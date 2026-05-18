Formel 1 Regeln 2026: Das sind die Neuerungen im Regelsystem

Im Jahr 2026 wird Max Verstappen in einer neuen Generation von Formel-1-Boliden antreten, die mit überarbeiteten Chassis, Motoren und Aerodynamik die größte Generalüberholung des Sports seit mehr als einem Jahrzehnt darstellen. Der Weg in die Zukunft führt über leichtere und wendigere Autos, die von kraftstoffsparenden Hybridmotoren angetrieben werden. Hier erfährst du alles über das neue Regelwerk der Formel 1 für die Saison 2026 .

Doch die neuen Regeln sorgen für Zündstoff: Die Autos sind schwerer zu fahren, weniger belohnend und schwerer zu lesen. Der viermalige Weltmeister Max Verstappen stellt sich an die Spitze einer wachsenden Kritikerwelle aus Fahrern und Teammitgliedern im gesamten Fahrerlager. Und die FIA reagierte: Zum Grand Prix von Miami spendierte der Dachverband dem Formel-1-Regelwerk 2026 ein gehöriges Update .

Der RB18 2022 rast um den Red Bull Ring © Getty Images/Red Bull Content Pool Das dominanteste Auto der F1-Geschichte, der RB19 2023 © Getty Images/Red Bull Content Pool Max Verstappen fährt mit dem 2024 RB20 zum Sieg in Brasilien © Getty Images/Red Bull Content Pool Der RB21 bei den Tests für die Saison 2025 © Getty Images/Red Bull Content Pool

01 Warum ändert die Formel 1 das Reglement 2026?

Während das Können und die Athletik der Fahrer durchaus über Sieg und Niederlage entscheiden können, ist die Formel 1 dennoch im Wesentlichen von der Technologie angetrieben. Der Sport ist ein Testfeld für neue Innovationen , die letztendlich ihren Weg auf die Straße finden werden, und er muss für die Autoindustrie relevant bleiben.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist der sportliche Aspekt selbst: Die Teams haben die maximale Leistung aus dem aktuellen Reglement herausgeholt , was dazu geführt hat, dass das Feld enger zusammengerückt ist und die Abstände bei den Rundenzeiten viel geringer sind. Das sorgt für spannende Rennen, deutet aber auch darauf hin, dass der Sport einen Punkt der Stagnation erreicht. Zeit, die Strategie zu ändern...

Isack Hadjar und Liam Lawson beim Test in Bahrain © Getty Images/Red Bull Content Pool

02 Neue F1-Motoren 2026: 50 % Hybrid, 100 % nachhaltige Kraftstoffe

Die 1600-ccm-V6-Motoren, die die F1 seit 2014 antreiben, machen Platz für ein extrem sparsames Hybrid-Aggregat , das seine Leistung zu 50 Prozent aus einem Verbrennungsmotor und zu 50 Prozent aus einer Batterie bezieht. Für die Stromerzeugung werden 100 Prozent nachhaltige Kraftstoffe verwendet. Die maximale Leistung aus dem neuen Motor herauszuholen, wird der erste und größte Test für die Teams sein.

Der RB21 von 2025 © Red Bull Racing/Red Bull Content Pool Der schlankere und kleinere RB22 © Oracle Red Bull Racing/Red Bull Content Pool

03 Aktive Aerodynamik statt DRS: X-Modus und Z-Modus erklärt

Der Unterboden der Autos der nächsten Generation wird simpler , denn anstelle von Bodeneffekten wird die Leistung durch den Einsatz einer ausgeklügelten aktiven Aerodynamik gesteigert. Die vorderen und hinteren Flügel werden schmaler und einfacher sein, sich aber bewegen, um die Leistung des Autos zu unterstützen - der X-Modus minimiert den Luftwiderstand auf den Geraden , während der Z-Modus mehr Abtrieb aufbaut , damit die Fahrer mit höherer Geschwindigkeit durch die Kurven fahren können.

