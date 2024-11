Desnivela está lista para dejar su huella en el Freestyle Competitivo

Pues para serte sincera, fue muy explosivo para mí, porque yo venía como con esa hambre que te digo de Colombia, porque en Colombia prácticamente me subí a exhibiciones en las tarimas más grandes. El que ganaba la regional de Street Warriors para ir a la nacional de Street Warriors, podía ir a la exhibición con FMS y me subí a FMS. Incluso estuve en unas clasificatorias de Red Bull Batalla, pero nunca había podido clasificarme en una nacional. Para mí era como que, “yo quiero clasificar en la Nacional Final de Red Bull. Lo necesito, lo quiero”... y no se me daba. Lo intenté como por cinco años en Colombia y no se me daba. Y yo decía ¿por qué no se me da?, y yo pensé: debe ser que algo estoy haciendo mal aquí en Colombia y tengo que regenerar mi mundo en el lugar en el que nació el rap. Y dije: voy a Estados Unidos.

Iba a todas las batallas llegué con esa hambre y también aquí me pasaba como que los manes no podían creer que había una nena que rapeara.

Y un man que es el duro de Los Ángeles, que se llama Boss me escribe y me dice “Desnivela, vamos a hacer un team para representar a California, con Los Ángeles…”. Osea, para mí fue como que uy, qué chévere, porque no me he ganado nada, pero él se dio cuenta de que yo rapeo chimba. Para decirme a mí, de todos mis compañeros. A seis horas yo vivo en carro. Entonces dije ok, yo estoy haciendo las cosas bien, no me voy a frustrar porque normalmente me frustraba y no volvía a la competencia y me iba a otro lado.

[En los regionales de Los Ángeles] 54 hombres se inscribieron y una mujer, y dije “ve***a, voy a ganar porque quiero ganar”, pero cuando gané fue que me dijeron “ay, sabes? O sea, acabas de marcar historia” y yo “como así que acabo de marcar historia? Yo no le entiendo.” Y la gente me decía sí, ninguna nena se ha subido nunca a una nacional, se clasificaron para las regionales, pero nunca se pudo clasificar ninguna nacional. Y yo, “what?”

Mi meta era personal, yo decía “llevo seis años detrás de un título de Red Bull, tengo que ganar.” Y cuando me dijeron eso fue como que mi cabeza me dijo: cuando uno espera demasiado algo y le invierte a algo sin rendirse, a veces uno cree que encontró la victoria y realmente es una victoria gigante. Todos mis compañeros me decían “tú has cambiado la historia y tal, ya eres la pionera.”