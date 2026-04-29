HYROX-Events 2026: Finde das nächste Fitnessrennen in deiner Nähe!

01 Was ist HYROX? Das Fitnessrennen für alle Leistungsstufen erklärt

HYROX hat die Fitnesswelt im Sturm erobert, indem es funktionelle Übungen mit Laufintervallen in einem herausfordernden und wettbewerbsfähigen Format kombiniert, das unabhängig von Alter und Fähigkeiten absolviert werden kann.

HYROX erfreut sich immer größerer Beliebtheit und findet mittlerweile auf der ganzen Welt statt. Egal, ob du ein:e erfahrene:r Athlet:in bist oder zum ersten Mal an einem Wettkampf teilnimmst, hier ist ein Überblick über die nächsten Stationen , an denen du deine Fitness testen und dich der Bewegung anschließen kannst.

02 HYROX Kalender März 2026

19. - 22. März: HYROX Toulouse - Toulouse, Frankreich

Nach dem erfolgreichen Debüt in Südfrankreich wird HYROX in Toulouse diesen März auf vier Tage verdoppelt, um ebenfalls die erhöhte Nachfrage zu befriedigen.

20. - 22. März: HYROX Bangkok - Bangkok, Thailand

Die thailändische Hauptstadt war im Mai letzten Jahres zum ersten Mal Austragungsort von HYROX und ist auch 2026 wieder mit einem etwas früheren Termin im März dabei, damit die Athlet:innen bessere Chancen haben, sich für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren.

21. - 22. März: HYROX Beijing - Peking, China

HYROX Beijing 2026 bietet ein energiegeladenes Rennen in einer der dynamischsten Städte der Welt. Egal, ob es dein erstes Event ist oder du eine neue Bestzeit anstrebst, du wirst deine Grenzen austesten und dich mit Athlet:innen aus der ganzen Welt im China National Convention Center Phase II im Chaoyang District messen.

21. - 22. März: HYROX EMEA Regional Championships - London, Großbritannien

Die britische Hauptstadt empfängt die EMEA Regional Championship und die besten Athlet:innen aus Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Im Gegensatz zu den HYROX Weltmeisterschaften sind die HYROX EMEA Regional Championships eine offene Veranstaltung.

24. - 29. März: HYROX London Olympia - London, Großbritannien

Die britische Hauptstadt ist der zweite HYROX Austragungsort der Saison und empfängt die EMEA Regional Championship und die besten Pros aus Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Egal, ob du zum ersten Mal an einem Wettkampf teilnimmst oder schon Erfahrung hast, in London erwartet dich eine ganze Woche voller Fitness - und das solltest du nicht verpassen.

26. - 29. März: HYROX Mechelen - Mechelen, Belgien

Die schöne belgische Stadt war in der Saison 2024-25 zum ersten Mal Austragungsort des HYROX und hat dank ihrer Lage viele Teilnehmer:innen aus ganz Europa angelockt. Auch in dieser Saison wird es wieder eine ausverkaufte Veranstaltung geben, also melde dich frühzeitig an, um dir einen Platz auf der Startliste zu sichern.

27. - 29. März: HYROX Houston - Houston, Texas, USA

Der zweite texanische HYROX-Event der Saison kehrt für drei Tage nach Houston zurück. Letztes Jahr fand hier die erste von fünf Qualifikationsrunden für die Elite 15 Doppelweltmeisterschaft statt und James Kelly und Jake Dearden stellten mit 50m 04s einen neuen Weltrekord in der Kategorie Pro auf.

Auch du kannst das HYROX-Feeling erleben! © Philipp Carl Riedl/Red Bull Content Pool

03 HYROX Kalender April 2026

3. -- 5. April: AIA HYROX Singapur – Singapur

Diese Veranstaltung bringt das globale HYROX-Fitnessrennen-Format für drei energiegeladene Wettkampftage nach Singapur, bei denen die Teilnehmenden ihre Ausdauer und Kraft bei 8×1‑km-Läufen und funktionellen Workouts auf die Probe stellen können. Es besteht die Möglichkeit, solo, im Doppel oder in Staffelteams anzutreten, in einer lebendigen internationalen Stadtkulisse.

3. - 5. April: LEGENDZ HYROX Miami Beach - Miami, USA

Eines der am heißesten erwarteten Events des Jahres 2025-26 ist die Rückkehr nach Miami Beach in den HYROX-Kalender. Umgeben von verlockenden Stränden, Art-Déco-Stil und der unvergleichlichen Atmosphäre dieser Schmelztiegel-Stadt, wird die Atmosphäre bei diesem Stopp elektrisierend sein. Sei dabei!

4. -- 5. April: Virgin Active HYROX Cape Town -- Kapstadt, Südafrika

Dieses wegweisende dreitägige Fitnessrennen in Kapstadt ist aufregend, weil es Südafrikas erstes ausgedehntes HYROX‑Spektakel markiert und Athletinnen und Athleten zusammenbringt, um ihre Kraft, Ausdauer und Teamarbeit bis an die Grenze zu treiben, in einem lebendigen Hallenwettkampf mitten in der „Mother City“.

4. -- 5. April: HYROX Bologna - Bologna, Italien

Die italienische Pasta-Hauptstadt wird zum ersten Mal ein HYROX-Wochenende in einem zweitägigen Event auf der Fiera di Bologna erleben.

9. - 13. April: HYROX Brisbane - Brisbane, Australien

In der Stadt an der Ostküste landete HYROX 2024 zum ersten Mal auf dem australischen Kontinent und hat sich als Australiens größte Veranstaltung etabliert, die die besten Stars der Welt anzieht. Bei der Ausgabe 2026 werden hier auch die APAC Regional Championships ausgetragen.

11. April - HYROX Bengaluru - Bengaluru, Indien

HYROX feierte im vergangenen Mai sein Debüt in Bengaluru und kehrt nach einem energiegeladenen Rennen in Delhi im Juli in die südindische Stadt zurück. Da es sich nur um eine eintägige Veranstaltung handelt, musst du schnell sein, um dir einen Platz im Bangalore International Exhibition Centre zu sichern.

