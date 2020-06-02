5 звуків і смаків, які асоціюються з літом

Єдина проблема: його плоди достигають у другій половині літа, тож у червні й на початку липня скуштувати смачний свіжий кавун не так і просто. Однак цього року можливо все завдяки новому Red Bull Summer Edition зі смаком соковитого кавуна. Ніколи ще початок літа не був таким кавунним — пробуй

уже зараз. Цей напій — ідеальне доповнення до будь-якого літнього дня.