Battlefield 6 bringt das kultige Spielgefühl zurück

Es gibt nicht viele Reihen in der Gamingwelt, bei denen die Ankündigung eines neues Ablegers derart viele Gefühle auslösen, wie die Battlefield-Serie aus dem Hause EA. 13 Jahre sind nun bereits vergangen, seit der Auftakt Battlefield 1942 das Genre der Multiplayer-Shooter für immer verändern sollte. Fünf Jahre nach dem letzten Serienteil kehrt die Serie mit Battlefield 6 endlich auf die Bildschirm zurück. Und begeistert dabei mit hollywoodreif inszenierter Action, bombastischer Grafik und einer Zerstörung, wie es sie nur in Battlefield geben kann.

01 Die Einzelspielerkampagne von Battlefield 6

Klar: Battlefield steht vor allem für sein kernige und einzigartige Multiplayer-Action. Erfreulicherweise hat EA aber auch an Solisten gedacht und spendiert dem Shooter eine Einzelspielerkampagne , die sich über neun Missionen rund um den Globus erstreckt.

Wie lang ist die Spielzeit der Battlefield 6 Kampagne? Jede der neun Missionen nimmt rund 30 - 60 Minuten Zeit in Anspruch. Insgesamt liegt die Spielzeit des Singleplayer also bei rund 6 - 9 Stunden.

Die Story setzt im Jahr 2027, also in sehr naher Zukunft, an, in der die Welt am Rande des Chaos steht. Ein gefährlicher privater Militärkonzern namens Pax Armata nutzt das Zerwürfnis des NATO-Bündnisses, um die eigene Macht zu stärken und die Welt zu unterjochen. Da sich aber immer mehr Staaten Pax Armata anschließen und das globale Unternehmen über schier endlose finanzielle Mittel verfügt, droht die Welt ins Chaos zu stürzen.

Kann die Eliteeinheit Dagger 13 Pax Armata stoppen? © EA

In der Solo-Kampagne von Battlefield 6 schlüpfst du in die Haut verschiedener Mitglieder der US-Eliteeinheit Dagger 13 , die sich dem Kampf gegen Pax Armata verschrieben hat.

Dabei wechselt die Kampagne in den Missionen zwischen unterschiedlichen Mitgliedern, die die einzelnen Klassen des Spiels widerspiegeln: Haz Carter nimmt die Assault-Klasse ein, Dylan Murphy ist der klassische Engineer, Simone 'Gecko' Espina ist eine versierte Scharfschützin und Cliff Lopez markiert den Support.

02 Battlefield-Momente in der Story

Und so dauert es nach dem Starten der Einzelspielerkampagne von Battlefield 6 keine fünf Minuten, bis so richtig die Post abgeht. Bei einer Einsatzbesprechung wird der Stützpunkt der Einheit von Pax Armata attackiert und von Gegnern überrannt.

Typisch Battlefield: Die gesamte Szenerie ist zerstörbar © EA

Was folgt ist eine unglaublich intensive und hollywoodreif inszenierte Mission, in der es an dir liegt, den Angriff einzudämmen und die Söldnertruppen zurückzuschlagen. Dabei macht Battlefield 6 schon in den ersten Spielminuten unmissverständlich klar, was dich in der Kampagne erwartet: Wuchtige Action, gigantische einstürzende Gebäude und eine Grafik, in der einem nicht selten die Kinnlade herunterklappt.

Die zweite Mission beginnt dabei nicht minder actionreich und führt dich in der Haut der Scharschützin Gecko auf den strategisch wichtigen Felsen von Gibraltar, den es von der Söldnertruppe zurückzuerobern gilt.

Battlefield 6 zaubert beeindruckende Szenerien auf den Bildschirm. © EA / Phil Briel

Trotz dieser bombastischen Inszenierung nimmt sich Battlefield 6 immer wieder die Zeit für ruhige, intimere Momente. Wenngleich die Story hinsichtlich ihres Tiefgangs kaum über klassische Action-Blockbuster hinausgeht und auch die Kämpfe sich dank durchwachsener Künstlicher Intelligenz eurer Widersacher eher simpel spielen. Schnell wird klar: Die Story ist, so gut sie auch gemacht ist, nur Beiwerk für den Multiplayer-Part. Und hier trumpft Battlefield 6 so richtig auf.