Bessere Griffkraft bedeutet bessere Gesundheit. © Stefan Voitl/Red Bull Content Pool

11. April: HYROX Wuhan – Wuhan, China

Diese Veranstaltung markiert das HYROX‑Debüt im ikonischen Wuhan International Expo Center und lädt Athlet:innen ein, ihre Schnelligkeit, Kraft und Ausdauer in einem hochintensiven Rennen zu testen, das Laufen und funktionelle Workouts verbindet, während sie in einer erstklassigen Location um persönliche Bestleistungen und Qualifikationsplätze für die Weltmeisterschaft kämpfen

11. -- 12. April: HYROX APAC Regional Championships - Brisbane, Australien

Wie die amerikanischen und europäischen Meisterschaften werden auch die HYROX APAC Regional Championships zeigen, wer die HYROX-Athlet:innen im asiatisch-pazifischen Raum sind. Im Gegensatz zu den HYROX-Weltmeisterschaften sind die HYROX APAC Regional Championships eine offene Veranstaltung, d.h. alle Athlet:innen aus der Region können an der Startlinie stehen und in den offenen Klassen antreten.

Diese Veranstaltung ist auch ein direkter Weg zu den Weltmeisterschaften. Erwarte also ein großes Starter:innenfeld und einige der besten HYROX-Rennen der Saison im Brisbane Convention Centre in Australien.

15. -- 19. April: HYROX Rotterdam – Rotterdam, Niederlande

Rotterdam, der vierte europäische Vier-Tage-Wettkampf an diesem Wochenende, ist außerdem das letzte Benelux‑HYROX der Saison 2025–26 und die letzte Chance für Belgier, Niederländer und Luxemburger, sich für die Weltmeisterschaften zu qualifizieren, ohne weiter weg reisen zu müssen,

16. - 19. April: HYROX Warschau - Warschau, Polen

Das vierte und letzte Major des Jahres wird mit Sicherheit eine große Menge an Fans in das Nationalstadion der polnischen Fußballmannschaft locken, wenn die Elite 15 um die letzten Plätze für die Weltmeisterschaft kämpft.

16. - 19. April: All Inclusive Fitness HYROX Köln - Köln, Deutschland

Köln kehrt mit einem weiteren viertägigen Fitness-Spektakel in den HYROX-Kalender 2025/26 zurück. Da es auf das gleiche Wochenende wie das letzte Major der Saison fällt, wird der letztjährige Pro-Sieger Alexander Roncevic wahrscheinlich nicht wieder antreten, aber es wird sicher trotzdem ein spannender Wettkampf werden.

16. - 19. April: HYROX Málaga - Málaga, Spanien

Die südspanische Küstenstadt liegt etwas später im April als im letzten Jahr und wurde auf vier Tage erweitert, um der großen Nachfrage gerecht zu werden.

1 Min Beyond the ROX Verfolge die anspruchsvolle Reise außerhalb der Saison, die die Athleten darauf vorbereitet, einer der HYROX-Elitewettkämpfer im ultimativen Fitnessrennen zu werden.

18. - 19. April: SmartFit HYROX Monterrey - Monterrey, Mexiko

Mexiko hat das HYROX-Fieber gepackt und die Rückkehr von Monterrey als Austragungsort eines weiteren Events zeigt, wie schnell der Sport südlich der US-Grenze wächst.

23. - 27. April: Maybelline HYROX Paris Grand Palais - Paris, Frankreich

Der Maybelline HYROX Paris Grand Palais wird zum zweiten Mal in einem der berühmtesten Gebäude Frankreichs ausgetragen, wo vier Tage lang Sport, Kultur und Architektur aufeinandertreffen.

25. April: HYROX São Paulo – São Paulo, Brasilien

Diese Veranstaltung ist aufregend, weil São Paulo — das Geschichte schrieb, indem es das erste HYROX in Südamerika ausrichtete — mit einem noch größeren, mutigeren Rennen zurückkehrt, das hochenergetische Wettkämpfe bietet, in denen Athlet:innen ihre Ausdauer und Kraft zu neuen persönlichen Bestleistungen treiben können, während sie eine unglaubliche Atmosphäre genießen.

29. April - 4. Mai: HYROX Cardiff - Cardiff, Wales

Nach einem unvergesslichen Debüt im Jahr 2025 kehrt HYROX das zweite Jahr in Folge nach Cardiff zurück. Im Principality Stadium kannst du die Energie des walisischen Sports erleben, wenn wir die Saison 2025-26 abschließen.

04 HYROX Kalender Mai 2026

1. -- 3. Mai: HYROX Lisboa – Lissabon, Portugal

Diese mit Spannung erwartete Veranstaltung markiert HYROX’ ersten Auftritt in Portugal und bietet drei Tage intensiven Fitnesswettkampf in der schönen Stadt der sieben Hügel, in der Athletinnen und Athleten aller Leistungsstufen ihre Ausdauer und Kraft ausreizen können, während sie eine festliche Atmosphäre genießen und persönliche Bestleistungen feiern.

8. - 10. Mai: Cigna Healthcare HYROX Hongkong - Hongkong

Das zweite HYROX-Event der Serie in Hongkong, nach dem Event zu Beginn der Saison im Juli 2025, kehrt für ein dreitägiges Großereignis in die Asiaworld-Expo zurück.

9. - 10. Mai: HYROX Helsinki - Helsinki, Finnland

HYROX kommt im Mai 2026 endlich nach Finnland und wird das Messekeskus Helsinki für zwei Tage mit Hybridrennen erobern.

Richtiges Pacing zwischen den Stationen ist entscheidend. © Philipp Carl Riedl/Red Bull Content Pool

14. - 17. Mai: HYROX Barcelona - Barcelona, Spanien

Die spanische Metropole war Austragungsort des letzten Qualifiers für die Elite 15 in der Saison 2024-25, das Jon Wynn und Sinead Bent einen Platz im Finale garantierte. Obwohl der Termin im Mai bedeutet, dass er in dieser Saison wahrscheinlich keine ähnliche Rolle spielen wird, bieten die vier Tage in der Fira de Barcelona den Athlet:innen reichlich Gelegenheit, sich in der Open und Pro Division zu messen.

