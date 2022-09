Red Bull Batalla 2022: Los gigantes del freestyle regresan

Había participado en la Red Bull Batalla Final Nacional México 2019, pero el año pasado fue mi primera vez compitiendo en Estados Unidos. Gracias a una buena batalla con Aczino en BDM tuve la oportunidad de recorrer todo México en torneos, con mi madre de manager viendo vuelos y fechas. Mandé una prueba para Red Bull Batalla USA en 2020 pero no clasifiqué, y con la pandemia decidí tomar un año sabático. En 2021 lo logré, y cómo ya había competido con casi todos de los que estaban ahí me sentí muy cómodo. El único con quién no había batallado era Yartzi, que venía invicto y bi-campeón. En cuartos de final nos enfrentamos y lo eliminé, y aunque me sentía seguro que iba a ganar, Reverse fue mejor que yo en la final. Pero este año voy a ganar. No tengo otra meta. Ya gané Supremacía, BDM, Gold Bars, Los Dragones del Freestyle, y tengo a Red Bull Batalla en la mira desde 2008.