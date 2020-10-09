Життя в дорозі: підйоми та спади Яни Беломоіної

«Життя в дорозі» для багатьох людей звучить як мрія. Вільне, сповнене пригод, воно здається найкращим способом побачити світ. Для атлетки Red Bull Яни Беломоіної життя, проведене в основному в поїздках, безумовно, приносить і ці радощі. Але подорожі для спортсменки — більше про підтримку ефективності, ніж про чисту свободу.

Беломоіна розповіла про переваги та жертви її нетрадиційного шляху до успіху. Та як це — повністю присвячувати себе тому, щоб стати найкращою.

Дивіться, як Беломоіна представлятиме Україну на Чемпіонаті світу з MTB 2020 у містечку Леоганг, Австрія, 10 жовтня в ефірі Red Bull TV

Щоб перейти на найвищий рівень, потрібні жертви © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Яна Беломоіна — найуспішніша гірська велосипедистка України. Вона переможиця Кубка світу, бронзова призерка чемпіоната світу, чемпіонка Європи та багаторазова національна чемпіонка. Окрім цього, вона неймовірно приємна особистість, завжди щедра на час, усмішку та смачну випічку.

Щоб перемагати на найвищому рівні, Яна проводить більшу частину життя далеко від дому. З чоловіком (та, за сумісництвом, тренером та механіком) Беломоіна подорожує із країни в країну, повертаючись додому лише зрідка.

Переваги: подорожі, тренування, краєвиди та високі ставки

«Я люблю подорожувати, — ділиться Беломоіна. — Мрію побачити весь світ». Це мрія, яку має більшість із нас. Але чи все так легко?

Баланс між поїздками, тренуваннями та відновленням сил завжди є делікатним для спортсмена. Час, витрачений на подорожі, — це час без тренувань, але й без належного відпочинку. Додайте до цього збільшені шанси на підхоплення хвороби (особливо якщо ви часто літаєте), ускладнення перетину кордону та зміну часових поясів, і у вас є рецепт фізичної та психічної втоми.

Беломоіна економить час, не повертаючись додому між етапами UCI © Boris Beyer/Red Bull Content Pool

Для таких гонщиків, як Беломоіна, що не живуть поблизу основних місць змагань Кубка Світу, приїзд додому — це велика справа. «Повернутися додому між перегонами непросто, — пояснює атлетка, — це довгий шлях, і ви можете втратити багато годин на кордоні».

Але є і хороші новини — спортсменка так отримує кращі можливості для тренувань.

«Я живу в місті, де немає гір, немає стежок, а дороги в Україні дуже погані, на жаль, — пояснює Яна. — У сезон перегонів я часто вирішую базуватися в Словенії. Там є дуже хороші місця для тренувань, багато трас і друзів, з якими я можу кататися. Також у місті легко знайти спортивні зали, де ми тренуємось».

Близькість до перегонів та гір для тренувань робить Центральну Європу ідеальним місцем для проведення сезону перегонів, але як щодо зими? Живучи в дорозі, доводиться шукати сонце. Цього року Беломоіна обрала для зимових тренувань Іспанію з її теплою погодою та хорошими опціями для тренувань.

«В Іспанії багато можливостей тренуватися: дорога, бездоріжжя, рівнина, гори, і погода краща, ніж в інших європейських країнах у зимові місяці, — каже Яна. — Я люблю бути там, де тепло. Мені важко тренуватися, коли справді холодно, йде дощ чи сніг. Тому я намагаюся обирати місця, де більше теплих днів, ніж холодних. У лютому ми з командою були в Південній Африці на передсезонній підготовці, і я б сказала, це рай для гірських велосипедів».

Недоліки: відсутність друзів, сім'ї та забуття паспорта

Отже, вигоди очевидні, але є і недоліки, притаманні постійним поїздкам, коли ти повертаєшся додому лише кілька разів на рік.

Я дуже сумую за своєю бабусею. Завжди. Це те, що найбільше кличе мене додому. Яна Беломоіна MTB

Той, хто дивився інтерв’ю з Яною після перегонів на Red Bull TV, напевно, чув, як вона розповідає про бабусю. Вона — центральна фігура у житті Яни та рушійна сила її успіху. Саме бабусю прагне вразити спортсменка, як це було ще за шкільних часів. Вона любить подзвонити бабусі, щоб повідомити про перемогу, але неохоче говорить їй про погані гонки.

Яна виступає на UCI XCO World Cup 20 травня 2018 © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

У 2018 році велосипедистка перенесла перелом ноги, через що провела вдома багато часу. Хоча Яна і прагнула бути на тренуваннях і перегонах, підтримка, яку вона отримала у той час, підкреслювала, як складно довго не бачити близьких.

«Це був дуже складний час, — пояснює Яна. — Однак підтримка, яку я отримала від сім'ї, чоловіка та лікаря, дуже допомогла мені стати на ноги».

Яна в Києві © Mykyta Zavilinskyi/Red Bull Content Pool

Товариші по команді заміняють Яні родину далеко від дому, а чоловік Максим лишається її опорою. Пара є згуртованою командою, де у кожного своя роль. Однак, щоб досягти спокою був потрібен час. Наприклад, коли пара лишила документи в готелі, довелося домовлятися про швидку поїздку назад з аеропорту. «Зараз ми це згадуємо і сміємось, але тоді було не смішно», — посміхається Яна.

Зрештою, постійне збирання багажу, пошук загублених речей та повторне пакування — це частина життя в дорозі. Рано чи пізно з нею стикаються навіть найдосвідченіші мандрівники.

Головні туристичні враження

Гонки на гірських велосипедах завели Беломоіну в дивовижні місця світу, від гір до узбережь, а також до абсолютно різних культур. «Я була в Японії вперше минулого року, і не могла уявити, що ця країна настільки інша і має так мало спільного з європейськими країнами — це схоже на інший світ», — згадує вона.

Отже, ми запитали Яну про найулюбленіші місця з точки зору їжі, катання, пейзажів тощо.

Улюблені місця Яни:

Їжа — Італія та Японія

Веломаршрути — Словенія та ПАР

Тренування на дорогах — Словенія та Іспанія

Краєвиди — Нідерланди

Історія та культура — Японія та Туреччина

У пошуках балансу

Звичайно, плюси від такого способу життя перевершують недоліки, інакше Беломоіна відмовилась би бачити валізу частіше, ніж власне ліжко. Але як часто доводиться ставити під сумнів вибір кочового способу життя?