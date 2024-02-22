Like a Dragon: Infinite Wealth балансує між емоціями та розвагами
Це перша гра серії, події якої відбуваються за межами Японії. Чому саме зараз настав час змінити локацію?
Основна ідея зміни місця дії полягала у тому, що Гаваї дуже добре вписуються у нашу наративну арку. Гаваї мають дуже сильний зв'язок з японською культурою. Там проживає одна з найбільших груп японців за межами Японії, тож для Касуги та його друзів це актуальна локація. Гавайські декорації чудово поєднувалися з сюжетною лінією, і, оскільки вони містили як знайомі, так і нові елементи, ми вирішили, що це чудове місце для першого кроку франшизи на міжнародний рівень.
На що було схоже створення більш яскравої та енергійної атмосфери? Чи виникли при цьому якісь нові та неочікувані виклики або можливості?
Чесно кажучи, вибір Гаваїв як місця дії дозволив нам значно розширити мапу порівняно з попередніми іграми, що відбувалися в Японії. Я б сказав, що нова локація відкрила нові виклики та досвід для Касуги як персонажа, чиє доросле життя тільки починається. Оповідь також не обмежується лише Гаваями — вона охоплює велику територію. Це також відкрило можливості для дослідження нових місць у майбутньому.
Якби вам довелося обирати ще одне нове місце для майбутньої гри у франшизі, яке б ви обрали і чому?
Боюся, що вам доведеться почекати і подивитися, куди далі піде серія — залишайтеся з нами!
Ще одна велика тема для обговорення — повернення покрокових боїв. Як змінився і розвинувся бій в Infinite Wealth?
Infinite Wealth будується на фундаменті, закладеному в Yakuza: Like a Dragon, значно розвиваючи покроковий ігровий процес, щоб зробити більший акцент на стратегії та командній синергії в бою. Свобода пересування під час бойових сценаріїв уможливлює більше стратегій бою, які заохочують вас враховувати оточення, близькість ворогів і те, які члени команди знаходяться поруч, щоб об'єднатися один з одним. Різноманітність комбінацій дає справжнє відчуття співпраці між персонажами.
Не кажучи вже про те, що нові функції, гіперлічильник і групова атака, додають ще один рівень мислення, коли справа доходить до управління ресурсами й до того, кого ви обираєте для своєї партії.
Ми хочемо запитати про «Острів Дондоко». Що надихнуло вас на створення власної версії симулятора життя, схожого на такі ігри, як Animal Crossing і Stardew Valley?
Dondoko Island — це курортний конструктор, який також є симулятором, з величезним розмаїттям речей, які можна робити, і додає тривалості вашому досвіду — можна сказати, що це повноцінна гра в грі. З духовної точки зору, вона є наступницею «гри в грі», яка з'явилася в попередніх частинах франшизи, таких як бізнес-менеджмент Ichiban Senbei або кабаре-клуб Czar. Нам дуже цікаво подивитися, як люди взаємодіють з нею, що вони створюють і яку взаємодію вона може викликати у соціальних мережах.
І продовжуючи тему, скільки всього цікавого можна зробити на острові Дондоко? Скільки годин гравці зможуть присвятити створенню власного курорту на острові, і як далеко ці курорти зможуть розростися?
Масштаби острова Дондоко мають величезний творчий потенціал, тому ми дуже сподіваємося, що це буде саме той досвід, у який гравці зможуть повністю зануритися та інвестувати багато годин. Мета гри з островом Дондоко — допомогти людям, які там живуть, повернути цей забутий і занедбаний острів до життя і створити курорт вашої мрії.
Для цього доведеться збирати матеріали, виготовляти меблі своїми руками, будувати власні споруди і, врешті-решт, запрошувати клієнтів, які платять за проживання, в гості. І так, це означає, що ваші друзі зможуть відвідувати ваш острів, навіть асинхронно!
Виходячи з цього, які сайд-квести та міні-ігри вам найбільше хочеться запропонувати гравцям і чому?
У Гонолулу на вас чекає безліч вражень — від знайомих до нових. Деякі улюблені персонажі франшизи повертаються, як караоке з новими піснями, а Суджімон також повертається ще більшим, ніж будь-коли, адже ви зможете його ловити, тренувати та битися з ним. Я з нетерпінням чекаю на всіх, хто зацінить Crazy Delivery, екстремальну службу доставки їжі, яка є дуже динамічною і має багато гумору. Це лише кілька прикладів, і ми всіляко заохочуємо людей шукати інші види діяльності в усіх куточках Гонолулу.
Звичайно, франшиза відома тим, що вона неймовірно весела і божевільна. Як вам вдається перевершити самих себе і продовжувати підвищувати рівень при розробці нової гри?
Хоча наші ігри засновані на наративі, частиною тону серії Like a Dragon є гумор, який полягає в тому, що серйозні чоловіки роблять дурниці. Ми завжди прагнемо розвивати серію з кожною ітерацією, і гумор є природним елементом цього. Не те щоб ми навмисно прагнули перевершити самих себе в плані гумору, але ми завжди намагаємося запропонувати несподівані ідеї.
Як ви кажете, ігри все ще дуже емоційні. Як вам вдається зберігати баланс між смішним і серйозним?
Це, безумовно, дуже делікатний баланс, але він є результатом того, що франшиза знаходить свій голос протягом багатьох років. Я думаю, що навіть у сумні часи можна і навіть потрібно знаходити речі, які приносять радість або сміх. Зміни тональності є частиною реального людського досвіду і відображаються в житті людей та історіях, які ми пишемо в Like a Dragon.