03 Der Multiplayer von Battlefield 6 im Check

Mal ehrlich: Battlefield ist doch immer dann am Besten, wenn es überall knallt und scheppert. Erfreulicherweise fängt der Battlefield 6 Multiplayer dieses ikonische Spielgefühl gekonnt ein. Wenn sich über deinem Kopf zwei Hubschrauber duellieren, ein Panzer ganze Häuserfronten einreißt und sich mehrere Squads im Eroberungsmodus um einen Kontrollpunkt duellieren, fühlen sich Shooter-Fans sofort heimisch.

Battlefield 6 bietet intensive Multiplayer-Modi © EA / Phil Briel

Bis zu 64 Spieler:innen tummeln sich im Battlefield 6 Multiplayer auf einem Server (je nach Spielmodus). Das ist genug für intensive, groß ausgelegte Matches, aber nicht mehr ganz so unübersichtlich wie die 128-Spieler-Matches in Battlefield 2042. Dabei stehen für jeden Geschmack abwechslungsreiche Spielmodi zur Wahl.

Bietet Battlefield 6 Crossplay? Ja! Battlefield 6 kann plattformübergreifend mit Spieler:innen auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S gespielt werden.

Wer es eher kompakt mag, wagt sich an Team Deathmatch, Domination oder King of the Hill, in denen man - ganz ohne Fahr- und Flugzeuge - auf kleineren Versionen der insgesamt neun Maps unterwegs ist. Deutlich intensiver geht es jedoch in den großen Spielmodi zu. Darunter Favoriten wie Conquest oder Rush, aber auch Modi wie Breakthrough und Escalation.

Fan-Favorit Operation Firestorm kehrt als Map in Battlefield 6 zurück © EA / Phil Briel

Battlefield 6 Multiplayer Maps im Überblick Belagerung von Kairo Mischung aus engen Häuserkämpfen und weitläufigeren Arealen. Iberische Offensive Enge Gassen und vertikale Umgebungen.

Letzteres ist ein brandneuer Modus, der sich stark an Conquest orientiert. Allerdings gibt es ganze sieben (statt fünf) Eroberungspunkte auf der Karte. Die Besonderheit: Die Anzahl der Punkte verringert sich im Verlauf einer Partie, während die Karte selbst immer kleiner wird.

04 Die Multiplayer-Modi von Battlefield 6 im Überblick

Insgesamt 8 Spielmodi stehen zur Wahl © EA / Phil Briel

Zum Start bietet Battlefield 6 insgesamt acht Multiplayer-Spielmodi , die sich auf kleine und große Modi unterteilen. In den kleineren Varianten sind maximal 16 Spieler:innen gleichzeitig aktiv, in den großen Modi sind es hingegen bis zu 64. Folgende Modi stehen zum Start zur Auswahl:

Kleine Spielmodi (ohne Fahrzeuge)

Team Deathmatch (16 Spieler:innen, 2 Teams)

Squad Deathmatch (16 Spieler:innen, 4 Squads à 3 Personen)

Domination (16 Spieler:innen, 2 Teams)

King of the Hill (16 Spieler:innen, 2 Teams)

Große Spielmodi (mit/ohne Fahrzeuge):

Conquest (64 Spieler:innen, 2 Teams)

Breakthrough (64 Spieler:innen, 2 Teams)

Rush (24 Spieler:innen, 2 Teams, keine Fahrzeuge)

Escalation (64 Spieler:innen, 2 Teams)

Während die kleinen Spielmodi auf schnelles Gameplay ausgelegt sind und eine Runde hier zwischen zehn und 20 Minuten dauert, nehmen Matches der großen Modi gut und gerne 20-40 Minuten Spielzeit ein.

