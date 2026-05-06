Arda Saatçi: Die Motivationsmaschine

Arda Saatçi ist bekannt für seine extremen Fitnessherausforderungen und seine Fähigkeit, Tag für Tag schwindelerregende Distanzen zu laufen, und hat sich auf verschiedenen Social-Media-Plattformen eine große Fangemeinde aufgebaut. Er postet eine Vielzahl von motivierenden Inhalten und hat seinen Erfolg als Sportler und Kreativer auf Beständigkeit aufgebaut.

01 Vom angehenden Fußballer zum Fitness-Influencer

Der in Berlin aufgewachsene Saatçi begann im Alter von sechs Jahren mit dem Fußballspielen und träumte davon, ein Profi zu werden. Er investierte alles in sein Ziel und zog Trainingseinheiten den Tagen mit Freunden vor. Obwohl er für die Berliner AK U19 und den SV Altlüdersdorf spielte, wurde ihm mit 18 Jahren klar, dass er es nie zum Profi schaffen würde.

Diese Entscheidung zu akzeptieren war extrem schwierig, aber an seinem Tiefpunkt wagte er einen Neuanfang. Saatçi studierte Betriebswirtschaft und begann dann, auf dem Bau und bei einer Hausverwaltung zu arbeiten. Außerdem begann er mit Boxen und Krafttraining.

Nach einigen negativen Erfahrungen gab Saatçi das Boxen auf und begann neben dem Krafttraining mit dem Laufen. Was als Ausgleichsstrategie begann, wurde schnell zu seinem neuen großen Ziel. Er wollte in jedem Raum, den er betrat, die fitteste Person sein - auch wenn das bedeutete, neben einigen der größten Athleten der Welt zu sitzen.

Jahrelang trainierte Saatçi wie besessen, absolvierte zwei Läufe pro Tag, machte Krafttraining und optimierte seine Ernährung und seinen gesamten Tagesablauf. Das machte aus dem ehemaligen Fußballer einen Menschen, der seine eigenen Grenzen suchte und über sie hinausging, egal ob beim Schwimmen, Laufen oder Krafttraining.

Putting in the kilometres in Los Angeles © Daniel Gracanin/Red Bull Content Pool

Schließlich nahm der selbsternannte Fitness-Cyborg extreme Herausforderungen an. Warum einen Marathon laufen, wenn man mehrere Tage hintereinander zwei am Tag absolvieren kann? Warum 1.000 Klimmzüge in weniger als zwei Stunden machen? "Warum nicht?", lautet die Antwort für Saatçi. "Ich will die Grenzen dessen, was für mich möglich ist, erweitern. Das ist meine Hauptmotivation für alles, und sie kommt ganz aus mir selbst."

02 Millionen von Menschen auf der ganzen Welt motivieren

Mit einer Reihe von extremen Laufherausforderungen begann Saatçi, ein noch größeres Publikum zu erreichen. Im Jahr 2024 lief er von Berlin nach New York City und dokumentierte fast jeden Schritt seiner bemerkenswerten 3.000 km langen Reise. Er beendete das Projekt sogar, obwohl er einen Stressbruch im Schienbein erlitt, der eine zweimonatige Zwangspause zur Folge hatte.

Im darauffolgenden Jahr nahm er sein Publikum mit auf ein weiteres Abenteuer, als er Japan durchquerte und dabei 43 Tage lang durchschnittlich zwei Marathons pro Tag lief. Diese körperliche und geistige Leistung brachte ihm in den sozialen Medien viel Beifall ein.

Selbst an den anstrengendsten Tagen dieser Herausforderungen gab Saatçi einige bewährte Lebensratschläge weiter. "Dein Kopf sagt dir, du sollst aufhören! Dein Körper sagt, es geht nicht mehr weiter. Beide lügen", sagt er seinen Zuhörern. "Dein Kopf will, dass du in deiner Komfortzone bleibst, und dein Körper will Energie sparen. Aber du bist nicht dein Kopf und nicht dein Körper, du bist der Wille dazwischen. Du entscheidest dich, weiterzumachen. Das ist der Moment, in dem du wächst und die nächste Stufe erklimmst."

Ratschläge wie diese, kombiniert mit Saatçis ansteckender Persönlichkeit, haben ihn zu einer äußerst beliebten Figur in der Fitness-Community gemacht. Er ist jemand, der motivieren kann, ohne seinen Zuhörern ein schlechtes Gewissen zu machen. Außerdem ist er authentisch, denn er gibt nicht nur Ratschläge, sondern beweist, dass sie funktionieren.

03 Der Drang, der Beste zu sein und andere zu inspirieren

Als Sohn türkischer Einwanderer war sich Saatçi immer bewusst, dass nichts im Leben geschenkt wird und dass harte Arbeit unerlässlich ist. Er glaubt, dass Disziplin oft mehr zählt als Talent. "Weil meine Eltern mir das beigebracht haben, werden sie immer meine größten Helden bleiben", sagt er. Der Antrieb, den sie ihm eingeflößt haben, zeigt sich jeden Tag, wenn er sich weiter anstrengt und scheinbar unmögliche Herausforderungen meistert.

Arda Saatçi will 600 km in nur vier Tagen zurücklegen. © Cameron Moon/Red Bull Content Pool Quotation Ich möchte die Grenzen dessen, was für mich möglich ist, erweitern. Das ist meine Hauptmotivation für alles. Arda Saatçi

Auch seine Anhänger werden mit auf die Reise genommen. Sie sehen, wie er täglich trainiert und wissen, dass er bei der Ankündigung seines nächsten Abenteuers - egal wie extrem - zeigen wird, dass alles möglich ist.

04 Die nächste Herausforderung: Red Bull Cyborg Saison Ultra 600

Als Nächstes steht für Saatçi eine weitere Herausforderung an, bei der er seinen Körper bis an seine Grenzen bringt. Beim Red Bull Cyborg Season Ultra 600 wird der Deutsche in vier Tagen 600 km durch eine der unwirtlichsten Regionen der Welt laufen: vom tiefsten Punkt Nordamerikas über das Death Valley bis zum Santa Monica Pier in Los Angeles.

Um die Reise zu beenden, muss Saatçi mehr als 14 Marathons in 96 Stunden laufen. Außerdem wird er die vielen Herausforderungen, denen er sich stellt, für seine immer größer werdende Gemeinschaft dokumentieren. "Ich wachse über mich hinaus, wenn ich solche Herausforderungen annehme. Nicht nur körperlich, sondern auch geistig", sagt er. "Ich lerne dabei enorm viel über mich selbst und möchte meine Erfahrungen mit der Welt teilen."