14. -- 17. Mai: HYROX Heerenveen – Heerenveen, Niederlande

Diese Veranstaltung bringt das intensive Indoor‑HYROX‑Rennerlebnis zurück in die ikonische Thialf‑Arena, wo energiegeladene Zuschauer und nonstop‑Wettkämpfe die Athlet:innen bei jedem Lauf und Workout in einer lauten, konzentrierten Atmosphäre antreiben, die Gemeinschaft und Wettkampf feiert.

14. - 17. Mai: HYROX Ottawa - Ottawa, Ontario, Kanada

Nach den beliebten Debüts in Vancouver und Toronto steigt auch die kanadische Hauptstadt in das Geschehen ein und veranstaltet zwei Tage lang 1 km-Sprints mit Stationen im EY Centre der Stadt.

16. - 17. Mai: HYROX Incheon - Incheon, Südkorea

Das zweite südkoreanische HYROX der Saison kehrt in das Songdo Convensia in Incheon zurück, das nur einen Katzensprung von Seoul entfernt ist, falls du den Termin im November in der Hauptstadt verpasst hast.

16. -- 17. Mai: 24/7 Fitness HYROX Shanghai - Shanghai, China

Nach dem erfolgreichen Debüt im Jahr 2025 kehrt HYROX nach Shanghai zurück und bringt zwei actiongeladene Tage voller Rennen in das kultige Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center.

16. -- 17. Mai: HYROX Puebla - Puebla, Mexiko

Diese Veranstaltung ist deshalb spannend, weil HYROX zum ersten Mal in Puebla stattfindet und Athlet:innen aus ganz Mexiko eine einzigartige Gelegenheit bietet, ihre Kraft und Ausdauer im vollständigen HYROX‑Rennformat — ob einzeln, im Doppel oder in der Staffel — zu testen und dabei Geschichte in einer lebendigen, neuen Gastgeberstadt zu schreiben.

21. - 24. Mai: HYROX Lyon - Lyon, Frankreich

Die letzte französische HYROX-Veranstaltung der Saison hat es in sich: In Lyon stehen gleich vier Tage Hybrid-Fitness-Rennen auf dem Programm. Teste deine Grenzen in Frankreichs kulinarischer Hauptstadt und verbinde Ausdauerrennen mit europäischem Flair.

HYROX-Events folgen immer dem gleichen Format - egal wo sie stattfinden © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

22. -- 31. Mai: GilletteLabs HYROX Berlin -- Berlin

Das Saisonfinale kommt nach Berlin – und dieses Jahr wird es das bisher größte Event der gesamten Region! Über acht Eventtage hinweg wird Tempelhof zum Schauplatz von Fitness Racing auf höchstem Niveau.

29. - 31. Mai: HYROX Rimini - Rimini, Italien

Eine der etabliertesten HYROX-Veranstaltungen Italiens kehrt für drei Tage nach Rimini Wellness zurück und bietet garantiert ein aufregendes Erlebnis an der sonnenverwöhnten Adriaküste des Landes.

30. - 31. Mai: HYROX Riga - Riga, Lettland

Die lettische HYROX-Spätsaison feierte ihr Debüt in der Saison 2024/25 und bot Athlet:innen die Chance, sich für die Weltmeisterschaften 2025 oder 2026 zu qualifizieren. Voraussichtlich wird auch in der aktuellen Saison dieselbe Regelung gelten. Der späte Zeitpunkt könnte dabei eine strategisch günstige Gelegenheit darstellen, da viele der stärkeren Athlet:innen möglicherweise bereits qualifiziert sind und ihren Fokus auf die Weltmeisterschaften richten.

28. Mai -- 7. Juni: NYU Langone Health HYROX New York – New York, New York

Diese Veranstaltung verspricht unvergesslich zu werden, da HYROX New York City an zwei Wochenenden und über acht Renntage hinweg übernimmt, mit bis zu 30.000 Athlet:innen, die vor der Kulisse der ikonischen Skyline antreten — was sie zum größten HYROX‑Event in der Geschichte Nordamerikas macht und zu einer energiegeladenen Feier von Kraft, Ausdauer und Gemeinschaft für Einsteiger:innen und Elite gleichermaßen.

30. - 31. Mai: Virgin Active HYROX Johannesburg - Johannesburg, Südafrika

05 HYROX Kalender Juni 2026

13. Juni: HYROX Buenos Aires - Buenos Aires, Argentinien

Am 13. Juni kommt HYROX zum ersten Mal nach Argentinien. Das weltweit führende Fitnessrennen landet in der "Stadt des Zorns" und bringt seine charakteristische Energie, die Herausforderungen und die internationale Community nach Buenos Aires.

18. - 21. Juni: Puma HYROX Weltmeisterschaften 2026 - Stockholm, Schweden

Die PUMA HYROX Weltmeisterschaften 2026 finden vom 18. bis 21. Juni 2026 in der Strawberry Arena in Stockholm, Schweden, statt.

Dies ist die wichtigste Veranstaltung des Jahres für die HYROX-Fitness-Rennserie - nur die besten ~0,5 Prozent der Athlet:innen weltweit qualifizieren sich für den Kampf um den Weltmeistertitel in den Kategorien Einzel, Doppel, Altersklassen und Adaptiv.

Bei HYROX zählt nur eines: gib alles! © Stefan Voitl/Red Bull Content Pool

27. - 28. Juni: AirAsia HYROX Jakarta - Jakarta, Indonesien

Der AirAsia HYROX Jakarta landet in Indonesiens Hauptstadt und bietet ein fulminantes Rennerlebnis in einer der spannendesten Städte Südostasiens. Ob Elite-Athlet:innen oder Erstteilnehmer:innen - bei diesem Event kommen alle zusammen, um in einer wahrhaft elektrisierenden Atmosphäre Kraft, Ausdauer und Entschlossenheit zu testen.

