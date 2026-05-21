Vienna Vikings
© Hannes Jirgal
American Football

Die AFLE-Saison 2026 der Vienna Vikings live auf Red Bull TV

2026 feierte die American Football League of Europe (AFLE) ihre Premiere. Mit dabei sind auch die Vienna Vikings – und ihr verpasst auf Red Bull TV kein Spiel des Wiener Kult-Franchise.
Autor: Günter Baumgartner
2 min readPublished on

Inhalt

  1. 1
    Streame die Spiele der Vienna Vikings live auf Red Bull TV
  2. 2
    AFLE 2026 Regular Season – Der Spielplan
Wenn im Mai der Kickoff zur neuen AFLE-Saison erfolgt, beginnt für die Vienna Vikings wieder eine Reise quer durch Europa. Von Wien über Polen und London bis nach Italien warten alte Rivalitäten, neue Gegner und Spiele, die schon früh richtungsweisend werden könnten. Für American Football-Fans gibt es dabei gute Nachrichten: Ihr könnt alle AFLE-Spiele der Vienna Vikings live und kostenlos auf Red Bull TV streamen!
American Football Action pur mit den Vienna Vikings – live auf Red Bull TV

American Football Action pur mit den Vienna Vikings – live auf Red Bull TV

© Hannes Jirgal

Besonders im Fokus stehen dürften außerdem die beidenDuelle gegen Rhein Fire. Das Team aus Deutschland zählt zu den traditionsreichsten und emotionalsten Football-Marken Europas. Wenn Rhein Fire auf die Vienna Vikings trifft, geht es meist nicht nur um Punkte, sondern auch um Momentum, Prestige und Playoff-Atmosphäre – selbst mitten in der Regular Season.
01

Streame die Spiele der Vienna Vikings live auf Red Bull TV

Für alle Vienna Vikings Fans haben wir good news: Egal ob Heimspiel im Wiener Sport-Club Stadion, Football-Abend in der Generali Arena oder Auswärtsspiel in London oder Duisburg – Red Bull TV bringt die Vikings-Saison direkt zu euch! Das heißt: Wer kein Spiel der österreichischen Top-Mannschaft verpassen will, kann sämtliche Spiele der Vienna Vikings live auf Red Bull TV streamen. Und das absolut kostenlos und direkt am Smart-TV, Smartphone, Tablet oder eurem Computer.

Das Original Red Bull

Red Bull Energy Drink

Mehr erfahren
Red Bull Energy Drink
Eines ist schon jetzt klar: Die AFLE-Saison 2026 verspricht große Football-Abende. Und egal, ob du die Vikings seit Jahren verfolgst oder gerade erst in Europas Football-Welt eintauchst – auf Red Bull TV sitzt du bei jedem Snap in der ersten Reihe.
02

AFLE 2026 Regular Season – Der Spielplan

Datum

Begegnung

Location

Samstag, 23. Mai 2026

Berlin Thunder @ Vienna Vikings

Wiener Sport-Club Stadion, Wien

Sonntag, 31. Mai 2026

Vienna Vikings @ Panthers Wrocław

Wrocław

Samstag, 6. Juni 2026

Rhein Fire @ Vienna Vikings

Generali-Arena, Wien

Samstag, 13. Juni 2026

Alpine Rams @ Vienna Vikings

Wiener Sport-Club Stadion, Wien

Sonntag, 21. Juni 2026

Vienna Vikings @ London Football Team

London

Sonntag, 5. Juli 2026

Vienna Vikings @ Berlin Thunder

Berlin

Samstag, 11. Juli 2026

Paris Lights @ Vienna Vikings

Wiener Sport-Club Stadion, Wien

Samstag, 18. Juli 2026

Vienna Vikings @ Rhein Fire

MSV Arena, Duisburg

Sonntag, 26. Juli 2026

Vienna Vikings @ Firenze Red Lions

Florenz

Samstag, 8. August 2026

Panthers Wrocław @ Vienna Vikings

Wiener Sport-Club Stadion, Wien

Samstag, 15. August 2026

Vienna Vikings @ Alpine Rams

Biel

Samstag, 22. August 2026

Firenze Red Lions @ Vienna Vikings

Wiener Sport-Club Stadion, Wien

Häufig gestellte Fragen zur AFLE-Saison 2026

American Football