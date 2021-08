Red Bull Batalla 2021: Conoce A Los MCs Retornantes

Jordi during Batalla US Finals at James L. Knight Center in Miami, 2020.

Últimamente traigo una mala racha, y aunque no estoy en mi mejor momento, ando muy enfocado porque ya viene Red Bull [Batalla]. Ante todo, la experiencia ha sido muy importante. Todo el año me he medido ante los mejores del país. Por ejemplo, me enfrenté al bi-campeón, Yartzi, dos veces en exhibiciones en Dallas y Houston. Así que cuando llegue el momento, como me he enfrentado con todos, ya sabré quienes son los más fuertes y cómo se mueven. En algunas competencias siento nervios, pero no en Red Bull [Batalla]. A diferencia del 2020, traigo menos presión y más ganas de disfrutar.

