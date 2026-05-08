Formel 1 Sprint: Alles, was du über die Sprint-Wochenenden wissen musst

F1
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Formel 1 Sprintrennen 2026: Alle Termine & Austragungsorte
Im September 2025 stellten die F1 und FIA gemeinsam den Sprint-Kalender für die Formel-1-Saison 2026 vor, die aufgrund des überarbeiteten Regelwerks eine neue Ära für die Königsklasse einleiten wird.
Wie schon in der aktuellen Meisterschaft, wird es im kommenden Jahr erneut sechs Sprintrennen geben. Den Auftakt bildet dabei einmal mehr der Große Preis von China, gefolgt von dem Miami Grand Prix. Ihr Debüt bei den F1-Sprintrennen feiern hingegen Montreal, Zandvoort und Singapur, die zum ersten Mal ein Sprint-Wochenende austragen. Silverstone kehrt zudem erstmals seit der Einführung des Formats in der Saison 2021 zurück.
Die Formel-1-Sprintrennen 2026 im Überblick:
Datum
Land
Ort
13. bis 15. März
China
Shanghai
01. bis 03. Mai
USA
Miami
22. bis 24. Mai
Kanada
Montreal
03. bis 05. Juli
Großbritannien
Silverstone
21. bis 23. August
Niederlande
Zandvoort
09. bis 11. Oktober
Singapur
Singapur
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F1 Sprintkalender 2025: Das waren die sechs Rennen
Die FIA und Formel 1 haben den Sprintkalender für die kommende Formel-1-Saison 2025vorgestellt. Auch im kommenden Jahr wird es wieder sechs Sprintrennen geben, doch der Red Bull Ring gehört nicht mehr dazu. Diesen Platz nimmt der Grand Prix von Belgien in Spa-Francorchamps ein.
Anlässlich des 75. Geburtstags der Königsklasse des Motorsports entschieden sich F1-Präsident Stefano Domenicali und sein Team für diese Neuerung und berichten erneut vom großen Erfolg der Sprintrennen. Das erste Sprintrennen steigt dabei bereits im März 2025 in China.
Alle Sprintrennen der Formel-1-Saison 2025 im Überblick:
Datum
Land
Ort
21. - 23. März
China
Shanghai
02. - 04. Mai
USA
Miami
25. - 27. Juli
Belgien
Spa-Francorchamps
17. - 19. Oktober
USA
Austin
07. - 09. November
Brasilien
Sao Paolo
28. - 30. November
Katar
Losail
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F1 Sprint-Format 2025: Alle Regeländerungen im Überblick
Noch vor dem Start der Formel-1-Saison 2024 hatte sich die FIA auf ein neues F1 Sprint-Format geeinigt. Zu Beginn der neuen Meisterschaft mit dem Grand Prix von Bahrain am 02. März findet das Sprint Shootout an entsprechenden Rennwochenenden nun immer freitags statt.
Auf das Sprint Shootout folgt eine Freie Trainingssitzen, bevor das Sprintrennen dann am darauffolgenden Samstag vor dem Qualifying zum jeweiligen Grand Prix abgehalten wird.
Das Sprint Shootout und das Qualifying tauschen damit, im Vergleich zur vergangenen Saison, also die Plätze. Das finale Reglement diesbezüglich will man am 28. Februar im Rahmen des World Motor Sport Council (WMSC) vorstellen.
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Geschichte des F1-Sprints: Wie alles 2021 begann
Der F1-Sprint wurde zum ersten Mal in der Saison 2021 ausgetragen. Das Ziel war ein einfaches: über ein Grand Prix-Wochenende für noch mehr Spannung zu sorgen. Die Intention dahinter sollte dazu führen, die Trainings-Sessions zu reduzieren und gleichzeitig mehr Gelegenheiten sicherzustellen, um auf der Strecke um Positionen zu kämpfen. Der Plan klingt gut, aber zwei Jahre später war die Idee nach wie vor ein polarisierendes Thema. Egal, welche Meinung du zum Sprint vertrittst, man kann kaum leugnen, dass das Ursprungsziel erreicht wurde und uns die Sprints einiges an Unterhaltung geboten haben.