Aktive Aerodynamik im X-Modus für die Geraden © Getty Images/Red Bull Content Pool Aktive Aerodynamik im Z-Modus für Kurvenfahrten © LAT Images/Red Bull Content Pool

Die Aerodynamik reduziert den Luftwiderstand hinter den Autos und ermöglicht es den Fahrern, auf ihre Rivalen aufzuschließen und Rad an Rad zu fahren . Wenn sie bis auf eine Sekunde an den Vordermann herankommen, hat der Fahrer anstelle des DRS einen Schub an Batterieleistung, der das Überholen erleichtert.

Die Aerodynamik wird vereinfacht © Getty Images/Red Bull Content Pool

Um Überholmanöver zu fördern, setzte die Formel 1 früher auf DRS (Drag Reduction System) – eine Klappe am Heckflügel, die sich auf Geraden öffnete, um den Luftwiderstand zu reduzieren und die Geschwindigkeit zu erhöhen. Heute übernehmen ausgeklügelte, bewegliche Aerodynamikteile diese Aufgabe. Klappen an Vorder- und Heckflügel öffnen und schließen sich automatisch, je nach Anforderung: Im X-Modus (Geraden-Modus) öffnen sie sich und minimieren den Luftwiderstand, im Z-Modus (Kurven-Modus) schließen sie sich und erzeugen mehr Abtrieb für höhere Kurvengeschwindigkeiten.

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Die vereinfachte Aerodynamik reduziert zudem die turbulente Luft hinter den Fahrzeugen, was das Schließen von Lücken und Überholen erleichtert. Fährt ein Auto weniger als eine Sekunde hinter dem Vordermann, aktiviert sich anstelle des DRS der Overtake Mode – ein Boost aus elektrischer Energie, der dem Fahrer den entscheidenden Schub zum Überholen gibt.

04 Haben sich die neuen F1-Regeln bewährt?

Max Verstappen ist alles andere als begeistert: Er vergleicht die neue Meisterschaft mit Super Mario Kart und deutet an, die Formel 1 möglicherweise zu verlassen . Damit steht er nicht allein – auch Titelverteidiger Lando Norris ist kein Fan der neuen Regeln , und Kritik hallt durch das gesamte Fahrerlager.

Die neuen Autos sind schwer berechenbar , was eine Reihe von Folgeeffekten auslöst: Es kommt zu Leistungseinbrüchen , wenn das Motormanagement Energie in die Batterieladung umleitet – ein Phänomen, das als „Clipping" bekannt ist. Im Extremfall steht den Fahrern nur noch 50 Prozent ihrer PS zur Verfügung, weil sämtliche MGU-Einheiten automatisch auf Rekuperation schalten. Plötzlich werden sie zur Gefahr für andere Fahrer, die mit deutlich höheren Geschwindigkeiten rechnen.

Um Clipping zu vermeiden, müssen die Fahrer auf Geraden vom Gas gehen und rollen lassen, um die Batterie zu laden – wertvolle Zeit, die sie eigentlich im Vollgas-Modus verbringen sollten.

Isack Hadjar verteidigt sich gegen Nico Hülkenberg © Getty Images/Red Bull Content Pool

Auch die Rennstarts verlaufen chaotisch : Manche Autos sprinten deutlich schneller weg, während andere ins Stocken geraten – was wilde Ausweichmanöver erzwingt. Beim Auftaktrennen entging Racing Bulls-Pilot Liam Lawson nur knapp einer Kollision mit Franco Colapinto.

Hinzu kommen unkontrollierte Leistungsspitze n beim Aktivieren des Overtake Mode. Beim Grand Prix von Japan katapultierte ein 350-kW-Boost (400 PS) Ollie Bearmans Haas direkt auf das Heck von Colapinto zu. Bearman riss das Steuer herum und krachte mit hoher Geschwindigkeit in die Streckenbegrenzung – das Auto war ein Totalschaden, Bearman verletzte sich am Knie.

In der langen Pause zwischen dem Japan-GP und Miami einigten sich Teamchefs, die Formel 1 und der Automobilweltverband FIA auf Regelanpassungen, um die Leistungsentfaltung zu glätten und die Autos beherrschbarer zu machen.

