Sebastian Job drives a Red Bull Racing Esports kart during Max vs 100 at Silverstone, Great Britain, on 22 July 2026, powering through the tyre-lined circuit.
© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool
Karting

Max Verstappen says he doesn’t need extra practice for Max vs 100

Max Verstappen is taking on 100 drivers at Silverstone in a high-speed go-karting challenge. The four-time Formula One world champion knows some of his rivals will be very fast.
By Thomas Peeters
3 min readPublished on

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Max Verstappen

Already considered one of the greatest drivers in the sport's history, Dutch ace Max Verstappen is now a four-time Formula One world champion.

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Summary

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    How to watch Max vs 100 live
Max Verstappen doesn't think he needs extra practice before taking on 100 drivers at Silverstone in the Max vs 100 challenge. The four-time Formula One world champion says his childhood spent racing karts has given him enough experience to jump straight into the race on September 16, where he'll start at the back of a 100-driver field with just 30 laps to catch and overtake every challenger in what is set to be the world's largest go-kart race.
“I’ve driven from when I was four years old until about 15 in go-karts, so for me there's no excuse to say ‘oh, I need more practice’ or ‘I need more time,’” Verstappen says. “When I get there, it's just learning the track itself, getting comfortable with the grip of the karts, and that's it. Not much more I can do, but for sure I know that some of them will be very fast as well.”
Competitors seen during the Max vs 100 in Silverstone, Great Britain on July 22, 2026.

Max Verstappen will start at the back of the grid in Max vs 100

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

In Max vs 100, all 101 drivers will race identical karts, while the challengers' starting positions will be decided by a single flying lap in qualifying. Verstappen, however, already knows where he'll be starting from on the grid – right at the back.

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Who can stay ahead of Verstappen in Max vs 100?

Every driver he overtakes is eliminated, with the field shrinking as the race unfolds. For the 100 challengers, the goal is simple: stay ahead of one of the world’s best drivers for as long as possible.
“It's going to be quite hectic – trying to race 100 people will be very tough,” says Verstappen. “I haven't driven a lot of go-karting over the last few years, naturally, because of F1 and my GT racing. It's always fun to go back and have a good time.”
Max Verstappen ahead of the F1 Grand Prix of Japan at Fuji International Speedway on March 25, 2026 in Oyama, Japan.

There hasn't been much room for karting in Verstappen's busy schedule

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Quotation
I haven't driven a lot of go-karting over the last few years… It's always fun to go back
Max Verstappen
Up against one of the fastest drivers on the planet, the 100 challengers have one advantage: a fast lap. Each can use one shortcut during the opening half of the race to regain ground when Verstappen closes in. Verstappen's shortcut remains off-limits until the halfway mark, giving his rivals the opening 15 laps to maximize their edge.
An infographic explaining the Max vs 100 race.

Can Verstappen catch them all?

© 3MPG/Red Bull Content Pool

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How to watch Max vs 100 live

Competitors seen during the Max vs 100 in Silverstone, Great Britain on July 22, 2026.

Verstappen will need to carve his way through a tightly packed field

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Max vs 100 takes place at Silverstone on September 16 and while no spectators will be allowed on site, fans can follow the action live on Disney+ and the ESPN App. Live coverage begins at 5pm UK time (12:00 PM ET / 9:00 AM PT), with the race starting at 6pm UK time 1:00 PM ET / 10:00 AM PT).
Max vs 100 will also air live on the ESPN App for ESPN Unlimited subscribers in the U.S. before a delayed ESPN2 broadcast later that day.

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United Kingdom 🇬🇧

Amar (Amar Al Naimi)

Germany 🇩🇪

Amber Gill

United Kingdom 🇬🇧

André da Silva Montoito

Portugal 🇵🇹

Arda Saatci

Germany 🇩🇪

Austin Sprinz

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AustrianKiwi (Jonathan Balchin)

Austria 🇦🇹

Bash The Entertainer (Bachala Mbunzama)

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Bea Eguiraun

Spain 🇪🇸

Bella James

United Kingdom 🇬🇧

Billy Bolt

United Kingdom 🇬🇧

Brian Manuel Otero

Mexico 🇲🇽

Caedrel (Marc Lamont)

United Kingdom 🇬🇧

Charles André Alexandre

France 🇫🇷

Daily Mail (Henry Robert Williams)

United Kingdom 🇬🇧

Daniel Ahola

Finland 🇫🇮

Dantic (Daniel Moss)

United Kingdom 🇬🇧

Dave Rosenburg

United States 🇺🇸

David Egan (Drift Games)

Ireland 🇮🇪

Developer Adam (Adam Powell)

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Diogo 'Move_Mind' Silva

Portugal 🇵🇹

Dyler

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Emily Xuechun Zhang (ExtraEmily)

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Enis Kirazoğlu

Türkiye 🇹🇷

Fresia Aria

Netherlands 🇳🇱

Gabs Djay (Gabs Djanogly)

United Kingdom 🇬🇧

Germán Rodezel

Costa Rica 🇨🇷

GoKartGod

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Greg Gevojanyan (MrCarSounds)

United States 🇺🇸

Helydia (Tansel Celia)

France 🇫🇷

Jakidale (Jacopo D'Alesio)

Italy 🇮🇹

James Doyle

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Janja Garnbret

Slovenia 🇸🇮

Joe Tasker

United Kingdom 🇬🇧

John-Marc van Wyk

South Africa 🇿🇦

Jonathan Gaming (Jonathan Amaral)

India 🇮🇳

Joseph Eunbo Sim (Jojo Sim)

United States 🇺🇸

Josh Richards

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Juank Pérez

Mexico 🇲🇽

Julia Haller

Switzerland 🇨🇭

Kalia Lai

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Karol Zdęba

Poland 🇵🇱

Larry Chen

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Leo Neugebauer

Germany 🇩🇪

Lethal Shooter (Chris Matthews)

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Leticia Bufoni

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Manny (Emmanuel David Brown)

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Mike Dokas

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Molly Carlson

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Part of this story

Max Verstappen

Already considered one of the greatest drivers in the sport's history, Dutch ace Max Verstappen is now a four-time Formula One world champion.

NetherlandsNetherlands
View Profile
Karting
F1
Red Bull Motorsports
Formula Racing