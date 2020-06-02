5 звуків і смаків, які асоціюються з літом
© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool
Від звуку зливи в лісі до нового смаку Red Bull Summer Edition.
Найтепліша пора року все ближче! І хоча планування літнього періоду й підготовка до нього цього року триває в незвичних умовах, наближення літа однаково асоціюється з теплом і пригодами.
А ще з літом пов’язані особливі смаки й звуки, які притаманні лише цьому періодові. Ми вирішили зібрати кілька таких звуків і смаків, думка про які одразу асоціюється з літом.
Звуки теплої зливи на природі
Дощ — ненайприємніша погода, але цей факт різко змінюється, якщо йдеться про літні зливи. Сильні дощі влітку, як правило, тривають недовго, а ще вони є дуже теплими — під такими зливами нестрашно змокнути. Або можна просто пересидіти їх під накриттям на природі, дивитися, як парує повітря та як під вагою краплинок прогинаються листки на деревах.
А не менш особливим за звук літнього дощу на природі, є післясмак дощу — чисте повітря, свіжість і прохолода.
Звук морського прибою
На хвилях можна стрибати, їх можна підкорювати на серфі, а ще за ними можна просто спостерігати. Улітку можна просидіти всю ніч на пляжі, навіть не бачити хвилі, але чути постійний звук прибою — шум, що наростає, а потім в один момент розбивається об берег і поступово відходить назад, граючись з камінням чи піском. Звук морського прибою не сплутати ні з чим, він створює особливу морську атмосферу.
Смак кавуна, який можна відкрити по-новому
Якщо існує їжа, яка асоціюється виключно з літом, то це точно кавун. Соковита рослина, якої ніколи не буває забагато. Ти куштуєш його вперше й до кінця сезону не можеш зупинитися. Бо коли надворі стає спекотно, важливо зберігати свіжість.
Єдина проблема: його плоди достигають у другій половині літа, тож у червні й на початку липня скуштувати смачний свіжий кавун не так і просто. Однак цього року можливо все завдяки новому Red Bull Summer Edition зі смаком соковитого кавуна. Ніколи ще початок літа не був таким кавунним — пробуй Red Bull Summer Edition уже зараз. Цей напій — ідеальне доповнення до будь-якого літнього дня.
Звук потріскування гілок під велосипедом
Яна Беломоіна
Літо — найкращий період для маунтинбайкінгу й відкриття нових лісових чи гірських маршрутів. Кататися на міських трасах через спеку незавжди зручно, тимчасом у лісах завжди прохолодно й приємно.
Лише уяви: ти набираєш швидкість, їдеш на підйом на невеликій стежці, а потім одразу спуск, ти долаєш його швидко й чуєш лише звук потріскування маленьких гілочок під колесами твого велосипеда.
Смак морських чи річкових хвиль
Коли ще кататися на водних лижах, серфінгу чи вейкборді, як не влітку? Можливість підкорити найвищу хвилю або розвинути найбільшу швидкість — кожен знаходить в екстремальних водних видах спорту щось своє. А ще всі, незалежно від виду катання, за літо неодноразово спробують смак води, бризки від якої летять з усіх боків, і тобі лише треба встигати кліпати.
А інколи доводиться занурюватися у воду й намагатися випити якомога менше, коли падаєш з дошки. І це ще щастить, якщо у разі падіння після якоїсь не надто вдалої спроби, твоєю проблемою є вода, а не смак своєї ж дошки для катання.