FC 26: The big skill moves guide

With the large number of skill moves in FC 26, it's easy to lose track. Here we show you all the special moves in FC 26 and explain how they work.
Written by Christian Knoth
7 min read

In FC 26, skill moves are more important again compared to FC 25. More effective. And lead you to more victories. The reason for this is the faster gameplay, in which swift movements are crucial to defeating your opponent. In short: without the use of skill moves, you will not be successful in FC 26 in the long term. Especially in matches at a higher level, you will be at a disadvantage if you don't know which special moves to use. And in which game situations they work best.
You think executing skill moves is too difficult? Not true! There are many moves that are easy to learn. But even the more difficult FC 26 skill moves can be mastered with a little practice. In our FC 26 skill moves guide, we first introduce you to the new skill moves in the game. We then explain simple moves that any player can learn quickly. And we'll give you an overview of all FC 26 skill moves.
01

New FC 26 skill moves

There are a total of five new skill moves in FC 26:
  • New Trickster Rainbow (1 star)
  • Explosive Stepover (3 stars)
  • Drag To Chop (4 stars)
  • Advanced Heel Flick (4 stars)
  • Elastico Variation (5 stars)
The execution of these five new skill moves can be found below in the overview of all FC 26 skill moves.
02

Simple FC 26 skill moves

The harder, the better? No! These three special moves are simple and can be learnt quickly - and can make all the difference.

Ball roll - two-star skill move

Fake shot - one-star skill move

Drag back - two-star skill move

The RB Leipzig dressing room in FC 26

03

All FC 26 skill moves

1-star skill moves

These skill moves can be performed by all players in FC 25.

FC 26 Skillmove

Ausführung PlayStation/Xbox

New Trickster Rainbow (NEU IN FC 26)

Rechten Stick schnell hintereinander nach unten und nach oben drücken

Bridge

Zweimal schnell R1/RB drücken

Directional Nutmeg

L1/LB + R1/RB halten und den rechten Stick in die gewünschte Richtung drücken

Standing Ball Juggle

L2/LT halten + R1/RB drücken

Open Up Fake Shot Links/Rechts

L1/LB halten + Viereck/X drücken, dann X/A drücken und den linken Stick nach links/rechts oben bewegen

Flick Up

L1/LB halten + R3 (rechten Stick) drücken

First Time Feint Turn (first touch only)

L1/LB + R1/RB halten + L3 (linken Stick) nach unten drücken

2-star skill moves

These skill moves can be performed by almost all players in FC 25 - with the exception of weaker goalkeepers, for example.

FC 26 Skillmove

Ausführung PlayStation/Xbox

Big Feint

L2/LT halten + rechten Stick nach links/rechts drücken (+ Linken Sick in die gewünschte Exit-Richtung)

Stop And Go

L2/LT halten + rechten Stick nach hinten/vorne drucken

Feint Forward and Turn

Rechten Stick zweimal kurz nach unten drücken

Body Feint Right/Left

Rechten Stick kurz nach rechts/links bewegen

Stepover Right/Left

Rechten Stick oben herum nach rechts/links drehen

Reverse Stepover Right/Left

Rechten Stick unten herum nach rechts/links drehen

Ball Roll Right/Left

Rechten Stick nach rechts/links bewegen und dort halten

Drag Back

L1/LB + R1/RB drücken und linken Stick nach unten bewegen

3-star skill moves

These skill moves cannot be performed by all FC 26 players. To find out whether a player has 3-star moves, you need to check the individual stats and look at the number next to "Skillmoves".

FC 26 Skillmove

Ausführung PlayStation/Xbox

Explosive Stepover (NEU IN FC 26)

L1/LB gedrückt halten, dann rechten Stick in Bewegungsrichtung und anschliessend nach links oder rechts drücken

Heel Flick

Rechten Stick schnell nach oben und dann nach unten drücken

Roulette Right/Left

Rechten Stick von unten im/gegen den Uhrzeigersinn drehen

Fake Left & Go Right

Rechten Stick unten entlang von links nach rechts drehen

Fake Right & Go Left

Rechten Stick unten entlang von rechts nach links drehen

Heel Chop Right/Left

L2/LT + Viereck/X halten, dann X/A + Linken Stick nach rechts/links halten

Stutter Feint

L2/LT halten + R3 (rechten Stick) nach links, dann nach rechts drücken (oder rechts, dann links)

4-star skill moves

These skill moves cannot be performed by all FC 26 players. To find out whether a player has 4-star moves, you need to check the individual values and look at the number next to "Skillmoves".

