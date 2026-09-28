EA Sports FC 27: Die Revolution auf dem Fußballplatz?

Über den Autor Phil "@nophilterde" Briel Phil ist der Creator hinter nophilterde und ehemaliger Esports-Profi in Spielen wie Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport und FIFA auf PC und Konsolen. Er war als Redakteur bereits für verschiedene Gaming-Websites und -Magazine tätig. Auf RedBull.com stellt er bereits seit 2016 neue Games vor, liefert Hardware-Kaufempfehlungen, Spiele-Guides und mehr.

Red Bull Wings Cup: Wir verleihen dir Flüüügel

Red Bull Wings Cup © Red Bull

Der Red Bull Wings Cup ist deine Chance, EA SPORTS FC 27 auf eine ganz neue Art zu erleben. Schalte exklusive Belohnungen im Spiel frei, tritt gegen Spieler:innen aus deinem Land an und steige in der Rangliste auf. Sichere dir deinen Platz im nationalen Finale, um anschließend dein Land beim Red Bull Wings Cup World Final in Miami zu repräsentieren , wo du deine Fähigkeiten im Spiel mit realen Fußball-Challenges kombinieren musst, um den Sieg zu erringen.

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Mit "The Grounds" wagt EA Sports FC 27 das größte Experiment seit dem Wechsel weg von der Marke FIFA: einen waschechten Open-World-Modus. Wir haben getestet, was der neue Bolzplatz-Hub kann, wie sich das Fußball-Gameplay auf dem Feld verändert hat und ob sich der Umstieg für dich lohnt.

01 The Grounds: Der neue Open-World-Modus in FC 27

Die größte Neuerung in EA Sports FC 27 hört auf den Namen "The Grounds" und ist der erste echte Open-World-Modus der Serie . Statt eines klassischen Menüs bekommst du einen begehbaren Social Hub, in dem bis zu 100 Spieler:innen gleichzeitig unterwegs sind. Von einer zentralen Terrasse aus erreichst du drei Bezirke mit eigener Fußballkultur: Parkside, Montclair und Zeiza.

The Grounds ist der wichtigste neue Spielmodus in EA FC 27 © EA Sports

Dort erwarten dich spontane Bolzplatz-Duelle, 2-gegen-2-Kleinfeld-Matches und exklusive 11-gegen-11-Stadionturniere im Clubs-Modus. Dazwischen füllst du die Wartezeit mit Minispielen wie Boccia, Ballon-Ball oder Zielschießen. Mentoren wie Kylian Mbappé, Paulo Dybala, Chloe Kelly und Alex Hunter (ja, genau der aus dem Storymodus der Vorgänger) begleiten dich durch Aufgaben und schalten neue Inhalte frei.

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Der Test zeigt: Genau das macht Laune. Die Vielseitigkeit der Bezirke und das Progressionssystem sorgen für echte Abwechslung , fast ein bisschen wie eine Fußball-Version von Mario Party . Neue Archetypen, Verstärkungen und Meisterungen lassen dich deinen Profi individuell aufbauen, Eigenschaftswerte kannst du erstmals kostenlos zurücksetzen.

The Grounds is literally a game changer © EA Sports

Der größte Hebel für Langzeitmotivation ist die direkte Kopplung an den Modus Clubs. Erfahrungspunkte, die du auf den Straßen von The Grounds sammelst, fließen nahtlos in die Entwicklung deiner virtuellen Archetypen ein. Du formst deinen Kicker mit neuen Fähigkeiten und Styles, um ihn anschließend auf der ganz großen Stadionbühne gegen Teams aus aller Welt auflaufen zu lassen.

02 Gameplay-Upgrade: Direktere Ballführung, Tempo und Power bei Standards

Sobald der Schiri die Partie anpfeift, offenbart sich die Detailarbeit, die EA Sports FC 27 auf dem Rasen leistet. Die Ballführung präsentiert sich spürbar enger und reaktiver als im Vorjahr. Schnelle Richtungswechsel, Körpertäuschungen und enge Dribblings gehen unheimlich geschmeidig von der Hand. Wer ein feines Gespür für den linken Stick mitbringt, hebelt selbst dichte Abwehrreihen auf kleinstem Raum aus. Vor allem das Tempo über die Außenbahnen besitzt enormen Wumms : Antritte fühlen sich wuchtig an, Flügelstürmer lassen Verteidiger mit explosiven Sprints stehen und reißen Lücken in die gegnerische Formation.

Josko Gvardiol tackles Jamal Musiala in EA FC 27 © EA Sports

Um dem Offensivdrang die nötige Balance entgegenzusetzen, verhält sich die Defensive nun kompakter. Das Zentrum steht stabiler, Innenverteidiger blocken Laufwege entschlossener ab und zwingen das Aufbauspiel cleverer nach außen.

