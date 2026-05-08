Formel 1 Sprint: Alles, was du über die Sprint-Wochenenden wissen musst

01 Formel 1 Sprintrennen 2026: Alle Termine & Austragungsorte

Im September 2025 stellten die F1 und FIA gemeinsam den Sprint-Kalender für die Formel-1-Saison 2026 vor, die aufgrund des überarbeiteten Regelwerks eine neue Ära für die Königsklasse einleiten wird.

Wie schon in der aktuellen Meisterschaft, wird es im kommenden Jahr erneut sechs Sprintrennen geben. Den Auftakt bildet dabei einmal mehr der Große Preis von China, gefolgt von dem Miami Grand Prix. Ihr Debüt bei den F1-Sprintrennen feiern hingegen Montreal, Zandvoort und Singapur, die zum ersten Mal ein Sprint-Wochenende austragen. Silverstone kehrt zudem erstmals seit der Einführung des Formats in der Saison 2021 zurück.

Die Formel-1-Sprintrennen 2026 im Überblick:

Datum Land Ort 13. bis 15. März China Shanghai 01. bis 03. Mai USA Miami 22. bis 24. Mai Kanada Montreal 03. bis 05. Juli Großbritannien Silverstone 21. bis 23. August Niederlande Zandvoort 09. bis 11. Oktober Singapur Singapur

02 F1 Sprintkalender 2025: Das waren die sechs Rennen

Die FIA und Formel 1 haben den Sprintkalender für die kommende Formel-1-Saison 2025 vorgestellt . Auch im kommenden Jahr wird es wieder sechs Sprintrennen geben, doch der Red Bull Ring gehört nicht mehr dazu . Diesen Platz nimmt der Grand Prix von Belgien in Spa-Francorchamps ein.

Anlässlich des 75. Geburtstags der Königsklasse des Motorsports entschieden sich F1-Präsident Stefano Domenicali und sein Team für diese Neuerung und berichten erneut vom großen Erfolg der Sprintrennen. Das erste Sprintrennen steigt dabei bereits im März 2025 in China.

Alle Sprintrennen der Formel-1-Saison 2025 im Überblick:

Datum Land Ort 21. - 23. März China Shanghai 02. - 04. Mai USA Miami 25. - 27. Juli Belgien Spa-Francorchamps 17. - 19. Oktober USA Austin 07. - 09. November Brasilien Sao Paolo 28. - 30. November Katar Losail

03 F1 Sprint-Format 2025: Alle Regeländerungen im Überblick

Noch vor dem Start der Formel-1-Saison 2024 hatte sich die FIA auf ein neues F1 Sprint-Format geeinigt . Zu Beginn der neuen Meisterschaft mit dem Grand Prix von Bahrain am 02. März findet das Sprint Shootout an entsprechenden Rennwochenenden nun immer freitags statt.

Auf das Sprint Shootout folgt eine Freie Trainingssitzen, bevor das Sprintrennen dann am darauffolgenden Samstag vor dem Qualifying zum jeweiligen Grand Prix abgehalten wird.

Das Sprint-Shootout findet ab 2024 freitags statt. © Getty Images / Red Bull Content Pool

Das Sprint Shootout und das Qualifying tauschen damit, im Vergleich zur vergangenen Saison, also die Plätze. Das finale Reglement diesbezüglich will man am 28. Februar im Rahmen des World Motor Sport Council (WMSC) vorstellen.

04 Geschichte des F1-Sprints: Wie alles 2021 begann

Der F1-Sprint wurde zum ersten Mal in der Saison 2021 ausgetragen. Das Ziel war ein einfaches: über ein Grand Prix-Wochenende für noch mehr Spannung zu sorgen . Die Intention dahinter sollte dazu führen, die Trainings-Sessions zu reduzieren und gleichzeitig mehr Gelegenheiten sicherzustellen , um auf der Strecke um Positionen zu kämpfen. Der Plan klingt gut, aber zwei Jahre später war die Idee nach wie vor ein polarisierendes Thema . Egal, welche Meinung du zum Sprint vertrittst, man kann kaum leugnen, dass das Ursprungsziel erreicht wurde und uns die Sprints einiges an Unterhaltung geboten haben.

Sergio Pérez führt den Sprint in Aserbaidschan an. © Getty Images / Red Bull Content Pool

05 Wie funktioniert der F1-Sprint? Format & Regeln erklärt

Eine typische Tendenz in vergangenen F1-Sprints zeigte sich darin, dass die Fahrer und Teams auf Nummer sicher gingen . Manche Piloten wählten den konservativen Zugang , da das Gutmachen einer Position oder ein Punkt das Risiko eines Unfalls und eines Starplatzes im hinteren Feld beim Hauptrennen schlicht nicht wert waren. Die neuen Standalone-Sprints motivieren die Fahrer dazu, härter zu pushen .

Im Laufe eines Grand Prix-Wochenendes nehmen die Autos an fünf Sessions teil. Im traditionellen Formal gab es dreimal Trainings und zwei Konkurrenz-Events (Qualifying und das Rennen). Im originalen F1-Sprint-Format wurden dann zwei Trainings und drei Konkurrenz-Sessions gefahren (Qualifying, Sprint, Rennen). Das neue Sprint-Konzept denkt die Wurzeln noch einmal weiter und reduziert die Trainings-Sessions auf eine , um mit vier Konkurrenz-Sessions aufzufahren (Qualifying, Shootout, Sprint, Rennen).

