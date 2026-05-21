Die AFLE-Saison 2026 der Vienna Vikings live auf Red Bull TV

AFLE 2026 Regular Season – Der Spielplan
Datum
Begegnung
Location
Samstag, 23. Mai 2026
Wiener Sport-Club Stadion, Wien
Sonntag, 31. Mai 2026
Vienna Vikings @ Panthers Wrocław
Wrocław
Samstag, 6. Juni 2026
Rhein Fire @ Vienna Vikings
Generali-Arena, Wien
Samstag, 13. Juni 2026
Alpine Rams @ Vienna Vikings
Wiener Sport-Club Stadion, Wien
Sonntag, 21. Juni 2026
Vienna Vikings @ London Football Team
London
Sonntag, 5. Juli 2026
Vienna Vikings @ Berlin Thunder
Berlin
Samstag, 11. Juli 2026
Paris Lights @ Vienna Vikings
Wiener Sport-Club Stadion, Wien
Samstag, 18. Juli 2026
Vienna Vikings @ Rhein Fire
MSV Arena, Duisburg
Sonntag, 26. Juli 2026
Vienna Vikings @ Firenze Red Lions
Florenz
Samstag, 8. August 2026
Panthers Wrocław @ Vienna Vikings
Wiener Sport-Club Stadion, Wien
Samstag, 15. August 2026
Vienna Vikings @ Alpine Rams
Biel
Samstag, 22. August 2026
Firenze Red Lions @ Vienna Vikings
Wiener Sport-Club Stadion, Wien
