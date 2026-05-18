Rennsieger Max Verstappen und der zweitplatzierte Lando Norris aus Großbritannien und McLaren auf dem Podium während des F1 Grand Prix von Japan 2025.
© Getty Images/Red Bull Content Pool
F1

Formel 1 Regeln 2026: Das sind die Neuerungen im Regelsystem

In der nächsten Saison steht die größte Veränderung der Formel 1 seit Jahren an: Hier erfährst du, warum 2026 eine große Herausforderung für die Teams und ein großer Spaß für die Fans sein wird.
Autor: Paul Keith / Phil Briel
5 min readUpdated on

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20 Stopps

Max Verstappen

Max Verstappen hat im Alter von 18 Jahren und 228 Tagen als jüngster Fahrer der Geschichte einen Grand Prix gewonnen. Mit 24 Jahren holte er den ersten WM-Titel und hat ihn insgesamt viermal erreicht.

NiederlandeNiederlande

Yuki Tsunoda

Japans neuester F1-Held, Yuki Tsunoda, hat sich in der Königsklasse schnell einen Namen gemacht. 2025 startet er für Oracle Red Bull Racing.

JapanJapan

Liam Lawson

Liam Lawson, New Zealand's rising F1 star, is making his mark on the grid as he chases success with Visa Cash App Racing Bulls.

NeuseelandNeuseeland

Inhalt

  1. 1
    Warum ändert die Formel 1 das Reglement 2026?
  2. 2
    Neue F1-Motoren 2026: 50 % Hybrid, 100 % nachhaltige Kraftstoffe
  3. 3
    Aktive Aerodynamik statt DRS: X-Modus und Z-Modus erklärt
  4. 4
    Haben sich die neuen F1-Regeln bewährt?
  5. 5
    Neue Pirelli-Reifen 2026: Schmaler & kleiner, aber gleicher Grip
  6. 6
    Cadillac, Audi, Ford: Die neuen F1-Teams und Motoren 2026
Im Jahr 2026 wird Max Verstappen in einer neuen Generation von Formel-1-Boliden antreten, die mit überarbeiteten Chassis, Motoren und Aerodynamik die größte Generalüberholung des Sports seit mehr als einem Jahrzehnt darstellen. Der Weg in die Zukunft führt über leichtere und wendigere Autos, die von kraftstoffsparenden Hybridmotoren angetrieben werden. Hier erfährst du alles über das neue Regelwerk der Formel 1 für die Saison 2026.
Doch die neuen Regeln sorgen für Zündstoff: Die Autos sind schwerer zu fahren, weniger belohnend und schwerer zu lesen. Der viermalige Weltmeister Max Verstappen stellt sich an die Spitze einer wachsenden Kritikerwelle aus Fahrern und Teammitgliedern im gesamten Fahrerlager. Und die FIA reagierte: Zum Grand Prix von Miami spendierte der Dachverband dem Formel-1-Regelwerk 2026 ein gehöriges Update.
Max Verstappen während der FIA Formel-1-Weltmeisterschaft 2022 in Spielberg, Österreich am 10. Juli 2022

Der RB18 2022 rast um den Red Bull Ring

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Max Verstappen fährt den (1) Oracle Red Bull Racing RB19 beim F1 Grand Prix von Abu Dhabi auf dem Yas Marina Circuit am 25. November 2023 in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate.

Das dominanteste Auto der F1-Geschichte, der RB19 2023

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Max Verstappen am Steuer des (1) Oracle Red Bull Racing RB20 führt Zhou Guanyu am Steuer des (24) Kick Sauber während des F1 Grand Prix von Brasilien am 03. November 2024 in Sao Paulo, Brasilien.

Max Verstappen fährt mit dem 2024 RB20 zum Sieg in Brasilien

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Max Verstappen am Steuer des (1) Oracle Red Bull Racing RB21 fährt auf der Strecke während des Oracle Red Bull Racing Filming Day auf dem Bahrain International Circuit am 25. Februar 2025 in Bahrain

Der RB21 bei den Tests für die Saison 2025

© Getty Images/Red Bull Content Pool

01

Warum ändert die Formel 1 das Reglement 2026?

Während das Können und die Athletik der Fahrer durchaus über Sieg und Niederlage entscheiden können, ist die Formel 1 dennoch im Wesentlichen von der Technologie angetrieben. Der Sport ist ein Testfeld für neue Innovationen, die letztendlich ihren Weg auf die Straße finden werden, und er muss für die Autoindustrie relevant bleiben.
Ein weiterer wichtiger Faktor ist der sportliche Aspekt selbst: Die Teams haben die maximale Leistungaus dem aktuellen Reglement herausgeholt, was dazu geführt hat, dass das Feld enger zusammengerückt ist und die Abstände bei den Rundenzeiten viel geringer sind. Das sorgt für spannende Rennen, deutet aber auch darauf hin, dass der Sport einen Punkt der Stagnation erreicht. Zeit, die Strategie zu ändern...
Isack Hadjar im Racing Bulls VCARB02 führt vor Charles Leclerc von Ferrari und Liam Lawson von Red Bull Racing bei einem rollenden Start während der F1-Tests auf dem Bahrain International Circuit.