06 HYROX Kalender Juli 2026

1. - 5. Juli: HYROX Sydney - Sydney, Australien

HYROX Sydney wurde 2023 als erste australische Veranstaltung ins Leben gerufen und hat sich schnell zu einem Flaggschiff auf dem globalen Rennzirkus entwickelt - von einem eintägigen Debüt zu einem groß angelegten, mehrtägigen Wettbewerb mit rekordverdächtiger Beteiligung. Die Veranstaltung wird 2026 wieder stattfinden, mit fünf Tagen voller Action.

4. - 5. Juli: HYROX Hangzhou - Hangzhou, China

HYROX findet erstmals auch in einer der am schnellsten wachsenden und innovativsten Städte Chinas statt. Hangzhou ist bekannt für seine moderne Skyline und seine pulsierende Energie und ist Schauplatz eines hochintensiven Wettkampfs, bei dem Elite-Athlet:innen, Hobby-Wettkämpfer:innen und Neulinge zusammenkommen.

24. - 26. Juli: HYROX Delhi - Delhi, Indien

Mit einer großen Indoor-Arena, einem energiegeladenen Publikum und einer schnell wachsenden Fitness-Community hat sich HYROX Delhi schnell als eine wichtige Station im HYROX-Universum etabliert. Die Veranstaltung findet im hochmodernen Yashobhoomi Convention Centre in Neu-Delhi statt und dauert drei Tage.

07 HYROX Kalender August 2026

1. - 2. August: HYROX Chengdu - Chengdu, China

HYROX Chengdu ist ein neuer Bestandteil der internationalen Rennserie und bringt zwei Tage voller Renn-Action in eine weitere Millionenstadt Chinas. Die Veranstaltung findet im Century City New International Exhibition Center statt und verbindet eine moderne Arena mit der einzigartigen Kultur Chengdus.

1. - 2. August: HYROX Istanbul - Istanbul, Türkei

HYROX kehrt für seine zweite Ausgabe in die türkische Kultstadt zurück – größer und spektakulärer als je zuvor. Austragungsort ist die einzigartige Metropole am Schnittpunkt von Europa und Asien, die wie keine andere Stadt zwei Kontinente verbindet und Menschen durch Fitness und Gemeinschaft zusammenbringt. In einer elektrisierenden Atmosphäre, in der Osten und Westen aufeinandertreffen, getragen von einem begeisterten Publikum, hast du die Möglichkeit, deine Grenzen neu zu definieren.

7. - 9. August: AirAsia HYROX Chiba - Chiba, Japan

HYROX gibt sein Debüt in Chiba und bringt drei Tage lang energiegeladene Rennen nach Japan, in die Nähe von Tokio. Die Stadt, die zum ersten Mal Gaststätte ist, bietet ein neues Rennerlebnis: Du kannst alleine im HYROX Open oder Pro antreten, dich zusammen im Doubles oder Doubles Pro zusammentun oder dich sogar mit drei Freund:innen für die HYROX-Staffel zusammentun.

13. - 15. August: Virgin Active HYROX Capetown - Kapstadt, Südafrika

Mach dich bereit für drei Tage Energie und Action pur im CTICC, wenn HYROX nach Kapstadt kommt. Mit dem Tafelberg als Kulisse und einer begeisterten Menge in der Arena wird die Veranstaltung ein ebenso unvergessliches wie anspruchsvolles Rennerlebnis bieten.

15. - 16. August: HYROX Shenzhen - Shenzhen, China

Mit einem hochmodernen Veranstaltungsort und einer dynamischen städtischen Kulisse wird Shenzhen im August zum ersten Mal Gastgeber des HYROX Kräftemessens und der Ausdauer sein.

Das Gefühl des Brennens an der Sandsack-Lunges-Station © Philipp Carl Riedl/Red Bull Content Pool

08 HYROX Kalender September 2026

3. - 7. September: HYROX Washington D.C. - Washington, D.C., Vereinigte Staaten

HYROX kehrt vom 3. bis 7. September für ein historisches fünftägiges Event nach Washington, D.C., zurück - das erste dieser Größenordnung in der Hauptstadt der USA. Tausende von Athlet:innen werden eine Woche lang so viele Wettkämpfe erleben wie noch nie zuvor.

4. - 6. September: HYROX Teneriffa - Teneriffa, Spanien

Zum ersten Mal findet HYROX Teneriffa auf den Kanarischen Inseln statt. Damit wird die Saison 26/27 an einem wahrhaft atemberaubenden Ort eröffnet und eine neue Station in den globalen Kalender aufgenommen.

Unter der Sonne des Atlantiks und inmitten der Küstenlandschaft bringt dieses Event die volle Intensität von HYROX an einen Ort, der das gesamte Erlebnis zu einer ganz besonderen Experience aufwertet.

5. - 6. September: HYROX Acapulco - Acapulco, Mexiko

Erlebe das am schnellsten wachsende Fitnessrennen der Welt in einem der berühmtesten Reiseziele Mexikos. Die Athlet:innen stellen sich der ultimativen Herausforderung - acht 1km-Läufe, auf die jeweils ein funktionelles Training folgt. Du kannst alleine, zu zweit oder in einer Staffel antreten und die unvergleichliche Energie der globalen HYROX-Gemeinschaft spüren.

12. - 13. September: HYROX Beijing - Peking, China

HYROX Peking bietet ein energiegeladenes Rennen in einer der dynamischsten Städte der Welt. Egal, ob es dein erstes Event ist oder du eine neue Bestzeit anstrebst, du wirst deine Grenzen austesten und dich mit Athlet:innen aus der ganzen Welt messen.

17. - 20. September: HYROX Maastricht - Maastricht, Niederlande

Vom 17. bis 20. September 2026 kehrt HYROX in die Niederlande zurück, wenn das MECC Maastricht zur ultimativen Bühne für Fitnessrennen wird. In einer der pulsierendsten Städte des Landes werden Sportbegeisterte aus der ganzen Welt zusammenkommen und um jede Sekunde kämpfen.

Erwarte vier Tage lang nonstop Energie, pure Entschlossenheit und herausragende Momente, wenn Wettkämpfer:innen aller Niveaus auf die Strecke gehen.

