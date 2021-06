Todo lo que necesitas saber de las Clasificatorias de Estados Unidos 2021

La fase de Clasificación enfrentará a los competidores cara a cara en batallas celebradas en Austin, Los Angeles, Miami y New York. En cada batalla dos MCs batallarán uno contra uno, mostrando su imparable energía. Un jurado especial evaluará las batallas que se transmitirán en vivo en el canal oficial de Twitch de Red Bull Batalla en agosto. Los jueces evaluarán el talento y las habilidades de los MCs, y decidirán si uno, ambos o ninguno de los competidores es seleccionado para pasar a la Final Nacional de Estados Unidos. Los jueces evaluarán el talento de cada MC, y no quién gana a quién. Así es, no hay un "ganador" de cada una de las batallas clasificatorias.