Isack Hadjar und Liam Lawson beim Test in Bahrain

© Getty Images/Red Bull Content Pool

02

Neue F1-Motoren 2026: 50 % Hybrid, 100 % nachhaltige Kraftstoffe

Die 1600-ccm-V6-Motoren, die die F1 seit 2014 antreiben, machen Platz für ein extrem sparsames Hybrid-Aggregat, das seine Leistung zu 50 Prozent aus einem Verbrennungsmotor und zu 50 Prozent aus einer Batterie bezieht. Für die Stromerzeugung werden 100 Prozent nachhaltige Kraftstoffe verwendet. Die maximale Leistung aus dem neuen Motor herauszuholen, wird der erste und größte Test für die Teams sein.
Oracle Red Bull Racing RB21, das Auto für die Formel-1-Saison 2025, in einem digitalen Rendering.

Der RB21 von 2025

© Red Bull Racing/Red Bull Content Pool

Statische Renderings des RB22 in einer Studioumgebung in Detroit, Michigan, USA.

Der schlankere und kleinere RB22

© Oracle Red Bull Racing/Red Bull Content Pool

03

Aktive Aerodynamik statt DRS: X-Modus und Z-Modus erklärt

Der Unterboden der Autos der nächsten Generation wird simpler, denn anstelle von Bodeneffekten wird die Leistung durch den Einsatz einer ausgeklügelten aktiven Aerodynamik gesteigert. Die vorderen und hinteren Flügel werden schmaler und einfacher sein, sich aber bewegen, um die Leistung des Autos zu unterstützen - der X-Modus minimiert den Luftwiderstand auf den Geraden, während der Z-Modus mehr Abtrieb aufbaut, damit die Fahrer mit höherer Geschwindigkeit durch die Kurven fahren können.
Max Verstappen führt Esteban Ocon und Isack Hadjar beim F1 Grand Prix von Japan auf dem Suzuka Circuit am 29. März 2026 in Suzuka, Japan

Aktive Aerodynamik im X-Modus für die Geraden

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Arvid Lindblad und Isack Hadjar kämpfen während des F1 Grand Prix von Japan auf dem Suzuka Circuit am 29. März 2026 in Suzuka, Japan, um die Rennposition.

Aktive Aerodynamik im Z-Modus für Kurvenfahrten

© LAT Images/Red Bull Content Pool

Die Aerodynamik reduziert den Luftwiderstand hinter den Autos und ermöglicht es den Fahrern, auf ihre Rivalen aufzuschließen und Rad an Rad zu fahren. Wenn sie bis auf eine Sekunde an den Vordermann herankommen, hat der Fahrer anstelle des DRS einen Schub an Batterieleistung, der das Überholen erleichtert.
Detail des Nasenkegels während der Vorschau auf den F1 Grand Prix von Japan auf dem Suzuka Circuit am 03. April 2025 in Suzuka, Japan.

Die Aerodynamik wird vereinfacht

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Um Überholmanöver zu fördern, setzte die Formel 1 früher auf DRS (Drag Reduction System) – eine Klappe am Heckflügel, die sich auf Geraden öffnete, um den Luftwiderstand zu reduzieren und die Geschwindigkeit zu erhöhen. Heute übernehmen ausgeklügelte, bewegliche Aerodynamikteile diese Aufgabe. Klappen an Vorder- und Heckflügel öffnen und schließen sich automatisch, je nach Anforderung: Im X-Modus (Geraden-Modus) öffnen sie sich und minimieren den Luftwiderstand, im Z-Modus (Kurven-Modus) schließen sie sich und erzeugen mehr Abtrieb für höhere Kurvengeschwindigkeiten.

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Die vereinfachte Aerodynamik reduziert zudem die turbulente Luft hinter den Fahrzeugen, was das Schließen von Lücken und Überholen erleichtert. Fährt ein Auto weniger als eine Sekunde hinter dem Vordermann, aktiviert sich anstelle des DRS der Overtake Mode – ein Boost aus elektrischer Energie, der dem Fahrer den entscheidenden Schub zum Überholen gibt.
04

Haben sich die neuen F1-Regeln bewährt?

