La Final Nacional de Red Bull Batalla US 2025: Todo lo que necesitas saber

Por primera vez en sus 20 años de historia, la mayor competición de freestyle en español del mundo llega a Nueva York – la cuna del hip hop – el 26 de septiembre. La Final Nacional de Red Bull Batalla EE. UU. 2025 reunirá a los 16 mejores MCs de todo el país en Brooklyn Steel, cada uno con un objetivo en mente: reclamar el título nacional y ganarse un lugar en el escenario de freestyle más grande del mundo en Chile.
La temporada histórica comenzó con más de 8,500 MC de casi 20 países enviando sus vídeos en la primavera. Tras unas eliminatorias llenas de energía en Chicago y Miami, la Final Nacional US de este año promete ser una de las más competitivas hasta la fecha.
El ganador representará a Estados Unidos en la Final Internacional de Red Bull Batalla, que se celebrará en Chile el 11 de abril de 2026, continuando con la tradición de la competición de presentar a los mejores talentos del freestyle y sus profundas raíces culturales.
01
¿Cuándo es la Final Nacional de la Red Bull Batalla US 2025?
Viernes, 26 de septiembre | Puertas abiertas a las 6:30 p. m., inicio a las 7:30 p.m.
02
¿Dónde se celebra la Final Nacional de la Red Bull Batalla US 2025?
Brooklyn Steel | 319 Frost St, Brooklyn, NY 11222
03
¿Quiénes son los jueces y el anfitrión de la Final Nacional de Red Bull Batalla US 2025?
Jueces:
Anfitriones:
- Racso White Lion - Presentador oficial de la temporada 2025 de Red Bull Batalla en Estados Unidos y fundador de la Indigo Freestyle League, con sede en Orlando.
- Sayonara - Experto en la escena Red Bull Batalla y en la industria del freestyle.
04
¿Quiénes son los MCs que competirán en la Final Nacional de la Red Bull Batalla US 2025?
- AdonysX (Miami, FL) - Campeón reinante de Red Bull Batalla de Estados Unidos
- Oner (Tamarac, FL) - Podio en 2024 y Campeón Nacional en 2023
- Cuban (McAllen, Texas) - Podio 2024
- Adonys (New York, NY) - Clasificado en la Regional de Chicago
- Desnivela (Denver, CO) - Clasificada en la Regional de Chicago
- Lil Panda RCK (New York, NY) - Clasificado en la Regional de Chicago
- Reverse (West Palm Beach, FL) - Clasificado en la Regional de Chicago
- Nico B (Fort Lauderdale, FL) - Clasificado en la Regional de Miami
- White Caracas (Houston, TX) - Clasificado en la Regional de Miami
- Sourius (Miami, FL) Clasificado en la Regional de Miami
- OG Frases (Miami, FL) - Clasificado en la Regional de Miami
- Jordi (Austin, TX) - Ganador de la Copa de Texas
- EL DØMI (Orlando, FL) - Ganador de la Copa Orlando
- RAIIDEN (New York, NY) - Ganador de la Copa de Nueva York
- ATLANTA CUP WINNER - (TBD AUGUST 23)
- LOS ANGELES CUP WINNER - (TBD AUGUST 23)
05
¿Dónde puedo ver la Final Nacional de Red Bull Batalla US 2025?
06
¿Dónde puedo comprar entradas para la Final Nacional de la Red Bull Batalla US 2025?
Las entradas para la Final Nacional de Red Bull Batalla US están disponibles aquí.