18. - 20. September: HYROX Mumbai - Mumbai, Indien

Die zweite HYROX-Veranstaltung der Saison findet vom 18. bis 20. September 2026 wieder in Mumbai statt. Das Rennen findet im NESCO Centre statt und fordert die Athlet:innen in den Bereichen Ausdauer, Kraft und Geschwindigkeit heraus.

18. - 20. September: HYROX Salt Lake City - Salt Lake City, Vereinigte Staaten

Vom 18. bis 20. September findet HYROX in Salt Lake City statt, der ersten Veranstaltung in Utah. Drei Tage lang werden Athlet:innen aller Leistungsklassen auf demselben Parcours ihre Kraft, Ausdauer und Ausdauer testen - und das alles vor der Kulisse der Berge und einer spannenden Atmosphäre.

24. - 27. September: HYROX Rom - Rom, Italien

Das Event in Rom ist größer als je zuvor, denn die Fiera di Roma ist Gastgeber für vier Tage HYROX-Action pur! Die kultige Outdoor-Laufstrecke unter blauem Himmel und mediterraner Sonne hat sich zu einem der wichtigsten Events im Kalender entwickelt.

Die Gewichte bei HYROX-Rennen variieren in jeder Kategorie © Suguru Saito/Red Bull Content Pool

25. - 27. September: HYROX Oslo - Oslo, Norwegen

Nach einem äußerst erfolgreichen Debüt kehrt HYROX vom 25. bis 27. September nach Oslo zurück und bietet drei Tage voller energiegeladener Rennen, Schweiß und Fitness-Highlights. Nachdem das NOVA Spektrum letztes Jahr tausende von Athlet:innen angezogen hat, ist es Zeit für eine Neuauflage - größer, stärker und bereit für die zweite Runde.

30. September - 4. Oktober: Intersport HYROX Bordeaux - Bordeaux, Frankreich

HYROX kommt wieder nach Bordeaux - und zwar ins Herzen der Stadt und gleich für fünf Tage! Nach einer herausragenden zweiten Auflage wird die Arena wieder mit Sled Pushes, Burpees und dramatischen Endspurts zum Leben erweckt. Egal, ob du auf der Jagd nach einer Bestzeit bist oder dein erstes Rennen bestreitest, du kannst im Einzel, Doppel oder in der Staffel antreten.

09 HYROX Kalender Oktober 2026

1. - 4. Oktober: HYROX Karlsruhe - Karlsruhe, Deutschland

Ein Wochenende lang wird die Fächerstadt zum Leben erweckt - mit purer Renn-Energie, tosenden Menschenmassen und einer elektrischen HYROX-Atmosphäre, die dich an deine Grenzen treibt.

1. -- 4. Oktober: GoodLife HYROX Toronto - Toronto, Kanada

HYROX kehrt mit einem erweiterten viertägigen Event nach Toronto zurück und baut auf dem Schwung der vorherigen Rennen auf, um seine bisher größte Ausgabe zu veranstalten. Das weltweit führende Fitness-Rennen wird wieder Spitzenathlet:innen, Hobby-Sportler:innen und Neulinge zu einem unvergesslichen Test von Kraft, Ausdauer und Ausdauer vereinen.

8. - 11. Oktober: HWPO HYROX Boston - Boston, Vereinigte Staaten

HWPO HYROX Boston begrüßt Tausende von Athlet:innen zum ultimativen Fitness-Rennen, das von der unvergleichlichen Leidenschaft, dem Stolz und dem Wettbewerbsgeist der Stadt angeheizt wird.

9. - 11. Oktober: HYROX Genf - Genf, Schweiz

Vor der atemberaubenden Kulisse des Genfer Sees und der Alpen findet in Genf, einer der dynamischsten Städte Europas, ein Fitnessrennen der Weltklasse statt.

10. - 11. Oktober: HYROX Gdańsk - Gdańsk, Polen

HYROX Polen eröffnet die Saison 26/27 in Gdańsk, wo die Strände der Ostsee auf energiegeladene HYROX-Power treffen. Jage eine Bestzeit oder probiere eine neue Division aus, genieße die Roxzone-Atmosphäre und kämpfe um einen frühen WM-Platz, während du das Beste der Dreistadt genießt.

16. - 18. Oktober: HYROX Valencia - Valencia, Spanien

Valencia verbindet die entspannte Atmosphäre des Mittelmeers mit einer Stadt, die den Sport lebt und atmet, und schafft so die perfekten Voraussetzungen für ein Rennerlebnis, das dich zu Höchstleistungen anspornt. Jeder Kilometer und jede Station fordert deine Grenzen heraus, bist du bereit, alles zu geben?

Beständigkeit statt einmaliger Leistungen wird belohnt © Brian Ching See Wing/Red Bull Content Pool

17. Oktober: HYROX São Paulo - São Paulo, Brasilien

HYROX kehrt zum dritten Mal nach São Paulo zurück - größer, besser und stärker als je zuvor. In diesem Oktober kannst du dich der Herausforderung alleine stellen oder im Doppel- oder Staffellauf ein Team bilden.

23. - 25. Oktober: HYROX Tampa - Tampa, Vereinigte Staaten

Vom 23. bis 25. Oktober findet in Tampa zum ersten Mal ein dreitägiges HYROX-Event statt, das Tausende von Athlet:innen für ein unvergessliches Wochenende zusammenbringt.

27. Oktober - 1. November: HYROX Birmingham - Birmingham, Großbritannien

Im kultigen NEC, im Herzen der Midlands, bietet HYROX sechs Tage lang energiegeladene Rennen. Du kannst alleine antreten, dich zu zweit zusammentun oder in einer Staffel mitmachen.

Schau immer wieder vorbei, wenn weitere Veranstaltungen hinzukommen! Die Termine für weitere Veranstaltungen im Jahr 2026 werden bald bestätigt:

28. Oktober - 1. November: Intersport HYROX Hamburg - Hamburg, Deutschland

Hier hat die HYROX-Bewegung ihren Anfang genommen und eine globale Fitness-Community ist entstanden. In Hamburg zu starten bedeutet, die ursprüngliche Bühne des Sports zu betreten, in einer Stadt, die mit ihrer Energie und ihrem internationalen Geist genau das verkörpert, wofür HYROX steht: Grenzen zu überschreiten, Bestzeiten zu jagen und gemeinsam auf höchstem Niveau zu kämpfen.

