«Треба качати мізки». Zeus про те, як бути кращим у CS:GO

Гранд фінал Red Bull Flick пройде вже 2 серпня о 12:00. Кращі 16 команд будуть змагатися за звання чемпіонів та отримають круті подарунки від партнерів. Трансляцію від Української Кіберспортивної Федерації можна дивитися на Twitch .

Багато гравців роками прокачують майстерність у СS:GO, але коли мова про Red Bull Flick, усе стає не так просто. Річ у тім, що у Flick грають 2 на 2, нетипову для класичного СS варіацію захоплення прапора. Це робить гру більш непередбачуваною. Аби як слід підготуватись до фіналу та розібратись в деталях, ми поговорили з тим, хто знає про Counter-Strike усе.

Харків'янин Данило Тесленко, або, як його більше знають фанати кіберспорту, Zeus — колишній капітан золотого складу команди Na'Vi, у складі якої він ставав призером багатьох міжнародних турнірів, включаючи Major 2017 року. До того ж, Zeus досяг успіху в обох версіях Counter-Strike: оригінальному 1.6 та Global Offensive.

Сьогодні його аудиторія у соцмережах складає понад 1,5 мільйона людей, а сам Тесленко розвиває багато проектів, у тому числі кіберспортивних. Ми поговорили з Данилом, як він починав у Counter-Strike та що порадить гравцям, які роблять перші професійні кроки в цій грі.

Zeus грає в Counter-Strike вже майже 20 років © Zeus

Данило почав грати у Counter-Strike 1.6 ще на початку 2000-х. «В першу чергу сподобалося, що це командний вид спорту. Тоді це був навіть не спорт, а просто командна гра. У той час були популярні ігри на одного — Quake, StarCraft, а тут сподобалася можливість грати разом. Ну а потім полюбив сам шутер. Я також грав в Age of Empries, Quake, Red Alert, я був задротом і в інших іграх також. Але коли все почало переходити в професійну діяльність, то перейшов у Counter-Strike».

Якщо говорити про якусь ultimate пораду для новачків, то тут Zeus не радить сподіватися на диво. Єдиний вихід — працювати над майстерністю якомога більше. «Головна порада для новачка — більше грати в гру, звикати до сервера, вивчати карти».

Тут і починаються перші особливості, бо формат Red Bull Flick відрізняється від того, що гравці звикли бачити у CS:GO. «Гра в Flick відрізняється від звичайних своїми нестандартними фішками, переміщеннями по карті, респаунами. Відмінностей багато й у самих мапах. У режимі 2 на 2 ти граєш з іншою динамікою гри. Тут все швидше і менше морочишся з тактикою. В цілому, тут можна грати дуже просто і більша ставка на стрілянину», — каже Zeus.

Red Bull Flick [Castle] © Red Bull 01 / 05

Однак це все не означає, що можна просто розслабитись. Врешті-решт, гра на карті Speedway буде суттєво відрізнятися від матчу у «Матриці». До того ж, треба враховувати склад команди.

«Безумовно, у кожної команди є свій стиль — з упором на стрілянину або на гранати... Але усі карти унікальні, і на кожній потрібно грати по-різному. Наприклад, іноді краще діяти агресивно відразу, або, навпаки, починати не поспішаючи. Але у тебе завжди повинен бути якийсь загальний план, ідея. На простих картах можна грати вільніше і міняти стилі по ходу справи: швидко, повільно, як хочеш. Але на більш складних картах тобі можуть не пробачити помилки з таймінгом».

У фіналістів турніру лишилося небагато часу на тренування, але, за словами Zeus, на нього ніколи не варто шкодувати сил. І мова йде не лише про власне гру.