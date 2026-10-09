Der tiefste Fluss der Welt & weitere Flüsse der Superlative

Es ist ja „nur Wasser“, denkst du? Wenn es sich dabei aber um 209.000 Kubikfuß (5.918 m³) pro Sekunde handelt…überleg nochmal. Sicherlich gibt es „träge“ Flüsse… und dann wiederum große, fiese, kalte und furchteinflößende – wie die in unseren Bildern.

Der Kongo gilt mit einer Tiefe von 250 Metern als tiefster Fluss der Erde und zählt aufgrund seiner starken Strudel und Stromschnellen zu den gefährlichsten Flüssen überhaupt. Der Yarlung Tsangpo in Tibet ist mit einer Quelle auf 4.500 Metern Höhe der höchste Fluss der Welt , während der Amazonas mit einem Entladungsvolumen von 5.918 Kubikmetern pro Sekunde die stärkste Strömung besitzt. Als schmutzigster Fluss der Welt gilt der Citarum in Indonesien. Wir stellen dir sieben außergewöhnliche Flüsse vor – vom kältesten bis zum steilsten befahrbaren Fluss der Erde.

1. Kongo – der tiefste Fluss der Welt (250 m)

Steve Fisher kämpft sich aus einem Wurmloch © Greg von Doersten/Red Bull Content Pool

1 h 21 Min Congo Der Kajakfahrer Steve Fisher macht sich auf den Weg zu einer gewagten und historischen Abfahrt der größten Stromschnellen der Welt im Kongo.

Tiefe: 250 Meter

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Länge: 4.700 Meter

Warum er so gefährlich ist: Der Kongo gehört mit seinem tiefsten Punkt von 250 Metern zu den gefährlichsten Flüssen. Besonders, wenn man bedenkt, dass seine Strudel stark genug sind, um ein ganzes Boot in die Tiefe zu reißen – wie das von Steve Fisher im Bild. Nehmt dazu noch tückisches Wildwasser und bedrohliche Wasserfälle, und der Kongo lässt euch in die Hosen machen.

2. Yarlung Tsangpo – der höchste Fluss der Welt (Quelle auf 4.500 m)

Der Yarlung Tsangpo Fluss entspringt auf 4.500 m. © Getty Images/Flickr RF

Höhe : 4.500 Meter

Risiken: Seekrankheit? Versuch’s mit Höhenkrankheit

Warum er so gefährlich ist: Der Yarlung Tsangpo, der im Angsi Gletscher im Westen Tibets entspringt und dann durch Indien fließt, ist der höchste Fluss der Welt. Seine Quelle befindet sich auf 4.500 Höhenmetern – mehr als halb so hoch wie der Mount Everest. Ihr werdet vielleicht denken, dass er damit auch der kälteste Fluss der Welt ist – aber das ist nicht der Fall. Wie auch immer…

3. Oberer Neretva – der kälteste Fluss der Welt (ca. 1 °C)

Dies ist der kälteste Fluss der Welt - wirklich © Getty Images/Lonely Planet Images

Temperatur: Knapp über dem Gefrierpunkt

Fun-Faktor: mit 220 Kilometern Länge überraschend kurz

Warum er so gefährlich ist: Der Neretva entspringt in Bosnien und Herzegowina, fließt durch Kroatien und mündet ins Adriatische Meer. Das hört sich nach sanftem Strandwasser an? Ganz und gar nicht! Der Fluss wird durch drei verschiedene alpine Gletscher gespeist, was bedeutet, dass das Wasser durchgehend kühl – Verzeihung: eiskalt - gehalten wird. Ungefähr ein Grad Celsius. Zieht euch lieber einen Neoprenanzug an… es sei denn, ... ihr seid wie dieser Typ hier .

4. Rio Santo Domingo – der steilste befahrbare Fluss der Welt

Planschbecken © Marcos Ferro/Red Bull Content Pool

Steilheitsgrad: Wäre er eine Skipiste, hätte er die Markierung: doppelter schwarzer Diamant

Erste Abfahrt: nicht vor 2013

Andere Risiken: Narcotraficantes (googelt es!)

Als der Kayakfahre r Rafa Ortiz und sein Team den Rio Santo Domingo herunterfuhren , haben sie mit einem durchschnittlichen Gefälle von zehn Metern pro Sekunde die steilste befahrbare Wildwasserstrecke der Welt befahren. Ganz zu schweigen von den über 20 Meter hohen Wasserfällen.

