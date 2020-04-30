Юлія Левченко – про мотивацію, переживання поразок і конкуренцію

В історії українських жіночих стрибків у висоту лише шість спортсменок підкорювали планку на висоті 2 метри й вище. І лише четверо атлеток зробили це, як мінімум, п’ять разів у кар’єрі. Одна з таких спортсменок – Юлія Левченко , чотириразова чемпіонка України, дворазова призерка чемпіонатів Європи в приміщенні й віцечемпіонка світу-2017.

У 2019 році Юлія підкорила висоту 2 метри й вище чотири рази – це її абсолютний рекорд. На головному старті сезону стрибунка показала результат 2.00 м, але водночас залишилася на четвертому місці. «До подіуму залишався крок, прикро. Я була засмучена», – визнає сама Левченко, та одразу додає, що дуже важливо правильно сприймати поразки й не зациклюватися на них.

Ми поспілкувалися з Юлією Левченко про те, як вона переживає невдачі й чи потрібно їй шукати мотивацію. А також дізналися, як конкуренція дозволяє рухатися далі та яка фраза найбільше мотивує атлетку.

Як знаходити мотивацію в буденних процесах

Спортивне життя дуже бурхливе і насичене, постійно змінюються змагання, сезони й результати. Тож незавжди навіть є час шукати мотивацію, бо ти не встигаєш засумувати. Атлети завжди мають рухатися вперед, у нас нема часу на тривалі роздуми.

Якщо зникає мотивація, то мій варіант не примушувати себе насильно до чогось Юлія Левченко Стрибки у висоту

Буденне спортивне життя стало для мене корисною звичкою, яку застосовуєш щодня: інколи йдеш на тренування й навіть не задумуєшся [куди ти прямуєш]. Так, безперечно, бувають дні, коли нічого не хочеться й ти не бачиш жодного сенсу – це нормально. У такі моменти я не намагаюся себе мотивувати. Не хочу, добре, значить сиджу й нічого не роблю. Це класний експеримент: коли даєш собі волю байдикувати, тебе вистачає на дуже короткий проміжок часу, а потім хочеться підірватися, наздоганяти втрачене й робити себе кращою. Через певний час байдикування ти розумієш, що не можеш без своєї улюбленої справи, якою для мене є легка атлетика.

Юлія Левченко © Vadym Herasymenko, Red Bull

Якщо зникає мотивація, то мій варіант не примушувати себе насильно до чогось. Але це працює, якщо ми говоримо про те, що любимо чи про щось дуже важливе. Якщо ж треба робити речі, які не подобаються, то треба включити силу волі й характер: необхідно налаштувати себе, що цю річ треба зробити, що ти маєш отримати якийсь результат.

Цитата, що найбільше мотивує

«Завжди насолоджуйся будь-яким результатом, бо він відображає наш шлях: хто ми є, і ким ми будемо» Юлія Левченко Стрибки у висоту

Ця фраза відображає найважливіші цінності: постійно потрібно рухатися, за жодних обставин не опускати руки, а йти далі. Саме тому фраза постійно мотивує не стояти на місці, рухатися й продовжувати шлях.

Юлія Левченко © Mykyta Zavilinskyi / Red Bull Content Pool

Щодо людей, які мене найбільше мотивують чи на яких рівняюся, то конкретних прикладів не можу назвати. Я привчила себе, що стараюся брати щось корисне від кожного (це може бути навіть персонаж з кіно), з ким зустрічаюся й за ким спостерігаю. Це ще одна повсякденна звичка для мене: дивлюся за людиною, помічаю в ній якісь риси, приміряю їх на собі. Й уже тоді дивлюся, підходять вони мені чи ні.

Мотивація через конкуренцію

Конкуренція – один з найбільших подразників і найбільш миттєва мотивація. Вона діє моментально, а не як книга з пошуку мотивації чи лекція на цю тему. У конкуренції потрібно швидко ухвалювати рішення: поки ти будеш шукати мотивацію, суперниці ставатимуть сильнішими та йтимуть до своїх цілей.

