La Final Nacional de Red Bull Batalla EE.UU.: AdonysX, Oner y Cuban

La final de Red Bull Batalla EE.UU. 2025 está destinada a ser histórica. No solo será la primera edición del torneo celebrada en la Ciudad de Nueva York, sino también el escenario para un emocionante choque de titanes. El actual campeón, AdonysX, regresa a defender su legado contra 15 otros aspirantes, entre ellos los campeones previos Oner (2022) y Reverse (2021, 2023), este último volviendo al escenario después de ausentarse del torneo del año pasado. También vuelve el celebrado MC Cuban , que después de su gran desempeño en cinco ediciones previas de Red Bull Batalla llega con hambre e ilusión de llevar el trofeo a Texas.

AdonysX Oner Cuban

El momento decisivo tomará lugar este 26 de Septiembre en Brooklyn Steel, un afamado espacio reconocido por sus texturas industriales. Retomando su rol de animador, el fundador de la Indigo Freestyle League, Racso White Lion, estará acompañado por los comentarios de Sayonara y DJ Popeye en las tornamesas. Mientras tanto, el panel de jueces estará de gala con los íconos del freestyle Jay-Co y Tito Yang, también acompañados por el segundo lugar de Red Bull Batalla EE.UU. 2024, Freites.

Durante los últimos 20 años, Red Bull Batalla se ha convertido en la plataforma más grande del freestyle en español, con su popularidad en Estados Unidos creciendo a un ritmo exponencial y lanzando las carreras de nuevas ligas y MCs en plazas alrededor del país. El ganador de Red Bull Batalla EE.UU. 2025 calificará automáticamente a la final mundial del torneo que se celebrará en Santiago de Chile en abril, midiendo sus habilidades contra los MCs más potentes del mundo en el Movistar Arena y frente a 15,000 fans.

Previo a la gran noche, los MCs reflexionan sobre la madurez y seguridad que traerán al escenario. De las grandes ambiciones artísticas de AdonysX, a la evolución personal del joven Oner, y la visión federalista de Cuban hacia el freestyle estadounidense, cada MC llegará con un arsenal de sabiduría y punchlines feroces para regalarnos una noche inolvidable. Puedes comprar entradas para la Final Nacional de Red Bull Batalla EE.UU. 2025, acá.

01 Los MCs: AdonysX, Oner, y Cuban

AdonysX – Campeón

Adonys Francisco Mata Martínez es un rapero de 25 años procedente de Isla Margarita, Venezuela. Cuando era adolescente emigró con su familia a la República Dominicana, donde se asentó en la fértil escena de freestyle local, incluso compitiendo en el torneo local de Red Bull Batalla.

AdonysX Red Bull Batalla Vibra Urbana Exhibición © Daniel Zuliani / Red Bull Content Pool

En nuestra última conversación, nos enfocamos en la vida nómada que te llevó de Venezuela a República Dominicana, Puerto Rico y diferentes ciudades de Estados Unidos. ¿Desde dónde operas hoy día? AdonysX: “Actualmente te estoy hablando desde Los Ángeles, pero todavía vivo en Miami, donde todavía estoy muy activo en la escena. Miami ha crecido muchísimo, con freestylers y competencias apareciendo todos los días. La última vez que hablamos estaba muy involucrado con Misión Hip Hop, una gran liga con eventos todos los domingos. Ahora hay otra escena alrededor de Distrito fedeRAP, que tienen eventos los miércoles. Entonces tener dos competencias semanales donde jóvenes raperos pueden llegar a entrenar y darse a conocer ayuda a que la fiebre por el freestyle se propague en la ciudad. Por lo general participo como anfitrión o juez, pero si llego temprano me animo a competir. Los punchlines son mi fuerte y siempre regreso a la plaza a pulir mis habilidades.”

Más allá del freestyle, también has demostrado una pasión por la actuación y el modelaje. Con tanto pasando en Miami con el arte y la moda, ¿has entrado en algún nuevo circuito?

“De momento estoy concentrado en el freestyle y en producir música. Es cierto que actué en un filme puertorriqueño [llamado Todo Por Amor], pero estoy muy ocupado con eventos de Red Bull Batalla y presentaciones alrededor del país. Este mes lanzaré un nuevo sencillo y tengo un EP que saldrá en otoño. El proyecto trae nueve canciones que hablan de mi vida y trayectoria, con música de géneros urbanos como el boom bap, trap, drill y Detroit. Además estoy colaborando con una marca en Perú para sacar mi línea de merch, así que el resto del año viene lleno de eventos y lanzamientos.”

Después de ganar Red Bull Batalla EE.UU. en 2024 fuiste a competir en el mundial en Madrid, enfrentándote a los mejores MCs del mundo. Cuéntanos sobre tu experiencia.