Battle-Royale-Modus

Zusätzlich wird Battlefield 6 in der Zukunft einen eigenen Battle-Royale-Modus spendiert bekommen, der sich vermutlich am Modus Firestorm aus Battlefield V orientieren dürfte.

Konkrete Details hierzu sind aber bislang noch nicht bekannt. Allerdings sollen im Battle-Royal-Modus bis zu 100 Spieler:innen in 4er Squads spielen können.

05 Bekanntes und doch modernes Gameplay

Schon nach wenigen Spielminuten merkt man deutlich, dass Battlefield 6 wieder das ikonische Gefühl der Klassiker BF3 und BF4 einfängt . Die Karten bieten eine gelungene Mischung aus engen Gassen und offenen Landschaften.

Merklich verbessert zeigen sich zudem die zerstörbaren Umgebungen, wenngleich der Multiplayer-Shooter The Finals hier die taktische Komponente dahinter deutlich besser rüberbringt. Das neue System hört auf den Namen „ taktische Zerstörung “ und erlaubt es, Gebäude und Teile davon realistisch in Schutt und Asche zu legen.

Battlefield 6 orientiert sich spielerisch an Teil 3 und 4. © EA / Phil Briel

Wenn man mit einem Raketenwerfer eine Wand beschießt, entsteht kein zufälliges Loch, sondern eine berechenbare Öffnung, die sich für den eigenen Vorteil nutzen lässt. In Kombination mit der beeindruckenden Soundkulisse schafft Battlefield 6 hier ein einmaliges und unglaublich intensives Mittendringefühl.

Mit dem neuen „Kinesthetic Combat System“ bringt Battlefield 6 frische Bewegungsmechaniken ins Spiel. Man kann beispielsweise im Hocken sprinten, Waffen an Wänden abstützen oder sich auf die Rückseite eines Panzers hängen, um sich mitnehmen zu lassen.

06 Klassen-System und Langezeitmotivation

Battlefield 6 kehrt endlich wieder zu dem klassischen Klassen-System zurück, das Fans der Reihe so lieben. Assault, Engineer, Support und Recon . Dabei kommt jede Klasse mit einer eigenen Identität daher und weist eigene Spezialfähigkeiten, Perks und Besonderheiten auf.

Bei den Loadouts gibt's schier endlose Individualisierungsoptionen © EA / Phil Briel

Assault beispielsweise nutzt einen Adrenalininjektor, während der Support einen Defibrillator mitbringt. Außerdem weist jede Klasse besondere Stärken mit einem bestimmten Waffentyp auf - der Engineer ist mit MPs besonders stark, während der Recon bei Scharfschützengewehren einen Vorteil hat. In den meisten Modi lassen sich aber sämtliche Waffen des Arsenals mit allen Klassen nutzen.

Eine interessante Neuerung innerhalb der bekannten Klassen sind die sogenannten Trainingspfade . Dabei handelt es sich quasi um Unterklassen, die neue Fähigkeiten und Gagdets mitbringen.

Klassen lassen sich mithilfe von Trainingspfaden anpassen. © EA / Phil Briel

So kann etwa die Angreifer-Klasse als Wegbbereiter schneller Gesundheit regenerieren oder als Frontkämpfer mehr Adrenalininjektoren mitführen. Das will aber im durch Levelaufstiege erst freigeschaltet werden. Selbiges gilt für die gigantische Auswahl an Waffen oder Aufsätzen - für Langzeitmotivation ist also zweifellos gesorgt.

All das macht Battlefield 6 zu einer triumphalen Rückkehr zu den altbekannten Stärken der Reihe . Es fängt das Spielgefühl von Battlefield 3 und 4 gekonnt ein, bringt aber dennoch genügend eigene Ideen mit, um sich frisch und modern anzufühlen.

Wenn die Server dem Ansturm der Spieler:innen standhalten und die Entwickler:innen das Game in kommenden Seasons um gelungene neue Inhalte erweitern, dürfte Battlefield 6 auch über Jahre hinweg eine wichtige Rolle im Bereich der Multiplayer-Shooter einnehmen.