FC 26 Skillmove

Ausführung PlayStation/Xbox

Drag To Chop (NEU IN FC 26)

L2/LT drücken, dann den rechten Stick nach links, hinten und rechts oder nach rechts, hinten und links drehen

Advanced Heel Flick (NEU IN FC 26)

Rechten Stick kurz nach vorne drücken, dann nach hinten und den linken Stick diagonal nach links, nach rechts oder nach vorne drücken

Step Over Ball

L1/LB halten + rechten Stick nach vorne und links/rechts drücken

Ball Roll Drag

L1/LB halten + rechten Stick nach vorne und links/rechts drücken

Drag Back Turn

L2/LT halten + rechten Stick entgegengesetzt der Laufrichtung halten

Flair Nutmeg

L1/LT + R1/RB halten + rechten Stick in die gewünschte Laufrichtung drücken

Ball Hop (while standing)

L1/LB halten + R3 (rechten Stick) drücken

Heel To Heel Flick

Rechten Stick schnell nach oben und dann nach unten drücken

Simple Rainbow

Rechten Stick nach unten und dann zweimal nach oben drücken

Spin Right/Left

R1/RB halten + rechten Stick von unten im Uhrzeigersinn/entgegen des Uhrzeigersinns drehen

Stop and Turn Right/Left (while running)

Rechten Stick nach oben und dann nach rechts/links drücken

Ball Roll Cut Right/Left

Rechten Stick links/rechts halten und Linken Stick rechts/links halten

Fake Pass (while standing)

R2/RT + Viereck halten, dann X/A halten

Fake Pass Exit Right/Left (while standing)

R2/RT + Viereck/X halten, dann X/A halten und linken Stick nach oben rechts/links bewegen

Quick Ball Rolls

Rechten Stick nach unten halten

Drag To Heel

L1/LB halten + rechten Stick nach unten drücken, dann den rechten Stick nach rechts/links drücken

Lane Change Right/Left

L1/LB halten + rechten Stick rechts/links halten

Three Touch Roulette Right/Left

L2/LT halten + rechten Stick nach unten drücken, dann rechten Stick nach rechts/links drücken

Drag Back Spin Right/Left

Rechten Stick nach unten drücken, dann rechten Stick nach rechts/links drücken

Heel to Ball Roll

L1/LB halten + R3 nach oben und dann nach unten drücken (Richtung wird bestimmt durch den linken Stick)

5-star skill moves

These skill moves can only be performed by a few FC 26 players. To find out whether a player has 5-star moves, you need to check the individual values and look at the number next to "Skillmoves".

FC 26 Skillmove

Ausführung PlayStation/Xbox

Elastico Variation (NEU IN FC 26)

L2/LT drücken und den rechten Stick nach rechts, hinten und links oder nach links, hinten und rechts drehen

Toe Drag Stepover

L1/LB halten + rechten Stick nach rechts, hinten, links drehen/Rechten Stick nach links, hinten, rechts drehen

Flair Rainbow

L1/LB halten + rechten Stick zurück und dann nach vorne drücken

Elastico

Rechten Stick unten herum von rechts nach links drehen

Reverse Elastico

Rechten Stick unten herum von links nach rechts drehen

Advanced Rainbow

Rechten Stick nach unten drücken, dann nach oben halten und nach oben drücken

Hocus Pocus

Rechten Stick von unten nach links drehen, dann zurück nach rechts drehen

Triple Elastico

Rechten Stick von unten nach rechts drehen, dann zurück nach links drehen

Ball Roll & Flick Right/Left (while running)

Rechten Stick rechts/links halten, dann nach oben drücken

Heel Flick Turn

R1/RB halten + rechten Stick nach oben und dann nach unten drücken

Sombrero Flick (while standing)

Rechten Stick zweimal nach oben und einmal nach unten drücken

Turn and Spin Right/Left

Rechten Stick nach oben und dann nach rechts/links drücken

Ball Roll Fake Right/Left (while standing)

Rechten Stick rechts/links halten, dann nach links/rechts drücken

Ball Roll Fake Turn

L2/LT halten + rechten Stick nach oben und dann nach links/rechts drücken

Elastico Chop Right

R1/RB halten + rechten Stick unten herum von links nach rechts drehen

Elastico Chop Left

R1/RB halten + rechten Stick unten herum von rechts nach links drehen

Spin Flick Right/Left

R1/RB halten + rechten Stick nach oben und dann rechts/links drücken

Flick Over

L1/LB halten + rechten Stick nach oben halten

Tornado Spin Right/Left

L1/LB halten + rechten Stick nach oben und dann nach rechts/links drücken

Rabona Fake (while jogging)

L2/LT + Viereck/X halten, dann X/A + linken Stick nach unten halten

Heel Fake

L2/LT halten + R3 nach links drücken, dann nach rechts drücken (oder nach rechts, dann nach links)

Laces Flick Up

L2/LT drücken + R1/RB halten

5-star juggling tricks

FC 26 Skillmove

Ausführung PlayStation/Xbox

Sombrero Flick Backwards/Right/Left

Linken Stick nach unten/rechts/links halten

Around The World

Rechten Stick um 360 Grad im Uhrzeigersinn oder entgegen des Uhrzeigersinns drehen

In Air Elastico

Rechten Stick nach rechts und dann nach links drücken

Reverse In Air Elastico

Rechten Stick nach links und dann nach rechts drücken

Flick Up For Volley

Linken Stick nach oben halten

Chest Flick

L2/LT halten + R3 (rechten Stick) zweimal drücken

T. Around The World

Rechten Stick um 360 Grad im Uhrzeigersinn drehen und dann den rechten Stick nach oben drücken

