Reverse Esta Listo Para La Final Internacional de Red Bull Batalla

A menos de un mes de la Final Internacional de la Red Bull Batalla , Reverse nos habla desde su casa en West Palm Beach, Florida—recién llegado de un viaje a Miami donde estuvo trabajando en su música- para darnos un vibe-check antes de la tan esperada competencia en Chile el 11 de diciembre.

“Me siento contento, bien, tranquilo y con ganas de ir, la verdad,” dice Reverse.

Para los que no lo sepan, Reverse es el MC cubano de 19 años que se coronó campeón de la Red Bull Batalla 2021 en Estados Unidos. El joven rapero exhibió sus excelentes habilidades de freestyle en septiembre en la Final Nacional y está ansioso por representar a Estados Unidos en la renombrada final de batalla internacional que cumple 15 años.

Cuando nos encontramos con él, Reverse está tan eufórico como minutos después de su victoria en Los Ángeles, confirmando de nuevo su presencia en el escenario internacional tras un reciente susto de salud relacionado con un problema de garganta que padece desde joven. Para prepararse para el combate, Reverse se está centrando en mantener su salud mental y física a raya, pasando tiempo con sus allegados y escuchando la música que le alimenta e inspira. En lugar de estudiar a sus oponentes y escarbar en el archivo para inspirarse en el pasado, Reverse opta por la verdadera espontaneidad.

Con una mente rápida y lúcida y la misma energía refrescante que mostró en septiembre, Reverse nos habla del momento del que todo el mundo habla de su última ronda ganadora, de lo que cree que es más importante a la hora de prepararse para la gran noche y de mucho más.

Reverse performs during Red Bull 60 Second Freestyle in Miami, FL © Daniel Zuliani / Red Bull Content Pool

ECLEEN LUZMILA CARABALLO: Nos conocimos brevemente después de la actividad en Los Ángeles. Pero en ese momento, cuando ganaste las finales, estabas un poco eufórico, pero a la vez como un poco en shock. ¿Cómo han sido las últimas semanas para ti y procesando la victoria?

REVERSE: Bueno, ya he tenido más tiempo de interiorizarlo y de creérmelo, por así decirlo. Porque al fin y al cabo es algo que mucha gente intenta y cuando pasó... No terminaba de concretarlo. Pero me siento contento, tranquilo y con ganas de ir, la verdad. Sobre todo porque tuve un problema con un poco de mi salud y tuvo un poco en duda mi participación, pero todo parece indicar que va a estar bien, así que contento más que nada.

ELC: Eras uno de los candidatos más jóvenes en la competencia estadounidense y ahora vas a ir a las Grandes Ligas con solo dos años en la carrera en la arena oficial de freestyle. Cuéntame cómo se siente y cómo te estás preparando estas últimas semanas antes de Chile?

REVERSE: Bueno, lo principal es [que] estoy intentando hacer primordial mi salud, y lo otro es que ya estoy empezando a intentar ponerme en forma tanto física como mental... Estoy empezando yendo al gimnasio a practicar y gastar más, rapear y juntarme con gente que yo me junto todo el rato que voy a una competición importante y más que nada de eso, como que mentalizarme para la competencia e intentar estar lo más listo para cuando llegue el 11 de diciembre.

ELC: ¡Qué bueno! Y cuéntame qué tan importante diría que es el aspecto mental que mencionaste que mencionaste?

REVERSE: El más importante de todos para mí una competencia de freestyle es el más importante de todos. Para mí en el freestyle tu estas intentando convencer a las personas de que tú ganaste. Y si tú no tienes una mentalidad que convenza, que sea convincente, que haga que el que te está escuchando se crea todo lo que tú dices no sirve de nada que rapees bien—para mí es lo más importante.

ELC: Cómo es ese proceso? Anteriormente, pero también el mismo día, day of. Cómo te preparas? Tienes un playlist? Tienes un rito de meditación o algo así? Cómo es que te pones en el estado mental correcto?

REVERSE: No tengo como tal una rutina que seguir, sino que simplemente rapeo. O sea, siento que mientras más uno rapea, más uno pule su forma de hacer freestyle y no intento hacer como una rutina, sabes? O como un training method, porque a mí me gusta que el freestyle salga bien natura. Que sea lo más orgánico posible. Y siento que mientras más orgánico y más puro pueda sacar el freestyle, mejor te va a salir. Y como que por eso mismo no tengo como un plan, simplemente busco rapear lo más posible.

Reverse poses for a photo for Red Bull Batalla National Finals in LA © Aldo Chacon / Red Bull Content Pool

ELC: Y ahora que mencionas eso, también quería tocar ese tema de que el freestyle obviamente es free y creado en el momento, pero cuéntame un poco de tu proceso de training y cómo ha cambiado desde el 2018 cuando te llevaron a una batalla local en la Florida hasta ahora.