Zusätzliche taktische Würze bringen die überarbeiteten Eckbälle. Standardsituationen lassen sich deutlich präziser zirkeln, was Kopfbällen und Volley-Abnahmen im Sechzehner wieder die Wucht verleiht, die man aus realen Topspielen kennt.

EA Sports FC 27 legt beim Gameplay zu © EA Sports

Erfreulich bleibt die Wahlfreiheit beim Spielgefühl: Über die getrennten Voreinstellungen für den schnellen, reflexbetonten Wettkampf-Stil und den methodischeren, authentischen Simulationsansatz lässt sich das Geschehen exakt an den eigenen Spielstil anpassen. So findet jeder das FC, das er oder sie bevorzugt.

03 Ultimate Team: Schnellere Progression und verzweigte Evolutionen

Erfreulich: In Ultimate Team geht es spürbar flotter zur Sache. EA Sports hat die Progression gerade in der Anfangsphase deutlich beschleunigt , sodass du schneller an starke Karten gelangst und dein Team früh mit Top-Spielern spicken kannst.

EA Sports FC 27 bringt ein neues FUT Gallery-Feature für Ultimate Team. © EA Sports

Für zusätzliche Motivation sorgt die neu integrierte FUT-Galerie , die Sammelerfolge visuell ansprechend aufbereitet und Belohnungen ausschüttet. Ein echter Komfortgewinn steckt im überarbeiteten System der Squad-Building-Challenges (SBCs) : Karten lassen sich jetzt viel flexibler und sogar schrittweise eintauschen, ohne dass das gesamte Team auf einen Schlag fertig zusammengestellt sein muss.

Das Herzstück für Individualisten sind jedoch die verzweigten Evolutionspfade. Statt starrer Upgrade-Leitplanken entscheidest du an Weggabelungen selbst, in welche Richtung sich dein Spieler entwickeln soll. Ob mehr Explosivität im Antritt, zusätzliche PlayStyles oder eine erhöhte Passgenauigkeit: Du züchtest dir dein eigenes, unberechenbares Unikat heran, das perfekt in deine Spielphilosophie passt.

04 Karriere: Smarte Deals per Smartphone und feurige Rivalitäten

Frischen Wind gibt es bei EA Sports FC 27 auch im Karrieremodus. Denn der verabschiedet sich von überflüssigem Ballast und setzt auf direkte Dynamik. In der Trainerkarriere wurden die schwerfälligen, stummen Zwischensequenzen im Verhandlungsraum endgültig aufs Abstellgleis befördert. Transfers wickelst du nun zügig und praxisnah über ein virtuelles Smartphone-Menü ab. Die Verhandlungen selbst laufen in mehreren Phasen ab. Das Besondere daran: Konkurrierende Klubs können sich jederzeit spontan einschalten und den Preis für das Wunschtalent in die Höhe treiben. Du musst blitzschnell abwägen, ob du direkt zuschlägst oder den Poker wagst.

Der Karrieremodus in EA FC 27 wartet mit einem neuen Transfersystem auf © EA Sports

Wer sich lieber in der Spielerkarriere vom Nachwuchstalent zur Ikone hocharbeitet, profitiert von neu eingeführten Rivalitäten. Bestimmte Matches werden durch persönliche Duelle aufgeladen. Aus diesen Rivalitäten entstehen konkrete Aufgaben auf dem Platz, die nicht nur für emotionale Brisanz sorgen, sondern deinen Aufstieg im Verein spürbar beschleunigen.

05 Atmosphäre und Präsentation: Das unvergleichliche Lizenz-Paket

In Sachen Präsentation zieht EA Sports wieder alle Register. Von der UEFA Champions League bis hin zu den großen nationalen Ligen wie Bundesliga und Premier League erzeugt das Lizenzpaket eine gewaltige TV-Atmosphäre.

Optisch zieht EA Sports FC 27 alle Register © EA Sports

Die Stadien beben, die Zuschauermassen reagieren dynamisch auf das Geschehen auf dem Platz und der kraftvolle, urbane Soundtrack gibt vor jedem Match den perfekten Takt vor. Grafisch glänzen die Top-Stars mit authentischen Gesichtern, lebensechten Trikotbewegungen und packenden Torjubeln.

EA Sports FC 27 liefert damit genau den Energieschub, den sich viele Fans gewünscht haben. Mit The Grounds verlässt die Reihe bekannte Pfade und schenkt der Community einen offenen Spielplatz, der die Brücke zwischen Street-Football und Stadionkultur perfekt schlägt. In Kombination mit der direkteren Ballkontrolle, den smarten Evolutions-Verzweigungen und den beschleunigten Menüs beweist der Titel eindrucksvoll, wie viel Spielfreude in dem modernen Fußballpaket steckt. Wer Spitzenfußball mit modernem Open-World-Fluss erleben will, greift ohne Zögern zum Controller.