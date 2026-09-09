Як Ян Діоманде перетворив дитячу мрію на реальність у «Реал Мадриді»

Ян Діоманде починає новий розділ у «Реалі» після стрімкого сходження європейським футболом. Трохи більш ніж за рік 19-річний гравець пройшов шлях від професійного дебюту в Іспанії до прориву в Бундеслізі, переходу в «Реал» і номінації на нагороду «Золотого м'яча» — «Молодий талант року 2026» серед чоловіків.

Ми поспілкувалися з ним, щоб озирнутися на шлях, що привів його до Мадрида, — від гри у футбол під час дорослішання в Абіджані, Кот-д'Івуар, до пристосування до вимог змагань на найвищому рівні.

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«Футбол був усім, — каже він про дорослішання в Кот-д'Івуарі. — Ми грали на будь-якій поверхні, яку могли знайти, без справжніх бутсів, без нормального поля — просто чиста любов до футболу».

01 Коли мрія почала здаватися реальною

Стати професійним футболістом завжди було метою Діоманде, але саме після переїзду до США в 15 років ця можливість почала відчуватися справжньою.

Він прибув до Флориди, щоб приєднатися до DME Academy, не розмовляючи англійською, і мусив пристосуватися до цілком нового середовища далеко від дому.

«Було важко. Спершу я не міг ні з ким спілкуватися, і все було іншим. Але футбол був моєю мовою, і мої одноклубники з DME допомогли мені стати на ноги на полі й поза ним».

Ян Діоманде переїхав до Флориди, щоб розпочати кар’єру © Martin Seilbert/Red Bull Content Pool

Саме у Флориді на нього почали звертати увагу європейські скаути. «Ось коли мрія перестала бути просто мрією, і я почав думати, що можу досягти професійного рівня, якщо продовжуватиму тяжко працювати».

Ця можливість зрештою привела його до Європи: спочатку до іспанського «Леганеса», а потім до «РБ Лейпциг», де його кар’єра стрімко набрала обертів.

02 Підтвердження у «Лейпцигу»

Діоманде знадобився лише один сезон у Лейпцигу, щоб утвердитися як один із найпомітніших молодих гравців ліги, а його виступи принесли йому нагороду «Новачок сезону» Бундесліги.

Для молодого вінгера це визнання означало значно більше, ніж індивідуальна нагорода. «Це відчувалося як доказ того, що всі жертви, на які пішли я і моя родина, були того варті», — розмірковує він.

Quotation Це було ніби підтвердженням, що всі жертви, на які ми з родиною пішли, були того варті Ян Діоманде

Лейпциг також підготував його до вимог послідовних змагань на найвищому рівні.

«Лейпциг навчив мене змагатися на найвищому рівні тиждень за тижнем, а тренерський штаб там підштовхував мене вдосконалювати кожну деталь своєї гри. Той єдиний сезон дав мені впевненість і мислення, які мені знадобляться в "Реалі"».

03 Від чемпіонату світу до «Реала»

Перед переходом до Мадрида Діоманде досягнув ще однієї важливої віхи, представивши Кот-д'Івуар на своєму першому чемпіонаті світу.

«Представляти Кот-д'Івуар на чемпіонаті світу перед усім світом навчило мене, що найбільша сцена вимагає найбільшої витримки. Треба довіряти своїй підготовці, — каже він. — А поза полем — розділити цей досвід зі своєю країною й родиною — це те, що я нестиму із собою назавжди».

Ян Діоманде продемонстрував свою найкращу форму на чемпіонаті світу © Imago/RB Leipzig

«Реал» став ще одним кроком угору. Діоманде описує перехід до клубу як «здійснення дитячої мрії» і «все, заради чого я працював», а тренування поруч із Вінісіусом Жуніором і Кіліаном Мбаппе показали йому, що потрібно, щоб виступати на такому рівні щодня.

«Це неймовірно. На кожному тренуванні планка настільки висока, що в тебе немає іншого вибору, окрім як підняти власний рівень. Ти вчишся чогось просто спостерігаючи, як вони рухаються, мислять і готуються щодня».

Тепер він зосереджений на тому, щоб залишити власний слід: «Не можу дочекатися, щоб написати свій розділ у цьому клубі й зробити внесок у його успіх».

04 Зв’язок з Абіджаном

Поза футболом Діоманде воліє тримати все простим.

«Я доволі спокійний. Я обожнюю проводити час із родиною й друзями, слухати музику й телефонувати додому в Абіджан».

Ці дзвінки також підтримують його зв'язок із місцем, де почалася його футбольна історія. «Збереження цього зв'язку з місцем, звідки я родом, тримає мене приземленим».