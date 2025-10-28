FC 26: The big skill moves guide

All you need for the ball roll is the right stick. You press the stick in the direction in which you want to perform the ball roll. Example: If you are running straight towards the right-hand goal and you want to perform a ball roll to the right, press the right stick to the right. Important: In order for the ball roll to work, you must hold the stick in the respective direction for a short time. The longer you press the stick in this direction, the more ball rolls your player will perform.