06 Was ist das Sprint-Shootout bei der Formel 1 und wie läuft es ab?

Wenn die Piloten das Qualifying am Freitag abgeschlossen haben, wird all diese Geschütze am Samstag erneut aufgefahren. Der Shootout besteht aus drei Mini-Sessions , die einem Standard-Qualifying entsprechen, jedoch sind die Session-Zeiten reduziert auf 12 Minuten (SQ1) , 10 Minuten (SQ2) und 8 Minuten (SQ3) . Mit diesem engen Zeitfenster sollen die Teams auf nur einen Run pro Session eingeschränkt werden, auch wenn das Potenzial für zwei Versuche im SQ1 und SQ2 durchaus gegeben ist. Daneben haben die Teams jedoch mit einer zusätzlichen Einschränkung zu kämpfen, da sie pro Shootout-Session nur einen Reifensatz verwenden dürfen: den Medium-Reifen in SQ1 und SQ2, den Soft-Reifen in SQ3.

07 Wie läuft ein F1 Sprint-Wochenende ab? Der komplette Zeitplan

Die Veränderungen des Formats sorgen dafür, dass sich ein F1 Sprint-Wochenende von einem regulären Grand Prix-Wochenende maßgeblich unterscheidet. Wir liefern dir den Überblick des Programms, um nichts von der Action auf der Strecke zu verpassen. Hier das neue Sprint-Wochenende in der Formel-1-Saison 2024:

Freitag

Sprint-Shootout

Trainings-Session

Samstag

Sprintrennen

Qualifying (bestimmt die Startreihenfolge für das Hauptrennen am Sonntag)

Sonntag

Grand Prix

08 Wie funktioniert die Punkteverteilung beim F1-Sprint?

Zwar legt der Sprint in diesem Jahr nicht die Position für das Rennen am Sonntag fest, dennoch orientiert sich dieser am Prozedere der vorangegangenen Jahre. Er besteht aus einem 100 Kilometer/30 Minuten langem Rennen und jeder Pilot bekommt beim Start freie Reifenwahl. Die besten Acht des Sprints bekommen Punkte: acht Punkte für den ersten Platz und runter bis zu einem Punkt für Platz acht.

P1: 8 Punkte

P2: 7 Punkte

P3: 6 Punkte

P4: 5 Punkte

P5: 4 Punkte

P6: 3 Punkte

P7: 2 Punkte

P8: 1 Punkte

Pérez übernimmt die Führung in Baku. © Getty Images / Red Bull Content Pool

09 Hat der F1-Sprint Einfluss auf das Hauptrennen am Sonntag?

Der Grand Prix am Sonntag läuft nach den üblichen Regeln ab, nachdem die Startaufstellung am Freitag festgelegt wird. Tendenziell haben die Teams jedoch bessere Informationen, was die Long-Run-Pace betrifft, da sie den repräsentativen Sprint dann bereits gefahren sind. Ein weiterer Einfluss könnten potenzielle Strafen am Samstag sein. Während jedwede Strafen, die beim Shootout ausgesprochen werden, den Sprint beeinflussen, wirken sich alle weitere, die während des Sprints ausgesprochen werden, auf das Hauptrennen aus.

Häufig gestellte Fragen zu den F1-Sprintrennen Was ist ein F1 Sprintrennen? Ein F1 Sprintrennen ist ein eigenständiges Kurzrennen über 100 km bzw. 30 Minuten, das an ausgewählten Grand-Prix-Wochenenden ausgetragen wird. Es vergibt eigene WM-Punkte, beeinflusst aber nicht die Startaufstellung für den Grand Prix am Sonntag. Wie viele F1 Sprintrennen gibt es 2026? In der F1 Sprintrennen-Saison 2026 gibt es sechs Sprintrennen: China (Shanghai), USA (Miami), Kanada (Montreal), Großbritannien (Silverstone), Niederlande (Zandvoort) und Singapur. Wie funktioniert das F1 Sprint-Wochenende? Ein F1 Sprint-Wochenende läuft anders als ein normales Grand-Prix-Wochenende. Es gibt nur eine Freie Trainingssession. Die restlichen Sessions sind: Sprint-Shootout (Freitag), Freies Training (Freitag), Sprintrennen (Samstag) und Qualifying für den Grand Prix (Samstag). Was ist das Sprint-Shootout bei der Formel 1? Das F1 Sprint-Shootout ist das Qualifying für die Startaufstellung des Sprints. Es besteht aus drei Mini-Sessions: SQ1 (12 Minuten), SQ2 (10 Minuten) und SQ3 (8 Minuten). Pro Session darf nur ein Reifensatz verwendet werden – Medium in SQ1 und SQ2, Soft in SQ3. Wie viele Punkte gibt es beim F1 Sprint? Die Top 8 des F1 Sprints erhalten WM-Punkte: P1 = 8 Punkte

P2 = 7 Punkte

P3 = 6 Punkte

P4 = 5 Punkte

P5 = 4 Punkte

P6 = 3 Punkte

P7 = 2 Punkte

P8 = 1 Punkt Beeinflusst das Sprintrennen den Grand Prix am Sonntag? Das Sprintrennen beeinflusst den Grand Prix am Sonntag nicht direkt, denn die Startaufstellung für den Grand Prix wird im separaten Qualifying am Samstag ermittelt. Indirekt können Strafen aus dem Sprint die Startposition beim Hauptrennen beeinflussen. Außerdem gewinnen Teams durch den Sprint wertvolle Daten zur Renndistanz-Performance.