La Regional De Red Bull Batalla Los Ángeles Fue Un Recordatorio Para Soñar

Oner (19 años) salió campeón—una decisión inesperada. Describió su triunfo con orgullo: “La gente no sabe eso pero yo ni me clasifiqué para la regional- estoy aquí como reemplazo para alguien que no pudo venir- y estoy más que agradecido,” continuó. “El público estuvo increíble, el evento fue increíble y todo gracias a ti.”