05 Neue Pirelli-Reifen 2026: Schmaler & kleiner, aber gleicher Grip

Alles verändert sich: Auch die Reifen werden für 2026 neu sein © Getty Images/Red Bull Content Pool

Der Reifenlieferant Pirelli hat zugestimmt, die Breite der Vorderreifen um 25 mm und die der Hinterreifen um 30 mm zu verringern . Außerdem werden die Reifen von 720 mm Durchmesser auf 705-710 mm verkleinert . Da die Autos aber leichter sind und weniger Abtrieb und Luftwiderstand haben, hofft man, dass der Grip und der Reifenverschleiß auf demselben Niveau bleiben und die Autos renntauglicher werden. Die Autos werden robuster sein als je zuvor, denn das Chassis ist widerstandsfähiger gegen Stöße von vorne und von den Seiten.

06 Cadillac, Audi, Ford: Die neuen F1-Teams und Motoren 2026

Die neuen Regeln ziehen auch neue Motorenlieferanten und Teams an: Red Bull Powertrains geht eine Partnerschaft mit Ford ein, die in die Formel 1 zurückkehren und die Motoren für Red Bull Racing und Racing Bulls entwickeln werden. Audi hat Sauber aufgekauft und zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt werden 11 Teams an der Saison teilnehmen, da Cadillac ebenfalls in die Formel 1 zurückkehrt. Audi wird seine eigenen Motoren bauen , während Cadillac mit Ferrari-Power fahren wird, bis das eigene Motorenwerk in Betrieb ist.

Die neuen Regeln versprechen engere und spannendere Rennen © Getty Images/Red Bull Content Pool

Häufig gestellte Fragen zum neuen F1-Regelwerk 2026 Was ändert sich in der Formel 1 2026? 2026 tritt bei Formel 1 das größte Regelpaket seit Jahren in Kraft: neue Hybridmotoren mit 50/50-Split, aktive Aerodynamik statt DRS, leichtere und kürzere Autos, kleinere Reifen sowie zwei neue Teams (Cadillac und Audi/Sauber). Wie funktioniert der neue F1-Motor 2026? Die neuen F1-Antriebe beziehen ihre Leistung zu je 50 Prozent aus einem Verbrennungsmotor und einer Batterie. Als Kraftstoff werden ausschließlich 100 Prozent nachhaltige Brennstoffe verwendet. Die bisherigen 1600-ccm-V6-Hybridmotoren, die seit 2014 im Einsatz waren, werden damit abgelöst. Was ist der X-Modus und Z-Modus in der F1 2026? Die neue aktive Aerodynamik ersetzt das bisherige DRS-System in der F1 2026. Im X-Modus reduzieren die Flügel den Luftwiderstand auf Geraden für höhere Topspeed. Im Z-Modus bauen sie mehr Abtrieb auf, damit Fahrer schneller durch Kurven fahren können. Anstelle des DRS-Knopfes gibt es ab 2026 einen Batterie-Schub beim Aufschließen auf unter eine Sekunde Abstand. Welche neuen Teams fahren 2026 in der Formel 1? Cadillac kehrt 2026 in die Formel 1 zurück und fährt zunächst mit Ferrari-Motoren. Audi steigt als Motorenlieferant und Teambesitzer ein, nachdem sie Sauber übernommen haben. Damit fahren 2026 erstmals seit einem Jahrzehnt wieder elf Teams in der Formel 1. Wer liefert Red Bull die Motoren 2026? Red Bull Powertrains geht 2026 eine Partnerschaft mit Ford ein. Ford kehrt damit in die Formel 1 zurück und entwickelt gemeinsam mit Red Bull die Motoren für Red Bull Racing und Racing Bulls. Wann startet die Formel-1-Saison 2026? Die F1-Saison 2026 startet am 6.–8. März mit dem Grand Prix von Australien und endet am 4.–6. Dezember mit dem Grand Prix von Abu Dhabi. Der Kalender umfasst insgesamt 24 Rennen.