“Fue una experiencia única y estoy muy agradecido de haber ido a competir. Todas las personas que conocí fueron humildes y amables, y Red Bull Batalla nos trató como estrellas. En cuanto a la competencia, fue intimidante presentarme ante un público tan grande [15,000+], pero ya lo hice y me quité los nervios de encima. Ahora voy con hambre de volver a ganar la Ffina Nacionall de Estados Unidos y así dar lo mejor de mí en la internacional.”

Siempre llevas tu orgullo venezolano en alto. ¿Quieres mandarle algún mensaje a los que te echan porras en casa?

“Venezuela es un territorio, pero también su gente. Es hermoso cuando personas de otros países conocen a venezolanos y reconocen nuestro talento y naturaleza trabajadora. Aún cuando el país pasa momentos políticos y sociales complicados, la gente hace un gran trabajo representando la grandeza de Venezuela, dentro y fuera de nuestras fronteras.”

Oner - Tercero lugar

Oner es el a.k.a de Juan Rodríguez, un rapero venezolano que ganó Red Bull Batalla EE.UU. 2022 con tan solo 19 años. Cita a los MCs venezolanos Akapellah, Canserbero y Lil Supa como inspiraciones fundamentales, y es actualmente una de las figuras claves del potente movimiento de freestyle de Miami.

Oner Red Bull Batalla © Ian Witlen / Red Bull Content Pool

Cuéntanos acerca de tu entrada al mundo del freestyle. ONER: “Solía vivir en Tamarac, Florida, aunque hace poco me mudé a Miramar, así que ahora estoy más cerca a Miami. Pero empecé a rapear de manera competitiva en 2020, durante la pandemia, cuando no podíamos salir de casa. Un chamo de la escuela armó una competencia de freestyle por Instagram, donde te grababas, mandabas los videos, y la gente votaba. Aunque no gané, llegué a la ronda final y Nico B me escribió por DM diciéndome que lo siguiera haciendo. Incluso me invitó a competir en la Miami Freestyle League, y ahí empecé a conocer gente hasta quedar metido en la escena.”

Ganaste Red Bull Batalla EE.UU. cuando tenías 19 años. ¿Qué crees que te puso por encima de tantos MCs con más experiencia que tú?

“La primera vez que me hiciste esta pregunta te contesté que tenía que ver con mi mentalidad enfocada y mi espíritu competitivo. Soy bueno bajo presión y mi cerebro se transforma en esta bestia hambrienta y egocéntrica. Pero ahora que tengo 22 puedo mirar atrás y ver mi falta de experiencia. No tenía un estilo definido como rapero y aún no grababa música. Lo que tenía era mi determinación, y cómo era nuevo nadie me conocía y no tenían con qué atacarme, así que los abrumé con punchlines. Estoy muy agradecido por ese gran comienzo, pero también reconozco cuánto ha evolucionado mi arte.”

¿Cómo describirías tu estilo de freestyle ahora?

“Antes pensaba que la única manera de conectar con el público era a través de punchlines, pero mientras sigo compitiendo me he vuelto mucho más improvisador. Trato de mantener mi mente en blanco y a veces ni escucho a mis oponentes, solo me engancho de la última palabra que lanzan y empiezo a fluir. Confío en mí mismo plenamente, y cuando eso se vuelve la base de tu trabajo los errores dejan de ser errores y se convierten en oportunidades para una barra mejor. Antes me enredaba con mis palabras pero ahora lo sé rescatar y pasar a lo próximo automáticamente. Ese es el Oner que quiero llevar a Nueva York: relajado, fresco y seguro de sí mismo.”

Con cuatro trofeos consecutivos de Red Bull Batalla EE.UU., la escena de Miami ha demostrado ser formidable. ¿Cómo ha cambiado en este último año?

“¡Ha cambiado muchísimo! La escena de Miami es la mejor del país por su diversidad. De ahí salimos Reverse, AdonysX y yo, y todos los días salen nuevos MCs buscándose un lugar en el circuito. De mi parte, este año me compré un estudio casero y he estado teniendo sesiones con otros artistas y productores, encontrando mi sonido. Hasta mi grupo de amigos se metió heavy en la música y así descubrí que también puedo cantar. Gracias a Red Bull Batalla también nos metimos en la escena del baile, en la Fórmula 1 y hasta eventos de helicópteros. El freestyle expandió mis horizontes y estoy muy feliz que esta sea mi vida.”

Cuéntanos acerca de competir en el mundial de Red Bull Batalla 2023 en Bogotá.

“Fue increíble. Siempre voy a recordar mi primer mundial. Red Bull Batalla trata a los MCs como a Daddy Yankee y su combo, y de verdad sientes que te ganaste algo grande. A nivel personal, también estaba pasando un caso serio del síndrome de impostor. Conocí raperos talentosísimos que solo había visto antes en videos y me cuestionaba si merecía estar ahí. Estoy muy felíz de haber vivido eso al comienzo de mi carrera, y si vuelvo a llegar al mundial sé que me voy a sentir en casa.”

¿Cómo te estás preparando para la Final Nacional de Red Bull Batalla EE.UU. 2025?