5. Sac Actun River – das längste unterirdische Flusssystem der Welt (153 km)

Ein Fluss fließt durch - ja genau - den Untergrund © UIG via Getty Images

Fun-Faktor: Finden von Maya-Schätzen – und Dinosaurier-Knochen möglich

Entdeckt: 1987

Wir waren hoch in Tibet und tief im Kongo – nun gehen wir in den Untergrund – ja, wirklich! Das Sac Actun Flusssystem der Yucatán–Halbinsel in Mexiko – das berühmt ist für seine wunderbaren Cenotes – fließt über mehr als 153 Kilometer durch gigantische Unterwasserhöhlen – ihr werdet also eine Tauchflasche brauchen.

6. Citarum Fluss – der schmutzigste Fluss der Welt

Der Citarum Fluss in Indonesien © Rantepix/Barcroft Media

Verschmutzungsgrad: So hoch, dass er nicht mehr auf die Skala passt

Kann man darin schwimmen? Siehe oben

Der Gelbe Fluss in China ist ja schon berüchtigt für seine Verschmutzung, aber der Citarum, der durch Indonesien fließt, schießt wirklich den Vogel ab. Warum? Im Flussgebiet leben fünf Millionen Menschen - und ungefähr 2.000 unterschiedliche Fabriken sind dort angesiedelt. Wie dicht die Müllschicht ist? An einigen Stellen kann man darauf laufen. Nun, da der Fluss als dreckigster Fluss der Welt bekannt geworden ist, gibt es zumindest Bemühungen, ihn zu säubern.

7. Amazonas – die stärkste Flussströmung der Welt

Ja, man kann auf einem Fluss surfen! © TARSO SARRAF/AFP/Getty Images

6 Min Orlando Duque springt in den Amazonas Orlando Duque springt in den Amazonas

Wellenhöhe: über Kopfhöhe

Entladungsvolumen: 5.918 Kubikmeter pro Sekunde

Worauf man achten sollte: Piranhas und Kaimane – beide beißen!

Wellen? In einem Fluss? Yep. Wenn der Strom des Atlantiks auf die natürliche Strömung des Amazonas trifft (die übrigens die stärkste der Welt ist) formen die gegeneinander wirkenden Kräfte eine riesige Flusswelle. Auf jeden Fall groß genug, damit der legendäre Robby Naish sie surfen kann .

Häufig gestellte Fragen zu den beeindruckensten Flüssen der Welt Welcher ist der tiefste Fluss der Welt? Der Kongo ist mit einer Tiefe von 250 Metern der tiefste Fluss der Welt. Er gilt zugleich als einer der gefährlichsten Flüsse, da seine starken Strudel sogar ganze Boote in die Tiefe reißen können. Welcher ist der höchste Fluss der Welt? Der Yarlung Tsangpo ist der höchste Fluss der Welt. Er entspringt im Angsi-Gletscher in Tibet auf 4.500 Metern Höhe – mehr als der halbe Mount Everest – und fließt anschließend durch Indien. Welcher ist der kälteste Fluss der Welt? Der Obere Neretva in Bosnien und Herzegowina gilt mit einer Temperatur von knapp über dem Gefrierpunkt (etwa 1 °C) als kältester Fluss der Welt. Er wird von drei alpinen Gletschern gespeist und ist trotz seiner Kälte nur 220 Kilometer lang. Welcher ist der schmutzigste Fluss der Welt? Der Citarum in Indonesien gilt als schmutzigster Fluss der Welt. Im Flussgebiet leben fünf Millionen Menschen und rund 2.000 Fabriken sind dort angesiedelt – die Verschmutzung ist an manchen Stellen so stark, dass man auf der Müllschicht laufen kann. Welcher ist der steilste befahrbare Fluss der Welt? Der Rio Santo Domingo in Chiapas, Mexiko, gilt als steilster befahrbarer Fluss der Welt. Die erste erfolgreiche Abfahrt gelang erst im Jahr 2013. Wo befindet sich das längste unterirdische Flusssystem der Welt? Das Sac-Actun-Flusssystem auf der Halbinsel Yucatán in Mexiko gilt mit über 153 Kilometern als längstes unterirdisches Flusssystem der Welt. Es wurde 1987 entdeckt und ist bekannt für seine Cenotes sowie Maya-Fundstücke.