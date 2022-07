Los eventos regionales de 2022 en EE.UU. arrancan con batallas en Dallas

Link One and El Poeta

Al final, fueron Pailot y El Poeta quienes se ganaron al público y a los jueces. Los dos vencieron a sus oponentes en las semifinales; este último MC consiguió no una sino dos réplicas (desempates) en su batalla de freestyle contra Link One para llegar a la final. A mitad de camino, El Poeta estaba visiblemente acalorado (literal y figurativamente) y dijo: "Me has acalorado; con eso, ya has ganado un premio".