Jamie Foy at PSL hitting a front feeble
Professional Skateboarding League: Everything you need to know about PSL

The Professional Skateboarding League brings a new format to pro skateboarding, turning contests into team-based, make-or-miss battles built by skateboarders, for skateboarders.
Part of this story

Angelo Caro

Having competed at the sport’s biggest events, Peruvian skateboarder Angelo Caro is one of the most exciting talents coming out of the Latin American scene right now.

PeruPeru

Jamie Foy

Hailing from Florida, Jamie Foy is a handrail innovator with a style all of his own.

United StatesUnited States

Felipe Gustavo

Felipe Gustavo is a street skateboarding technician who won Tampa Am as a complete unknown and he's a member of Brazil’s first-ever national team.

United StatesUnited States

Ryan Decenzo

Versatile and hugely consistent, Canadian skateboarding icon Ryan Decenzo is one of the best-established professional street skaters today.

CanadaCanada

Gustavo Ribeiro

Gustavo Ribeiro is a gifted technical street skating supremo who’s the first Portuguese skater to win the Tampa AM.

PortugalPortugal

Summary

  1. 1
    What is PSL (Professional Skateboarding League)?
  2. 2
    How did PSL begin?
  3. 3
    Who is competing?
  4. 4
    What is the format?
  5. 5
    Where is it taking place?
  6. 6
    How to watch the PSL
The Professional Skateboarding League, better known as PSL, is rethinking what a skate contest can look like. Created by skate icon Mike Mo Capaldi, the league trades confusing scorecards for an easy to understand, higher-pressure format.
Built around teams and head-to-head momentum, PSL is designed to make competitive skateboarding easier to follow and more exciting to watch.
Angelo Caro SHS team member at Professional Skateboarding League

Here’s what you need to know.
01

What is PSL (Professional Skateboarding League)?

The idea for PSL goes back many years ago. During his time at The Berrics, Mike Mo Capaldi often explored ways to make skate contests more team-oriented and easier for fans to follow. Many of those concepts were ahead of their time and logistically challenging to execute.
PSL is the evolution of that thinking. It is Mike Mo’s brainchild brought to life on his own terms, with a format designed to create tension, rivalries and real momentum across a full season.
02

How did PSL begin?

PSL traces back to Mike Mo Capaldi’s long standing desire to rethink what a skate contest could be. During his time at The Berrics, he regularly pitched team based, bracket style competitions that were ultimately shelved due to logistical challenges. That sparked a vision to build something on his own terms, evolving into what is now the Professional Skateboarding League.
03

Who is competing?

Team Captain, Felipe Gustavo competing for team Los Santos

© Anthony Acosta / Red Bull Content Pool

Ryan Decenzo competing for team Los Santos

© Anthony Acosta / Red Bull Content Pool

Angelo Caro competing for team SHS

© Anthony Acosta / Red Bull Content Pool

PSL is bringing together one of the heaviest street skate lineups anywhere. With teams stacked from top to bottom, every matchup has potential to go down to the wire.
Teams & Rosters
Names set to compete include Gustavo Ribeiro, Felipe Gustavo, Ryan Decenzo, Angelo Caro, Ginwoo Onodera and Jamie Foy, among others. From Olympic street skaters to Skaters of the Year, the field reflects the full spectrum of elite skateboarding.

Team

Athletes

SHS

Paul Rodriguez, Julian Christianson, Jonny Hernandez, Julian Agliardi, Manny Santiago, Angelo Caro

Tropics

Jamie Foy, Ishod Wair, Christian Dufrene, Trevor Colden, John Dilorenzo, Alec Majerus

Lithium

Zach Saraceno, Dashawn Jordan, Mauro McCoy, Alex Midler, Robert Neal, Braden Hoban

Los Santos

Felipe Gustavo, Miles Silvas, Ginwoo Onodera, Mark Suciu, Ryan Decenzo, Kyle Walker

Soldiers

Nyjah Huston, Art Cordova, Evon Martinez, Micky Papa, Gustavo Ribeiro, Sinner

Wolverines

Chris Joslin, Kristion Jordan, Roman Hager, Taylor McClung, Trevor McClung, Chris Colbourn

04

What is the format?

At its core, PSL is a no-judge, team-based game of SKATE with a competitive twist. A referee oversees the action, enforces the rules and confirms trick completion.

Structure

  • 4 quarters
  • 3 vs. 3 skaters

How it works

  • Team 1 starts on offense and sets the trick
  • Team 2 must match the trick
  • If Team 2 misses, Team 1 earns one point
  • Team 1 remains on offense until they miss three tricks
  • After three misses, possession switches and the opposing team goes on offense
05

Where is it taking place?

Gustavo Ribieiro compting for team Soldiers for PSL at Primitive Skatepark

Week

Date

Venue

Location

1

Saturday, Feb 7

Primitive Skatepark

Los Angeles, CA

2

Saturday, Feb 21

Primitive Skatepark

Los Angeles, CA

3

Saturday, Feb 28

Primitive Skatepark

Los Angeles, CA

4

Saturday, Mar 7

Primitive Skatepark

Los Angeles, CA

5, Elimination Night

Saturday, Mar 14

Primitive Skatepark

Los Angeles, CA

6, Championship

Saturday, Mar 28

Primitive Skatepark

Los Angeles, CA

06

How to watch the PSL

The weekly events will be broadcast live on PSL Youtube channel in collaboration with Red Bull Skateboarding, giving fans a front-row seat to every matchup, momentum swing and must-land trick.

