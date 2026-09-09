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Футбол
Як Ян Діоманде перетворив дитячу мрію на реальність у «Реал Мадриді»
Нова зірка івуарійського футболу озирається на свій шлях від Абіджана до одного з найвідоміших футбольних клубів світу й розповідає, як воно — грати поруч із найгучнішими іменами спорту.
Ян Діоманде починає новий розділ у «Реалі» після стрімкого сходження європейським футболом. Трохи більш ніж за рік 19-річний гравець пройшов шлях від професійного дебюту в Іспанії до прориву в Бундеслізі, переходу в «Реал» і номінації на нагороду «Золотого м'яча» — «Молодий талант року 2026» серед чоловіків.
Ми поспілкувалися з ним, щоб озирнутися на шлях, що привів його до Мадрида, — від гри у футбол під час дорослішання в Абіджані, Кот-д'Івуар, до пристосування до вимог змагань на найвищому рівні.
«Футбол був усім, — каже він про дорослішання в Кот-д'Івуарі. — Ми грали на будь-якій поверхні, яку могли знайти, без справжніх бутсів, без нормального поля — просто чиста любов до футболу».
01
Коли мрія почала здаватися реальною
Стати професійним футболістом завжди було метою Діоманде, але саме після переїзду до США в 15 років ця можливість почала відчуватися справжньою.
Він прибув до Флориди, щоб приєднатися до DME Academy, не розмовляючи англійською, і мусив пристосуватися до цілком нового середовища далеко від дому.
«Було важко. Спершу я не міг ні з ким спілкуватися, і все було іншим. Але футбол був моєю мовою, і мої одноклубники з DME допомогли мені стати на ноги на полі й поза ним».
Саме у Флориді на нього почали звертати увагу європейські скаути. «Ось коли мрія перестала бути просто мрією, і я почав думати, що можу досягти професійного рівня, якщо продовжуватиму тяжко працювати».
Ця можливість зрештою привела його до Європи: спочатку до іспанського «Леганеса», а потім до «РБ Лейпциг», де його кар’єра стрімко набрала обертів.
02
Підтвердження у «Лейпцигу»
Діоманде знадобився лише один сезон у Лейпцигу, щоб утвердитися як один із найпомітніших молодих гравців ліги, а його виступи принесли йому нагороду «Новачок сезону» Бундесліги.
Для молодого вінгера це визнання означало значно більше, ніж індивідуальна нагорода. «Це відчувалося як доказ того, що всі жертви, на які пішли я і моя родина, були того варті», — розмірковує він.
Це було ніби підтвердженням, що всі жертви, на які ми з родиною пішли, були того варті
Лейпциг також підготував його до вимог послідовних змагань на найвищому рівні.
«Лейпциг навчив мене змагатися на найвищому рівні тиждень за тижнем, а тренерський штаб там підштовхував мене вдосконалювати кожну деталь своєї гри. Той єдиний сезон дав мені впевненість і мислення, які мені знадобляться в "Реалі"».
03
Від чемпіонату світу до «Реала»
Перед переходом до Мадрида Діоманде досягнув ще однієї важливої віхи, представивши Кот-д'Івуар на своєму першому чемпіонаті світу.
«Представляти Кот-д'Івуар на чемпіонаті світу перед усім світом навчило мене, що найбільша сцена вимагає найбільшої витримки. Треба довіряти своїй підготовці, — каже він. — А поза полем — розділити цей досвід зі своєю країною й родиною — це те, що я нестиму із собою назавжди».
«Реал» став ще одним кроком угору. Діоманде описує перехід до клубу як «здійснення дитячої мрії» і «все, заради чого я працював», а тренування поруч із Вінісіусом Жуніором і Кіліаном Мбаппе показали йому, що потрібно, щоб виступати на такому рівні щодня.
«Це неймовірно. На кожному тренуванні планка настільки висока, що в тебе немає іншого вибору, окрім як підняти власний рівень. Ти вчишся чогось просто спостерігаючи, як вони рухаються, мислять і готуються щодня».
Тепер він зосереджений на тому, щоб залишити власний слід: «Не можу дочекатися, щоб написати свій розділ у цьому клубі й зробити внесок у його успіх».
04
Зв’язок з Абіджаном
Поза футболом Діоманде воліє тримати все простим.
«Я доволі спокійний. Я обожнюю проводити час із родиною й друзями, слухати музику й телефонувати додому в Абіджан».
Ці дзвінки також підтримують його зв'язок із місцем, де почалася його футбольна історія. «Збереження цього зв'язку з місцем, звідки я родом, тримає мене приземленим».