Endspiel um das Champions League Achtelfinale gegen Atletico Madrid

kann am Mittwoch mit einem Sieg die Sensation perfekt machen – Atletico Madrid reicht bereits ein Unentschieden zum Einzug ins Achtelfinale.

Vor ziemlich genau einem Jahr elektrisierte ein Duell die Fußball-Fans: Wer steigt auf – ist es der Underdog aus Salzburg oder doch der Champions League Titelverteidiger Liverpool? Am Ende setzte sich die mit Stars gespickte Truppe um Trainer Jürgen Klopp knapp durch. Auch heuer haben es die Salzburger geschafft am letzten Spieltag in der Hammergruppe A alles selbst in der Hand zu haben. Die Mannschaft von Trainer

Der FC Red Bull Salzburg gewann 6 Meistertitel in Serie, scheiterte aber 11 Mal an der Quali für die CL!

gelingt hoffentlich die Revanche für die knappe 2:3-Hinspiel-Niederlage. "In diesem Spiel geht es um alles. Was davor war, ist egal", ist sich FC Red Bull Salzburg Tormann Cican Stankovic sicher. "Es wird ab der ersten Sekunde ein sehr heißes Spiel."

In diesem Spiel geht es um alles. Was davor war, ist egal!

Packendes Finale um den Aufstieg

, Zlatko Junuzovic und Andi Ulmer pudelwohl und haben vor wenigen Wochen im Auswärtsspiel gegen Atletico gezeigt, wie man die Spanier an den Rande einer Niederlage bringt. Gleichzeitig geht es für die Salzburger im Fernduell mit Lok Moskau darum, zumindest den dritten Gruppenplatz zu sichern, um im Frühjahr mindestens in der Europa League noch international vertreten zu sein.

Die Ausgangsbasis ist klar – die Favoritenrolle auch. Atletico Madrid ist eine Hausnummer im Weltfußball und mit Diego Simeone sitzt ein Kapazunder auf der Trainerbank. Der 10-fache spanische Meister stand in den vergangenen elf Jahren nicht weniger als zweimal im Champions League Finale und dreimal im Endspiel der Europa League. Doch als Herausforderer fühlen sich

Torhüter Cican Stankovic will seinen Kasten gegen Atletico sauber halten

Historische Chance für Salzburg