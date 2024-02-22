Like a Dragon: Infinite Wealth балансує між емоціями та розвагами

Infinite Wealth будується на фундаменті, закладеному в Yakuza: Like a Dragon, значно розвиваючи покроковий ігровий процес, щоб зробити більший акцент на стратегії та командній синергії в бою. Свобода пересування під час бойових сценаріїв уможливлює більше стратегій бою, які заохочують вас враховувати оточення, близькість ворогів і те, які члени команди знаходяться поруч, щоб об'єднатися один з одним. Різноманітність комбінацій дає справжнє відчуття співпраці між персонажами.

Не кажучи вже про те, що нові функції, гіперлічильник і групова атака, додають ще один рівень мислення, коли справа доходить до управління ресурсами й до того, кого ви обираєте для своєї партії.