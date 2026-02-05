Rückkehr auf die Insel! Animal Crossing: New Horizons - Swicth 2 Version

Mit seinem Release im März 2020 hat Animal Crossing: New Horizons den Zeitgeist perfekt getroffen. Dieses gemütliche Spiel, bei dem es darum geht, sich mit anderen zu vernetzen, erschien zu einer Zeit, in der wir durch globale Ereignisse primär Zeit zuhause verbringen mussten.

Über die Jahre versorgte Nintendo den Titel immer wieder mit kleineren Neuerungen und einem großen Content-Update im November 2021. Doch nun, mit dem Erscheinen der Nintendo Switch 2 bekommt der Titel jetzt einen neuen Anstrich. Was Fans freuen dürfte: Die meisten Änderungen sind kostenlos für alle Spieler:innen als Teil der Version 3.0 enthalten. Wer auf der neuen Nintendo-Hardware spielt, kann seine bestehende Software für schmales Geld upgraden und erhält damit Zugriff auf zusätzliche Features.

01 Exklusive Features für Switch 2-Besitzer:innen

Höhere Auflösung

Auf der Switch 2 bekommt ihr eine bessere Auflösung © Nintendo

Die Switch 2-Version von Animal Crossing: New Horizons unterstützt nun Auflösungen bis zu 4K, wenn ihr eure Konsole in der Docking-Station auf einem Bildschirm benutzt, der diesen Anzeigemodus unterstützt. Eine Verbesserung der Framerate ist aber leider nicht Teil des Technik-Upgrades. Ihr müsst euch also weiterhin mit 30 FPS zufriedengeben.

Maus-Unterstützung

Mit der Maussteuerung könnt ihr noch leichter euer Haus dekorieren © Nintendo

Ein groß beworbenes Feature der neuen Joy-Cons ist die Möglichkeit, diese als Maus zu benutzen. Aktuell nutzen nur wenige Titel diese Funktion, weshalb wir uns über jedes Spiel freuen, das diese Option bietet. Animal Crossing: New Horizons lässt euch die Maus dazu nutzen, um leichter zu dekorieren, den Grafik-Editor zu bedienen oder handgeschriebene Notizen zu erstellen.

Das Megaphone

Das Megaphone ruft eure liebsten Bewohner zu euch © Nintendo

Mit dem neuen Megaphone-Item könnt ihr eure tierischen Bewohner ganz einfach rufen. Dazu nutzt ihr einfach das eingebaute Mikrofon der Nintendo Switch 2. Wer also mal seinen Liebling nicht ausfindig machen kann, der hat nun endlich eine einfache Möglichkeit.

Erweiterte Social-Funktionen

Bis zu 12 Spieler:innen können auf der Switch 2 zusammen spielen © Nintendo

Mit der Switch 2-Version könnt ihr nun mit bis zu 11 weiteren Spieler:innen online spielen. Zusätzlich steht die Möglichkeit zur Verfügung mit dem Nutzen einer Kamera, das Camera-Play-Feature der Konsole zu nutzen und damit die Reaktionen eurer Freunde direkt im Spiel zu sehen.

02 Animal Crossing: New Horizons - Alle Neuerungen in Version 3.0

Zahlreiche Quality-of-Life-Änderungen

Gerade für Veteranen bietet die neue Version einige Anpassungen, die das Inselleben leichter machen. Einige davon haben sich Spieler:innen schon eine ganze Weile gewünscht.

Mehr Platz im Lager: Es können nun bis zu 9000 Items gelagert werden.

Resettis Inselsäuberung: Nun ist es möglich seine Insel einfach aufzuräumen. Resetti entfernt Designs, Deko, Blumen und Pfade

Präzisere Steuerung: Gerade beim Landscaping war es manchmal eine Qual die richtige Stelle eurer Insel zu bearbeiten. Nun könnt ihr die L-Taste gedrückt halten, um genau ein Feld zur Seite zu gehen.

Massen-Crafting: Vorbei sind die Zeiten, als ihr nur einzelne Items herstellen konntet. Drückt Y, um eine größere Anzahl zu craften.

Das Resort-Hotel

Mit dem 3.0 Update eröffnet ein Hotel auf eurer Insel © Nintendo

Am Dock eurer Insel öffnet eine neue Einrichtung ihre Türen: Die Kappa-Familie von Käpten betreibt nun ein Hotel. Ähnlich wie im DLC Happy Home Paradise könnt ihr hier für die Gäste der Unterkunft die Zimmer nach ihren Wünschen gestalten. Die besucher des Hotels werden dann auch auf eurer Insel zu Besuch sein, wobei ihr ihnen auch Kleidung zur Verfügung stellen könnt, damit sie zum allgemeinen Vibe eurer Heimat passen.

Trauminseln

Traumhaft! Ihr könnt nun drei zusätzliche Inseln dekorieren © Nintendo

Eure eigene Insel reicht euch nicht mehr? Dann könnt ihr nun drei zusätzliche Trauminseln besitzen, die ihr nach Herzenslust gestalten könnt. Ihr müsst hier nichts mehr freispielen: Sowohl Terraforming als auch alle eure bereits erhaltenen Deko-Gegenstände stehen euch von Anfang an zur Verfügung. Doch das ist nicht alles. Ihr könnt diese Inseln sogar gemeinsam mit anderen Spieler:innen bearbeiten.

03 Der optimale Startpunkt

Mit den neuen Features und Optimierungen ist nun der beste Zeitpunkt, um in Animal Crossing: New Horizons einzusteigen, solltet ihr den Titel bisher noch nicht gespielt haben. Dabei ist es nicht einmal relevant, ob ihr auf der Nintendo Switch 2 oder dessen Vorgänger loslegt. Die Zusatzfunktionen der Switch 2-Version sind zwar ganz nett, aber die großen Neuerungen sind ohnehin kostenlos im 3.0-Update enthalten.

Wenn ihr als Veteran darauf gewartet habt, dass euch Nintendo einen Anreiz bietet, wieder mehr Zeit mit dem Titel zu verbringen, dann ist nun auch für euch die optimale Gelegenheit. Solltet ihr zuletzt vor der 2.0-Version gespielt haben, erwartet euch außerdem noch wesentlich mehr, wie Kofis Café. Es gibt doch nichts besseres als die kalte Jahreszeit auf eurem eigenen Inselparadies zu überwintern!