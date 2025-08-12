La Final Nacional de Red Bull Batalla US 2025: Todo lo que necesitas saber

Por primera vez en sus 20 años de historia, la mayor competición de freestyle en español del mundo llega a Nueva York – la cuna del hip hop – el 26 de septiembre.

. 2025 reunirá a los 16 mejores MCs de todo el país en Brooklyn Steel, cada uno con un objetivo en mente: reclamar el título nacional y ganarse un lugar en el escenario de freestyle más grande del mundo en Chile.