28. Oktober - 1. November: HYROX Nizza - Nizza, Frankreich

HYROX Nizza bringt die Action an die Côte d'Azur und verbindet energiegeladene Wettkämpfe mit einer der schönsten Küstenlandschaften Europas. Nizza ist bekannt für sein mediterranes Klima und seine lebhafte Atmosphäre und bietet die perfekte Kulisse für Athlet:innen aller Leistungsstufen, um zu zeigen, was sie drauf haben.

30. Oktober - 1. November: HYROX Mexico City - Mexiko-Stadt, Mexiko

HYROX kommt in eine der dynamischsten Hauptstädte Lateinamerikas und bietet einen energiegeladenen Wettkampf in einer Stadt, die für ihre Kultur, Größe und Intensität bekannt ist. Athlet:innen aller Niveaus kommen zusammen, um sich dem weltweit standardisierten HYROX-Test für Kraft und Ausdauer zu stellen.

31. Oktober - 1. November: HYROX Shanghai - Shanghai, China

Vom 31. Oktober bis zum 1. November findet im Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center die zweite HYROX-Veranstaltung des Jahres statt.

10 HYROX Kalender November 2026

11. - 15. November: HYROX Dublin - Dublin, Irland

HYROX kehrt in die irische Hauptstadt zurück - eine Stadt, die von Kampfgeist, Leidenschaft und Atmosphäre geprägt ist. Vom ersten Schritt bis zum letzten Wallball zählt jede Sekunde. Spüre die Energie der Menge, wenn jeder Lauf intensiver wird und der Druck steigt.

Lucy Procter feilt an ihrer Rudertechnik. © Jake Turney/Red Bull Content Pool

11. - 15. November: HYROX Düsseldorf - Düsseldorf, Deutschland

Zum ersten Mal übernimmt HYROX ein Stadion - die legendäre Heimat von Fortuna Düsseldorf. Das Rennen in einer echten Fußballarena sorgt für eine Atmosphäre, die größer, lauter und elektrisierender ist als je zuvor, wenn du auf die Strecke gehst und an deine Grenzen gehst.

12. - 15. November: HYROX Barcelona - Barcelona, Spanien

HYROX Barcelona bringt die Action zurück in eine der lebendigsten Sportstädte Europas. Bekannt für seine Energie, seine Küstenlandschaft und seine Leidenschaft für den Sport, bietet Barcelona die perfekte Bühne für ein hochintensives Rennerlebnis.

12. - 15. November: HYROX Denver - Denver, Vereinigte Staaten

HYROX kommt zum ersten Mal in die Mile High City. Erlebe vier Tage lang ein energiegeladenes Rennen, bei dem Tausende von Athlet:innen, von der Elite bis zu den Neulingen, den ultimativen Test von Kraft und Ausdauer bestreiten.

14. - 15. November: AirAsia HYROX Seoul - Seoul, Südkorea

Mach dich bereit für zwei actiongeladene Renntage, wenn HYROX nach Seoul zurückkehrt. Nimm die Herausforderung an, 8 x 1 km zu laufen und 8 Trainingsstationen zu absolvieren. Du kannst als Einzelkämpfer:in in der offenen Klasse oder als Profi antreten, als Doppel ein Team bilden oder dich mit drei anderen für die Staffel zusammentun.

18. - 22. November: HYROX Dallas - Dallas, Vereinigte Staaten

HYROX Dallas kehrt im November für fünf Tage in eine der leidenschaftlichsten Communitys des Sports zurück. Als Zentrum der HYROX-Bewegung in Nordamerika bietet Dallas Jahr für Jahr unvergleichliche Energie, Wettkämpfe und Support der besonderen Art.

20. - 22. November: HYROX Poznań - Poznań, Polen

HYROX Poznań bietet zwei Tage voller energiegeladener Rennen in einer der wichtigsten Sportstädte Polens und kombiniert ein konkurrenzfähiges Feld mit einer leidenschaftlichen lokalen Atmosphäre zu einem herausragenden Event im europäischen Kalender.

Einer der größten Reize von HYROX ist seine Zugänglichkeit. © Leo Francis/Red Bull Content Pool

21. - 22. November: HYROX Guangzhou - Guangzhou, China

HYROX Guangzhou bietet eine moderne Halle und eine schnell wachsende Fitness-Community. Die Atmosphäre des Wettkampfs ist elektrisierend und ein weiterer wichtiger Schritt in der Expansion von HYROX in China.

21. November: HYROX Rio de Janeiro - Rio de Janeiro, Brasilien

Zum zweiten Mal kehrt HYROX nach Rio de Janeiro zurück und bringt sein elektrisierendes Fitnessrennen in eine der berühmtesten Städte Brasiliens. Mach dich bereit, in einem einzigartigen Wettkampf, der Kraft, Ausdauer und Gemeinschaft verbindet, an deine Grenzen zu gehen.

26. - 29. November: HYROX Utrecht - Utrecht, Niederlande

HYROX kommt nach Jaarbeurs Utrecht und verwandelt einen der größten Veranstaltungsorte der Niederlande in ein Zentrum für HYROX-Racing-Action pur!

28. - 29. November: Virgin Active HYROX Johannesburg - Johannesburg, Südafrika

HYROX kommt 2026 zum zweiten Mal in die Stadt des Goldes zurück und wird im Johannesburg Expo Centre zu einem wahren Test für Kraft- und Ausdauer!

11 HYROX Kalender Dezember 2026

2. - 6. Dezember: HYROX London ExCel - London, Großbritannien

In der letzten Saison hat HYROX London im ExCeL neue Maßstäbe gesetzt - die größte Veranstaltung, die der Sport je gesehen hat, mit rekordverdächtigen Teilnehmer:innenzahlen, ununterbrochenen Startwellen und einer Arena, die von Anfang bis Ende regelrecht brummt. Diese Saison ist es wieder soweit - größer, besser und intensiver als je zuvor.