“Yo rapeo todos los días, sólo o con amigos. Todavía compito localmente y paso mucho tiempo en una liga nueva llamada Distrito fedeRAP. Pero este año quiero ganar. Nada de, ‘Chamo, yo vine a pasarla bien.’ No. ¡Yo quiero ganar! El Oner que ganó en 2022 era crudo y ahora quiero mostrar que soy una versión más evolucionada y preparada de mí mismo. Mi plan es ganar y que Reverse quede segundo para que ambos vayamos a Chile [a competir en el mundial].

Cuban - Cuarto lugar

Frank Muñoz a.k.a Cuban es un MC radicado en McAllen, Texas. Lleva seis años activo en el freestyle, cinco de ellos compitiendo en Red Bull Batalla.

Cuban © Daniel Zuliani

Eres reconocido por tu gran trayectoria en Texas, pero siempre te identificas como parte del movimiento de freestyle estadounidense. ¿Consideras que esas categorías son distintas? Cuban: “Cuando comencé a rapear, la escena nacional era pequeña y bastante dividida. Habíamos unos 10 raperos en Texas, otros 10 en Florida, y así alrededor del país, cada quien forjando por su lado. Ahora las ligas cultivan y representan el talento de cada región, que a la larga se ha consolidado en una gran escena nacional. Por supuesto que compito más en Texas, moviéndome entre Dallas, Houston y McAllen, pero prefiero eventos más exigentes como Red Bull Batalla, que me ponen frente a 1000, 2000 personas y a rapear contra los mejores MCs del país.”

¿Cómo se compara el freestyle tejano con las diferentes escenas de Estados Unidos?

“Cada escena es distinta. Miami es súper espontánea y usan una técnica llamada ‘freestyle al momento’ que está basada en la fluidez y que se escucha mucho en las barras de Reverse, AdonysX y Nico B. Acá en Texas somos sangrientos. Nuestros punchlines están diseñados para matar. Es posible que no gane la batalla, pero mínimo mi oponente saldrá de ahí deprimido. Esa agresividad significa sacrificar cierta espontaneidad, pero en Nueva York los insultos son muy graciosos. Allá tienen una gran comunidad dominicana y MCs como Lokillo te sueltan unos punchlines que te sacan carcajadas. Ellos atacan a sus rivales pero también se aseguran que el público lo pase bien. En California hay muchos MCs mexicanos entonces el estilo es similar al de Texas, pero me gusta mucho que incorporan el inglés. Boss lo hace con frecuencia, y me parece genial que conecte las culturas de nuestros países de origen con el que nos ha acogido.”

Enfoquémonos en Texas un momento. Cuéntanos acerca de la escena de freestyle local y tus aliados ahí.

“Texas está en crecimiento constante. Si te sales un mes, regresas y encuentras 15 nuevos MCs en el circuito. Admiro mucho a Jordi que ha estado ganando torneos regionales y que acaba de calificar para la Final Nacional de Red Bull Batalla EE.UU. También tenemos tipos talentosísimos como Magimbri, Zazo Wan, Gio y Nico, y aunque estoy nombrando MCs específicos, fácilmente puedes llegar a Dallas y conocer 10 raperos top y encontrar una cantidad equivalente de talento en Houston y San Antonio. También están Urban Rapstars y la Liga Masacre, que traen MCs de todo el país a competir y que mantienen el nombre de Texas en alto.”

Llevas varios meses alejado de la escena. ¿Por qué esa distancia?

“Estoy en un punto de mi vida donde tengo que tomar decisiones difíciles en cuanto a qué dedicar mi tiempo. Estoy casado y tengo un negocio de marketing digital. También amo el freestyle y las batallas, pero cuando se apagan las cámaras muchas veces queda tensión y negatividad por parte de MCs que derrotaste en algún enfrentamiento. No necesito ese drama y hay gente en casa y en mi negocio que depende de mí, así que decidí tomar un paso atrás y enfocarme en esas responsabilidades.”

Has competido en Red Bull Batalla muchas veces pero todavía no te llevas el trofeo. ¿Por qué será distinto este año?

“Mira, ni sé quién viene a competir. No lo digo porque no me importe, más bien porque en años anteriores investigaba a todos los MCs y estudiaba intensamente sus respectivos países, culturas y jerga. Mis primeras veces en Red Bull Batalla llegué demasiado preparado y hoy día no me preocupo por eso porque puedo vencer a cualquiera. El año pasado alcancé el cuarto lugar porque venía mucho más relajado. Me divertí toda esa semana en Miami y terminé haciéndolo muy bien en el torneo, así que ese es mi plan para Nueva York. Estoy en un lugar más maduro y muchos de los MCs más jóvenes van a llegar igual de estresados que yo en aquellos tiempos. Pero cuando llega un tipo relajado y con experiencia es más difícil ganarle. Esto no lo hago por ego, sino por pasión y amor.”