REVERSE: Bueno, en 2018 te podría decir que mi proceso de training estaba mucho más esquematizado que ahora. Cuando yo empecé a hacer freestyle, al principio pensaba que si yo me ponía a rapear como con muchas palabras y todo eso, me iba a volver bueno muy rápido, cuando en realidad no es necesariamente así. Hoy en día creo que es mucho más tranquilo, pero a la misma vez mucho menos forzado la forma en la que me preparo para las batallas. Sabes? Como que no dejo que eso tampoco sea algo tedioso para mí, como que intento disfrutarlo mucho más que lo que lograba hacerlo antes.

ELC: Y por qué crees que ha cambiado; porque ese shift?

REVERSE: Creo que de la experiencia, el saber que necesariamente tomártelo tediosamente y auto presionarte y tener un régimen y decir 'si no hago tantas palabras con tantos minutos al día no voy a rapear bien’ no te ayuda en nada. Y mucho menos en una disciplina donde lo que más se premia la espontaneidad de lo que estás haciendo. Y como que ya da la experiencia de saber eso te lo toma de una forma diferente y creo que es más efectiva.

ELC: Sí, de acuerdo. Y ahora que hablaste de la espontaneidad, me acuerdo del momento en Los ángeles, cuando decidiste hacer que la audiencia te diera objetos para el momento final. Cuéntame un poco ese momento; para mí, fue el mejor momento de la noche. Pero cuéntame cuál fue el tuyo y qué tenías en mente ese momento.

REVERSE: Eso fue gracioso porque a mí me han acusado y me han alabado por ese momento. Me han hecho todas las posibles. Me han dicho que está bien, me han dicho que está mal, que no estoy siguiendo las reglas. Pero literalmente ese momento fue un accidente. Con todas las palabras de accidente. Serko Fu me dice que yo tengo que rapear con los objetos de la caja, pero yo pienso que es otro formato de cuatro por cuatro. Y yo abro mi caja porque pense cuando me tocara iba a verlos, pero resulta que no estaba supuesto de verlos hasta que fuera mi turno. Aquí la cagué, porque me da tiempo para pensar todo un minuto y los otros competidores no tuvieron eso. So, fue más que nada como por honor mío de decir 'si gano esta final no va a ser porque vi los objetos antes de tiempo,' sabe? Entonces como que para no fallarme a mí mismo, dije 'sabes que, vi los objetos por accidente gente; pasen objetos del público, porque yo si quiero improvisar y yo no pienso ganar así' y pues eso fue lo que hice.

ELC: Y te arrepientes? No sabía que habías tenido ese tipo de feedback, pero personalmente tú te arrepientes de ese momento, o estás orgulloso de él?

REVERSE: No, estoy orgulloso porque siento que cualquier otra persona se hubiera aprovechado de la situación y hubiera sacado ventaja de ver los objetos antes de tiempo. Igual también te digo que la mayoría de personas me dan un buen feedback de ese momento. Me dicen que eso fue súper cool, súper genial, que fue lo que más le gustó de la competencia. Pero hay cierto nicho de gente que me ha dicho que fui contra las reglas. Pero la mayoría son gente que no me querían ver ganada al principio, entonces como que tampoco le doy mucha atención.

Reverse performs during Red Bull 60 Second Freestyle in Miami © Daniel Zuliani / Red Bull Content Pool

ELC: Buena perspectiva. Y cuéntame quiénes son algunas de tus inspiraciones, si tienes, en la historia de Red Bull Batalla?

REVERSE: A la hora de hacer frente al que más me gusta, no me importa tanto que sean campeones o no, pero si tuviera que darte una inspiración que me gusta mucho a nivel filosófico, es BNET. Me gusta la forma en que se enfoca mentalmente el freestyle. BNET me representa bastante, es el de 'yo vengo a rapear, y que se de lo que se de... No me voy a matar a mí mismo ni me voy a asfixiar como que 'oh, qué pasa si me dicen esto? Qué pasa si aquello...' Simplemente vengo a hacer lo mío y al que le guste bien, al que no también. Que fluya la cosa. Creo que mentalmente es el campeón de Red Bull al que más me relaciono.

ELC: Y en términos del aspecto musical, ¿cuáles son algunos de los raperos que te inspiran?

REVERSE: Yo empecé a escuchar rap cuando era chico en Cuba. Entonces, claramente Aldo siempre va a ser una inspiración para mí. Es el rapero cubano más reconocido de toda la historia por lo que significaba para nuestro país en ese momento. Si hablamos a la hora de hacer freestyle, hablando de aspectos técnicos, hay un rapero/trapero, del cual me inspiro mucho a la hora de adaptarme a las instrumentales haciendo freestyle, e incluso a la hora de construir algunas frases. Él se llama YSY A, es de Argentina; El no es tan conocido, pero me nutro bastante de su música y su manera de hacer frente a las competencias.

ELC: Para lo que no saben, cuéntanos un poco de tu historia en Red Bull Batalla; cómo has crecido en estos últimos dos años, cómo llegaste hasta el momento?

