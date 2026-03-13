Skateboarding
Professional Skateboarding League: Everything you need to know about PSL
What is PSL (Professional Skateboarding League)?
How did PSL begin?
Who is competing?
Team
Athletes
SHS
Paul Rodriguez, Julian Christianson, Jonny Hernandez, Julian Agliardi, Manny Santiago,
Tropics
Lithium
Zach Saraceno, Dashawn Jordan, Mauro McCoy, Alex Midler, Robert Neal, Braden Hoban
Los Santos
Soldiers
Nyjah Huston, Art Cordova, Evon Martinez, Micky Papa,
Wolverines
Chris Joslin, Kristion Jordan, Roman Hager, Taylor McClung, Trevor McClung, Chris Colbourn
What is the format?
Structure
- 4 quarters
- 3 vs. 3 skaters
How it works
- Team 1 starts on offense and sets the trick
- Team 2 must match the trick
- If Team 2 misses, Team 1 earns one point
- Team 1 remains on offense until they miss three tricks
- After three misses, possession switches and the opposing team goes on offense
Where is it taking place?
Week
Date
Venue
Location
1
Saturday, Feb 7
Primitive Skatepark
Los Angeles, CA
2
Saturday, Feb 21
Primitive Skatepark
Los Angeles, CA
3
Saturday, Feb 28
Primitive Skatepark
Los Angeles, CA
4
Saturday, Mar 7
Primitive Skatepark
Los Angeles, CA
5, Elimination Night
Saturday, Mar 14
Primitive Skatepark
Los Angeles, CA
6, Championship
Saturday, Mar 28
Primitive Skatepark
Los Angeles, CA
How to watch the PSL
