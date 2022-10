Is jy reg vir die mees skouspelagtige seepkis wedren ooit?

Soos met baie goeie idees lê die genie van hierdie een in sy eenvoud. Jy bou 'n seepkiskar, jy gaan na die bopunt van 'n steil bult, swaartekrag doen sy ding, jy bereik die onderkant van die bult en mense juig. Of, soos nogal dikwels die geval is; swaartekrag doen sy ding, jy't 'n skouspelagtige ongeluk en mense juig in elk geval. Die res is als net klokkies en fluitjies.

Soos met baie goeie idees lê die genie van hierdie een in sy eenvoud. Jy bou 'n seepkiskar, jy gaan na die bopunt van 'n steil bult, swaartekrag doen sy ding, jy bereik die onderkant van die bult en mense juig. Of, soos nogal dikwels die geval is; swaartekrag doen sy ding, jy't 'n skouspelagtige ongeluk en mense juig in elk geval. Die res is als net klokkies en fluitjies.

Soos met baie goeie idees lê die genie van hierdie een in sy eenvoud. Jy bou 'n seepkiskar, jy gaan na die bopunt van 'n steil bult, swaartekrag doen sy ding, jy bereik die onderkant van die bult en mense juig. Of, soos nogal dikwels die geval is; swaartekrag doen sy ding, jy't 'n skouspelagtige ongeluk en mense juig in elk geval. Die res is als net klokkies en fluitjies.

Wel, selfs op sy mees komplekse is dit steeds 'n redelik eenvoudige konsep. Red Bull Box Cart Races word op 'n verskeidenheid verskillende resiesbane regoor die wêreld gehou. Die spanne is almal plaaslike amateur-deelnemers en die voertuie word deur niks meer as swaartekrag, beenspiere en dalk 'n druppel (of twee) Red Bull aangedryf nie. Daar is 'n paneel kundige beoordelaars en punte vir die gekheid van jou skepping.

Wel, selfs op sy mees komplekse is dit steeds 'n redelik eenvoudige konsep. Red Bull Box Cart Races word op 'n verskeidenheid verskillende resiesbane regoor die wêreld gehou. Die spanne is almal plaaslike amateur-deelnemers en die voertuie word deur niks meer as swaartekrag, beenspiere en dalk 'n druppel (of twee) Red Bull aangedryf nie. Daar is 'n paneel kundige beoordelaars en punte vir die gekheid van jou skepping.

Wel, selfs op sy mees komplekse is dit steeds 'n redelik eenvoudige konsep. Red Bull Box Cart Races word op 'n verskeidenheid verskillende resiesbane regoor die wêreld gehou. Die spanne is almal plaaslike amateur-deelnemers en die voertuie word deur niks meer as swaartekrag, beenspiere en dalk 'n druppel (of twee) Red Bull aangedryf nie. Daar is 'n paneel kundige beoordelaars en punte vir die gekheid van jou skepping.

Ja, jy kan dit sê. Die eerste Red Bull Box Cart-wedren (dit word 'Soap Box' in ander dele van die wêreld genoem) is in 2000 in België gehou en sedertdien het dit oor die wêreld versprei. Afgesien van die verskillende weergawes met die Engelse naam was daar ook (om maar net a paar te noem):

Ja, jy kan dit sê. Die eerste Red Bull Box Cart-wedren (dit word 'Soap Box' in ander dele van die wêreld genoem) is in 2000 in België gehou en sedertdien het dit oor die wêreld versprei. Afgesien van die verskillende weergawes met die Engelse naam was daar ook (om maar net a paar te noem):

Ja, jy kan dit sê. Die eerste Red Bull Box Cart-wedren (dit word 'Soap Box' in ander dele van die wêreld genoem) is in 2000 in België gehou en sedertdien het dit oor die wêreld versprei. Afgesien van die verskillende weergawes met die Engelse naam was daar ook (om maar net a paar te noem):