REVERSE: Mi experiencia en Red Bull fue bastante loca porque hay muchas cosas que no esperaba. No veo muchas batallas de freestyle en general, pero siempre claramente sabía que Red Bull era el Mundial. Red Bull es la más importante del mundo. Entonces empecé a hacer freestyle sin la intención de llegar a nada. Fue por diversión. Pero cuando empecé a ver qué se me daba bien, dije cómo que 'bueno, quisiera llegar a una Red Bull Batalla.' Me imaginaba que eso me iba a llevar cinco años clasificar a la Red Bull. Antes de cumplir un año haciendo freestyle, clasificó a las Red Bull de 2020 y fue toda una experiencia para mí que no tuvo mucho sentido. Me quedé muy en shock de haber clasificado y la experiencia fue maravillosa. La verdad creo que me nutri mucho de aprender de cómo funciona un ambiente más profesional de esto cuando entré.

ELC: Lindo. En Los Ángeles, para la Final Nacional de USA, interactuaste con algunos OGs, me imagino. Antes del evento, y después, y me imagino que pudiste charlar con ellos. Cual ha sido un consejo, ya sea de ellos o otra persona especial en tu vida que has recibido y que guardas en tu back pocket?

REVERSE: Ok, te voy a dar dos ejemplos: Te voy a dar el ejemplo de una enseñanza de la vida que creo que me sirvió mucho, y luego un consejo de un competidor de Red Bull que me ha ayudado mucho. Yo tengo una mentalidad que me la forjó mi mamá y papá. Nosotros venimos de Cuba, donde la situación no era muy buena—que es de que da igual qué tan complicada sea la cosa, uno siempre tiene que ser la mejor versión de uno y eso lo aprendí mucho de papá. El tuvo una vida muy difícil y sacó adelante a toda mi familia, por eso es que estamos en Estados Unidos. Entonces, por muy difícil que se viera ganar RedBull, yo siempre tuve fe de que yo lo podía hacer, sabes? Como que siempre creí en mí gracias a esa enseñanza que aprendí de mi papá. Y un consejo que me ha dado un competidor—esto es una anécdota graciosa simplemente—cuando yo entré a Red Bull. Yo nunca había rapeo con micrófono porque yo literalmente estaba empezando a hacer freestyle, entonces yo no sabía agarrar el micrófono bien porque yo no sabía y simplemente sonaba mal porque lo agarraba muy lejos...bueno, y fue el mismo Yartzi el que me enseñó agarre el micrófono antes de salir a competir en la batalla polémica del 2020... Él me enseñó a usar el micrófono, literalmente.

Reverse poses for a portrait at the Red Bull Batalla National Finals in LA © Aldo Chacon / Red Bull Content Pool

ELC: Ese día en Los Ángeles, el momento en que Yartzi no ganó su ronda fue cuando dijiste que pensabas 'uy, tengo chance de ganar,' y sé que se sentaron uno al lado del otro ese día. Te acuerdas de algo que se hayan dicho en ese momento que fue difícil para él y como un poco exitoso para ti? Me imagino un poco de tensión, ¿no?

REVERSE: Yo dentro de todo soy competitivo, pero a mí me gusta el buen freestyle, me gusta la gente que rapea bien y me parece que Yartzi rapea increíblemente. De hecho, la batalla de Yartzi a mí no me parece que la ganaba Betho tan clara. Cada quien tiene sus opiniones. Y cuando llegó Yartzi, le dije 'mierda, sabes yo pensaba que te lo iban a dar antes de la primera réplica, pero no te desmotives, bro. Igualmente todo el mundo sabe de lo que eres capaz.' Como que le intente dar aliento, porque en realidad yo quería enfrentarme con Yartzi a la final porque creo que le hubiera dado más epicidad al asunto. Eso fue lo que intenté hacer para que no se desmoronara tampoco. Yartzi, tiene la mentalidad más fuerte que un tiburón, pero eso fue lo que intenté hacer. La verdad es que no me alegro que él haya perdido. Y te lo digo con sinceridad.

ELC: Bueno, por último, cuéntame, ¿va a ser tu primera vez en Chile?

REVERSE: Si.

ELC: Sé que para obvio vas para el trabajo, para este evento, pero what are you looking forward to about Chile?

REVERSE: Bueno, una de las personas que más viaja conmigo, Milan, esta conmigo siempre. Es un amigo mío del alma, una de las personas que más me ha apoyado. Él es chileno. Una de las cosas que quisiera hacer es que él fuera conmigo a la Final y poder visitar, porque yo sé que Chile es un país muy bonito y tiene una cultura muy muy muy extensa, sobre todo en cuanto a Hip-Hop. Tambien me gustaria competir en la DEM Battle de alla que es una competencia de rap muy famosa que se hace en un parque que se llama el Parque Bustamante.

ELC: Te deseamos todo lo mejor en Chile. Hay algo más que quieras que quieras agregar, que quieras decir que yo no haya tocado?

REVERSE: Nada excepto que vamos a ver que si logramos hacer que el mundo nos visualicen un poco más este año y que le presten mas atencion a la escena en la Florida aqui en la Final Internacional. Le voy a dar mi mejor esfuerzo.