Юлія Левченко © Mykyta Zavilinskyi / Red Bull Content Pool

У професійному спорті конкуренція є завжди, і це круто! Якщо в тебе сильні суперники, смішно сидіти й чекати, поки вони зникнуть чи підуть на пенсію. Хтось іде, хтось прогресує, хтось запалює нову зірку – це природний процес, який робить спорт настільки цікавим, бо ти постійно в конкурентному колі.

Конкуренція – один з найбільших подразників і найбільш миттєва мотивація Юлія Левченко Стрибки у висоту

Не треба сподіватися, що конкуренція зникне. Це працює навпаки: завжди краще мати когось конкурентного, інколи навіть програвати, але рости разом, аніж вигравати все без гідного спротиву. В українських жіночих стрибках у висоту конкуренція дуже серйозна. На чемпіонаті України для потрапляння в призи потрібно показувати високі результати. Водночас є країни, де дівчата виходять, роблять один стрибок – і все, вони чемпіонки. Повірте, їм складніше.

Юлія Левченко © Vadym Herasymenko, Red Bull

Якщо в конкурентних реаліях ти щоденно працюєш, розумієш, що маєш ставати кращою, бо ось поруч сильні люди, які йдуть з тобою нога в ногу. Тоді як без гідних суперників спортсмени готуються в лайт-режимі, що потім позначається на виступах на чемпіонатах світу чи Олімпіаді, де рівень відповідальності й емоційності значно вищий. Українські стрибунки готові до такої напруги, ми звикли стрибати на максимум і завжди чекаємо на сильних суперниць. Конкуренція мотивує, вона постійно тримає в тонусі.

Як відштовхнутися від поразок і не втратити мотивацію

Кожне окреме змагання завжди проходить по-різному. Для мене це таке навчання на практиці: інколи виходить втілити все заплановане, інколи – ні . Після кожного виступу ти аналізуєш, розмірковуєш над своїми стрибками, думаєш, де можна додати. Дуже важливо зрозуміти, що неможливо прорахувати всі варіанти розвитку подій.

Не треба сподіватися, що конкуренція зникне. Це працює навпаки: завжди краще мати когось конкурентного, інколи навіть програвати, але рости разом, аніж вигравати все без гідного спротиву Юлія Левченко Стрибки у висоту

Поразки чи невдалі результати – це складова життя будь-якого спортсмена. Питання лише в тому, як довго триває момент несприйняття поразки. Я не можу сказати, що після поразок добре себе почуваю. Звісно, присутні емоції, переживання, але важливо те, як ти все сприймаєш. Мій варіант – прийняти результат, проаналізувати його й відкласти в довгий ящик, щоб іти далі. Учитися вмінню приймати поразки потрібно, можливо, усе життя.

Юлія Левченко © Vadym Herasymenko, Red Bull

Мені дуже подобається думка, що невдачі – це блоки перед нами. І є люди, які складають ці блоки стіною, аж допоки вони не нависають над головою і починають тиснути на людину. А є інший приклад: складати блоки-невдачі в сходинки, які приведуть до майбутніх перемог. Це класна ілюстрація, яка показує філософію поразок.

Мій варіант – прийняти результат, проаналізувати його й відкласти в довгий ящик, щоб іти далі. Учитися вмінню приймати поразки потрібно, можливо, усе життя Юлія Левченко Стрибки у висоту

У 2019 році, наприклад, на чемпіонаті світу я стала четвертою. У принципі, я вийшла готовою, показала хороший результат, усе було нормально, але четверте місце. Коли ти розумієш, що до подіуму залишався крок, то стає прикро. Я була засмучена, почала думати: «А що якби я там зробила по-іншому, а якби там стрибнула?» – і так далі.

Юлія Левченко © Mykyta Zavilinskyi / Red Bull Content Pool