потрібно влаштувати спринт. А коли стоїш на місці — слухай рухи інших.

Правило №2: не витрачай усе одразу

Missing img placeholder © Red Bull

Valorant — одна з тих ігор, де має сенс накопичувати кредити протягом 1-2 раундів, і витрачати потім на щось більш-менш серйозне, а не спускати усе одразу.

По-перше, треба дивитися на те, що купляють партнери по команді. Бо перемогти у раунді, коли лише в тебе є автомат, а інші бігають зі стартовим пістолетом, навряд чи вийде. По-друге, зброя, броня і абілки перейдуть разом з тобою у наступний раунд (звичайно, якщо ти виживеш). Це теж слід враховувати, коли витрачаєш гроші. Відповідно, якщо ти виграв раунд і побачив на землі більш круту зброю — забирай її, щоб почати з нею наступний раунд.

А от на чому не слід економити — це броня

Звичайно, завжди є велика спокуса купити замість броніка круту пушку. Але повір, краще спочатку вижити.

Броню варто купувати перед початком кожної сутички. Без неї твоїх 100 поінтів здоров'я вистачить ненадовго. У Valorant на вибір є 2 види захисту: перший додає 25 одиниць здоров'я і коштує 400 кредитів, другий — на 50 одиниць здоров'я і ціною 1 000 кредитів. Обидва варіанти броні поглинають 66% отриманої дамаги.

Правило №4: не стріляй у русі, принаймні спочатку

Біг з ножем — найшвидший © Riot Games

Стрільба у Valorant має певні особливості. Тож не дивуйся, що поцілити у ворога під час бігу спочатку буде складно, особливо 1 на 1. Краще переміщатися з усією командою, але вміти вчасно зреагувати на ворога, одразу ж зупинитися і стріляти. Постріли будуть набагато точніше, коли персонаж стоїть.

Буде корисним навчитися стріляти короткими чергами. Особливо у комбінації постріл + Shift + ще кілька пострілів та невеликий рух. На кілька секунд на початку руху приціл зберігатиме спокій, після чого почне розширятися. І тільки коли звикнеш до цих механік, можна переходити до більш реактивних швидкостей.

Правило №5 (хоча, насправді, №1): не забувай про команду

Від взаємодії п'яти людей тут залежить не лише те, що відбувається під час бою. Навіть між раундами краще радитися з тіммейтами про стратегію купівлі абілок та зброї. А іноді партнер по команді може попросити тебе притримати якусь підняту річ для нього. Під час гри ти знайдеш ще багато способів допомогти іншим. А вони, в свою чергу, матимуть більше шансів прикрити твою спину. Але про егоїзм та безглузді героїчні смерті доведеться забути.

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