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Wie funktioniert der F1-Sprint? Format & Regeln erklärt
Eine typische Tendenz in vergangenen F1-Sprints zeigte sich darin, dass die Fahrer und Teams auf Nummer sicher gingen. Manche Piloten wählten den konservativen Zugang, da das Gutmachen einer Position oder ein Punkt das Risiko eines Unfalls und eines Starplatzes im hinteren Feld beim Hauptrennen schlicht nicht wert waren. Die neuen Standalone-Sprints motivieren die Fahrer dazu, härter zu pushen.
Im Laufe eines Grand Prix-Wochenendes nehmen die Autos an fünf Sessions teil. Im traditionellen Formal gab es dreimal Trainings und zwei Konkurrenz-Events (Qualifying und das Rennen). Im originalen F1-Sprint-Format wurden dann zwei Trainings und drei Konkurrenz-Sessions gefahren (Qualifying, Sprint, Rennen). Das neue Sprint-Konzept denkt die Wurzeln noch einmal weiter und reduziert die Trainings-Sessions auf eine, um mit vier Konkurrenz-Sessions aufzufahren (Qualifying, Shootout, Sprint, Rennen).
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Was ist das Sprint-Shootout bei der Formel 1 und wie läuft es ab?
Wenn die Piloten das Qualifying am Freitag abgeschlossen haben, wird all diese Geschütze am Samstag erneut aufgefahren. Der Shootout besteht aus drei Mini-Sessions, die einem Standard-Qualifying entsprechen, jedoch sind die Session-Zeiten reduziert auf 12 Minuten (SQ1), 10 Minuten (SQ2) und 8 Minuten (SQ3). Mit diesem engen Zeitfenster sollen die Teams auf nur einen Run pro Session eingeschränkt werden, auch wenn das Potenzial für zwei Versuche im SQ1 und SQ2 durchaus gegeben ist. Daneben haben die Teams jedoch mit einer zusätzlichen Einschränkung zu kämpfen, da sie pro Shootout-Session nur einen Reifensatz verwenden dürfen: den Medium-Reifen in SQ1 und SQ2, den Soft-Reifen in SQ3.
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Wie läuft ein F1 Sprint-Wochenende ab? Der komplette Zeitplan
Die Veränderungen des Formats sorgen dafür, dass sich ein F1 Sprint-Wochenende von einem regulären Grand Prix-Wochenende maßgeblich unterscheidet. Wir liefern dir den Überblick des Programms, um nichts von der Action auf der Strecke zu verpassen. Hier das neue Sprint-Wochenende in der Formel-1-Saison 2024:
Freitag
- Sprint-Shootout
- Trainings-Session
Samstag
- Sprintrennen
- Qualifying (bestimmt die Startreihenfolge für das Hauptrennen am Sonntag)
Sonntag
- Grand Prix
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Wie funktioniert die Punkteverteilung beim F1-Sprint?
Zwar legt der Sprint in diesem Jahr nicht die Position für das Rennen am Sonntag fest, dennoch orientiert sich dieser am Prozedere der vorangegangenen Jahre. Er besteht aus einem 100 Kilometer/30 Minuten langem Rennen und jeder Pilot bekommt beim Start freie Reifenwahl. Die besten Acht des Sprints bekommen Punkte: acht Punkte für den ersten Platz und runter bis zu einem Punkt für Platz acht.
- P1: 8 Punkte
- P2: 7 Punkte
- P3: 6 Punkte
- P4: 5 Punkte
- P5: 4 Punkte
- P6: 3 Punkte
- P7: 2 Punkte
- P8: 1 Punkte
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Hat der F1-Sprint Einfluss auf das Hauptrennen am Sonntag?
Der Grand Prix am Sonntag läuft nach den üblichen Regeln ab, nachdem die Startaufstellung am Freitag festgelegt wird. Tendenziell haben die Teams jedoch bessere Informationen, was die Long-Run-Pace betrifft, da sie den repräsentativen Sprint dann bereits gefahren sind. Ein weiterer Einfluss könnten potenzielle Strafen am Samstag sein. Während jedwede Strafen, die beim Shootout ausgesprochen werden, den Sprint beeinflussen, wirken sich alle weitere, die während des Sprints ausgesprochen werden, auf das Hauptrennen aus.
Häufig gestellte Fragen zu den F1-Sprintrennen
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