4. - 6. Dezember: HYROX Anaheim - Anaheim, Vereinigte Staaten

Mach dich bereit, deine Grenzen auszutesten, wenn HYROX Anaheim mit einem erweiterten dreitägigen Rennwochenende zurückkehrt. Egal, ob du einen neuen PR anstrebst oder zum ersten Mal an einem Wettkampf teilnimmst, es erwartet dich ein unvergessliches Fitnesserlebnis.

Die perfekte Form ist das A und O bei den Sandbag Lunges. © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

5. - 6. Dezember: HYROX Mailand - Mailand, Italien

Nach einem Jahr Pause kehrt HYROX für das festlichste Wochenende der Stadt nach Mailand zurück und findet nun in der weitläufigen Fiera Milano statt, wo ein Weltklasse-Veranstaltungsort die Bühne für zwei Tage voller energiegeladener Wettkämpfe bildet.

10. - 13. Dezember: Fitness First HYROX Frankfurt - Frankfurt, Deutschland

Mitte Dezember geht es nach Frankfurt - eine der internationalsten und schnelllebigsten Städte Deutschlands. Als Finanzmetropole des Landes steht Frankfurt für Ehrgeiz, Leistung und eine globale Perspektive und passt damit perfekt zur HYROX-Community.

10. - 13. Dezember: HYROX Nashville - Nashville, Vereinigte Staaten

HYROX findet vom 10. bis 13. Dezember in Nashville statt und bringt vier Tage lang energiegeladene Rennen in die Music City. Vor der ikonischen Kulisse der Stadt werden Athlet:innen aus dem ganzen Land zusammenkommen, um alles zu geben und ihren Erfolg zu feiern!

12. - 20. Dezember: Fitness First HYROX Paris - Paris, Frankreich

HYROX Paris erobert die Paris Expo Porte de Versailles mit zwei Zeitfenstern - 12. bis 13. Dezember und 16. bis 20. Dezember - und bietet sieben Tage lang hochintensive Wettkämpfe. Mit einer vergrößerten Rennfläche und mehr Fans werden Athlet:innen aller Niveaus die gleichen Strecken, Standards und Herausforderungen vorfinden.

17. - 20. Dezember: HYROX Gent - Gent, Belgien

HYROX kehrt nach Belgien zurück, wo die Flanders Expo Gent zur Bühne für energiegeladene Fitnessrennen wird.

18. - 20. Dezember: HYROX Helsinki - Helsinki, Finnland

Kurz vor Weihnachten geht es in den hohen Norden in die finnische Hauptstadt. Helsinki ist bekannt für seine einzigartige nordische Atmosphäre und sein leidenschaftliches Publikum und bietet Athlet:innen aller Leistungsklassen eine Bühne für den HYROX-Kraft- und Ausdauertest in einer hochmodernen Indoor-Arena.

Der Endgegner: Die gefürchteten Wall Balls. © Alex Trobough/Red Bull Content Pool

18. - 20. Dezember: HYROX Vancouver - Vancouver, Kanada

Vor der atemberaubenden Bergkulisse mit Blick auf das Wasser und der unverwechselbaren Energie der Stadt stellen sich die Athlet:innen der ultimativen Fitness-Challenge!

Verpasse die HYROX Cruise 2026 nicht – bleib dran für weitere Details! Erlebe die perfekte Kombination aus Fitness und Abenteuer auf hoher See: Auf der HYROX Cruise trainierst, rennst und misst du dich im energiegeladenen HYROX-Format, während ihr gemeinsam zu atemberaubenden Destinationen segelt. Ein einzigartiges, schwimmendes Fitness-Festival, das Sport und Reiseerlebnis auf unvergleichliche Weise vereint.

12 Was ist HYROX?

8 Stationen werden bei HYROX-Bewerben von 1km-Läufen unterbrochen © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Seit dem ersten HYROX Hamburg im Jahr 2018 ist die Fitness-Rennserie in ihrer Popularität explodiert und hat sich weit verbreitet. In der siebten Saison wird es zum ersten Mal eine HYROX-Veranstaltung auf fünf Kontinenten geben - HYROX Cape Town im September ist die erste Veranstaltung in Afrika - und auch Länder wie Kanada und Belgien werden ihre ersten Events ausrichten. In der Saison 2024-25 werden auch die beliebtesten Veranstaltungen der Athlet:innen zurückkehren, während viele Veranstaltungen aufgrund der gestiegenen Nachfrage erweitert werden.

Jede HYROX-Veranstaltung ist nicht nur eine Sportart, die allen offensteht, sondern bietet den Teilnehmern auch die Möglichkeit, sich für die HYROX-Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Alles, was sie dafür tun müssen, ist, die Altersklasse in ihrer Division zu gewinnen. Aber welche Division ist die richtige für dich?

13 HYROX Rennkategorien im Überblick: Welche Division passt zu dir?

HYROX-Events folgen immer dem gleichen Format - egal wo sie stattfinden © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Bei jeder HYROX-Veranstaltung gibt es drei verschiedene Rennkategorien - Einzel, Doppel und Staffel - die aber alle einem ähnlichen Format folgen. Innerhalb der Einzel- und Doppelkategorien gibt es außerdem die Kategorien "Open" und "Pro" , die wiederum nach Altersgruppen unterteilt sind. So können die Athlet:innen in allen Altersklassen antreten und sehen, wie ihre Ergebnisse im Vergleich zu Konkurrenten einer ähnlichen Altersgruppe ausfallen.

Das Rennen selbst besteht aus acht funktionellen Trainingsstationen und acht 1 km-Läufen , die unabhängig von der Kategorie in der gleichen Reihenfolge absolviert werden. Da es kein Zeitlimit gibt, ist HYROX offen für alle Leistungsstufen . Je nach Fitness und Erfahrung gibt es leichtere und schwerere Kategorien.

Offenes Einzel

Das einfachere der beiden Einzelformate ist ein Einzelwettkampf , bei dem jede:r Teilnehmer:in alle acht funktionellen Trainingsstationen und acht 1 km-Läufe absolvieren muss. Der Unterschied zum Pro-Format ist das Gewicht der Ausrüstung , die bei fünf der acht Stationen verwendet wird.