Max Verstappen ist alles andere als begeistert: Er vergleicht die neue Meisterschaft mit Super Mario Kart und deutet an, die Formel 1 möglicherweise zu verlassen. Damit steht er nicht allein – auch Titelverteidiger Lando Norris ist kein Fan der neuen Regeln, und Kritik hallt durch das gesamte Fahrerlager.
Die neuen Autos sind schwer berechenbar, was eine Reihe von Folgeeffekten auslöst: Es kommt zu Leistungseinbrüchen, wenn das Motormanagement Energie in die Batterieladung umleitet – ein Phänomen, das als „Clipping" bekannt ist. Im Extremfall steht den Fahrern nur noch 50 Prozent ihrer PS zur Verfügung, weil sämtliche MGU-Einheiten automatisch auf Rekuperation schalten. Plötzlich werden sie zur Gefahr für andere Fahrer, die mit deutlich höheren Geschwindigkeiten rechnen.
Um Clipping zu vermeiden, müssen die Fahrer auf Geraden vom Gas gehen und rollen lassen, um die Batterie zu laden – wertvolle Zeit, die sie eigentlich im Vollgas-Modus verbringen sollten.
Isack Hadjar führt Nico Hulkenberg auf der Strecke während des F1 Grand Prix von Japan auf dem Suzuka Circuit am 29. März 2026 in Suzuka, Japan

Isack Hadjar verteidigt sich gegen Nico Hülkenberg

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Auch die Rennstarts verlaufen chaotisch: Manche Autos sprinten deutlich schneller weg, während andere ins Stocken geraten – was wilde Ausweichmanöver erzwingt. Beim Auftaktrennen entging Racing Bulls-Pilot Liam Lawson nur knapp einer Kollision mit Franco Colapinto.
Hinzu kommen unkontrollierte Leistungsspitzen beim Aktivieren des Overtake Mode. Beim Grand Prix von Japan katapultierte ein 350-kW-Boost (400 PS) Ollie Bearmans Haas direkt auf das Heck von Colapinto zu. Bearman riss das Steuer herum und krachte mit hoher Geschwindigkeit in die Streckenbegrenzung – das Auto war ein Totalschaden, Bearman verletzte sich am Knie.
In der langen Pause zwischen dem Japan-GP und Miami einigten sich Teamchefs, die Formel 1 und der Automobilweltverband FIA auf Regelanpassungen, um die Leistungsentfaltung zu glätten und die Autos beherrschbarer zu machen.
05

Neue Pirelli-Reifen 2026: Schmaler & kleiner, aber gleicher Grip

Der Japaner Yuki Tsunoda am Steuer des (22) Oracle Red Bull Racing RB21 macht einen Boxenstopp während des F1 Grand Prix von Großbritannien auf dem Silverstone Circuit am 06. Juli 2025

Alles verändert sich: Auch die Reifen werden für 2026 neu sein

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Der Reifenlieferant Pirelli hat zugestimmt, die Breite der Vorderreifen um 25 mm und die der Hinterreifen um 30 mm zu verringern. Außerdem werden die Reifen von 720 mm Durchmesser auf 705-710 mm verkleinert. Da die Autos aber leichter sind und weniger Abtrieb und Luftwiderstand haben, hofft man, dass der Grip und der Reifenverschleiß auf demselben Niveau bleiben und die Autos renntauglicher werden. Die Autos werden robuster sein als je zuvor, denn das Chassis ist widerstandsfähiger gegen Stöße von vorne und von den Seiten.
06

Cadillac, Audi, Ford: Die neuen F1-Teams und Motoren 2026

Die neuen Regeln ziehen auch neueMotorenlieferanten und Teams an: Red Bull Powertrains geht eine Partnerschaft mit Ford ein, die in die Formel 1 zurückkehren und die Motoren für Red Bull Racing und Racing Bulls entwickeln werden. Audi hat Sauber aufgekauft und zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt werden 11 Teams an der Saison teilnehmen, da Cadillac ebenfalls in die Formel 1 zurückkehrt. Audi wird seine eigenen Motoren bauen, während Cadillac mit Ferrari-Power fahren wird, bis das eigene Motorenwerk in Betrieb ist.
Max Verstappen führt Oscar Piastri, Lando Norris und den Rest des Feldes beim Start des F1 Grand Prix von Großbritannien auf dem Silverstone Circuit am 06. Juli 2025

Die neuen Regeln versprechen engere und spannendere Rennen

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Häufig gestellte Fragen zum neuen F1-Regelwerk 2026

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Servus TV präsentiert exklusiv die 2021 FIA Formula One World Championship Series.

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Max Verstappen

Max Verstappen hat im Alter von 18 Jahren und 228 Tagen als jüngster Fahrer der Geschichte einen Grand Prix gewonnen. Mit 24 Jahren holte er den ersten WM-Titel und hat ihn insgesamt viermal erreicht.

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Japans neuester F1-Held, Yuki Tsunoda, hat sich in der Königsklasse schnell einen Namen gemacht. 2025 startet er für Oracle Red Bull Racing.

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Liam Lawson, New Zealand's rising F1 star, is making his mark on the grid as he chases success with Visa Cash App Racing Bulls.

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