Station Damen Herren Ski Erg 1.000 m 1. 000m Sled Push 12.5m x4 @ 102kg incl. sled 12.5m @ 152kg incl. sled Sled Pull 12.5m x4 @ 78kg incl. sled 12.5m @ 103kg incl. sled Burpee Broad Jump 80m 80m Rowing 1,000m 1,000m Farmers Carry 200m @ 16kg 200m @ 24kg Sandbag Lunges 100m @ 10kg 100m @ 20kg Wall Balls 75x @ 4kg 100x @ 6kg

Profis wie Hunter McIntyre kämpfen an der Spitze von HYROX © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

HYROX Singles Pro

In der Pro-Division, dem härtesten Format von HYROX, müssen die Teilnehmer:innen an jeder Functional-Fitness-Station große Gewichte verschieben. Die schnellsten Pro-Athlet:innen können sich für die Elite 15 qualifizieren - eine separate Serie, bei der die 15 besten HYROX-Athlet:innen der Welt bei mehreren Veranstaltungen während der Saison gegeneinander antreten. Die Besten qualifizieren sich für die HYROX-Weltmeisterschaft.

Station Damen Herren Ski Erg 1.000 m 1.000 m Sled Push 12.5m @ 152kg incl. sled 12.5m @ 202kg incl. sled Sled Pull 12.5m @ 103kg incl. sled 12.5m @ 153kg incl. sled Burpee Broad Jump 80m 80m Rowing 1,000m 1,000m Farmers Carry 200m @ 24kg 200m @ 32kg Sandbag Lunges 100m @ 20kg 100m @ 30kg Wall Balls 100x @ 6kg 100x @ 9kg

HYROX Doppel

Das Doppel kann als reines Frauen-, Männer- oder gemischtes Team angetreten werden - wobei die Gewichte bei einem gemischten Event dieselben sind wie bei den Frauen in der Kategorie Einzelprofis. Während beide Mitglieder:innen des Doppelteams alle acht 1 km langen Läufe absolvieren müssen, können sie sich die Arbeit an den funktionellen Fitnessstationen teilen, was den Wettkampf wohl einfacher macht als den entsprechenden Einzelwettkampf, da sie sich zwischen den Anstrengungen ausruhen und erholen können.

Station Damen Herren Mixed Ski Erg 1.000 m 1.000 m 1,000m Sled Push 12.5m @ 102kg incl. sled 12.5m @ 152kg incl. sled 12.5m @ 152kg incl. sled Sled Pull 12.5m @ 78kg incl. sled 12.5m @ 103kg incl. sled 12.5m @ 103kg incl. sled Burpee Broad Jump 80m 80m 80m Rowing 1,000m 1,000m 1,000m Farmers Carry 200m @ 16kg 200m @ 24kg 200m @ 24kg Sandbag Lunges 100m @ 10kg 100m @ 20kg 100m @ 20kg Wall Balls 100x @ 4kg 100x @ 6kg 100x @ 6kg

Jake Dearden und Marc Dean laufen beide 8 km und teilen sich die Stationen © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

HYROX Profi-Doppel

In der Pro-Klasse , der härteren Kategorie der Doppeldisziplin, werden die Gewichte entsprechend der Einzel-Pro-Kategorie erhöht .

Station Damen Herren Ski Erg 1.000 m 1.000 m Sled Push 12.5m @ 152kg incl. sled 12.5m @ 202kg incl. sled Sled Pull 12.5m @ 103kg incl. sled 12.5m @ 153kg incl. sled Burpee Broad Jump 80m 80m Rowing 1,000m 1,000m Farmers Carry 200m @ 24kg 200m @ 32kg Sandbag Lunges 100m @ 20kg 100m @ 30kg Wall Balls 100x @ 6kg 100x @ 9kg

HYROX Staffel

Die Vierer-Staffel ist der perfekte Einstieg in die HYROX-Welt © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Die Staffel ist die einsteigerfreundlichste HYROX-Division und eignet sich hervorragend für Neulinge , um in die Action hineinzuschnuppern, bevor sie zu den Doppel- oder sogar Einzelwettbewerben wechseln. In Viererteams muss jedes Teammitglied zwei Etappen absolvieren - eine Etappe besteht aus einer funktionellen Trainingsstation und einem 1 km langen Lauf .

Station Damen Herren Mixed Ski Erg 1.000 m 1.000 m 1,000m Sled Push 12,5m @ 102kg incl. sled 12,5m @ 152kg incl. sled 12.5m @ 102kg (W) incl. sled/ 12.5m @ 152kg (M) incl. sled Sled Pull 12,5m @ 78kg incl. sled 12,5m @ 103kg incl. sled 12.5m @ 78kg (W) incl. sled/ 12.5m @ 103kg (M) incl. sled Burpee Broad Jump 80m 80m 80m Rowing 1.000 m 1.000 m 1,000m Farmers Carry 200m @ 16kg 200m @ 24kg 200m @ (W) 16kg/ 200m @ (M) 24kg Sandbag Lunges 100m @ 10kg 100m @ 20kg 100m @ (W) 10kg/ 100m @ (M) 20kg Wall Balls 100x @ 4kg 100x @ 6kg 100x @ (W) 4kg/ 100x @ (M) 6kg

Wie qualifizieren sich die Athlet:innen für die HYROX-Weltmeisterschaften?

HYROX-Teilnehmer:innen starten unter einem Red Bull-Bogen ins Rennen © Graeme Murray / Red Bull Content Pool

Die HYROX-Weltmeisterschaften sind der Höhepunkt jeder Saison. Hier treffen sich die schnellsten Athlet:innen der Welt , um um den prestigeträchtigen Titel des/der Weltmeister:in zu kämpfen.

In der Saison 2024/25 ist die Qualifikation ganz einfach . Die Athlet:innen können sich ihren Platz sichern, indem sie bei einem beliebigen globalen HYROX-Rennen in ihrer Altersklasse und Division unter den Besten performen. Die Anzahl der Qualifikationsplätze richtet sich nach der Gesamtzahl der Teilnehmer:innen der jeweiligen Veranstaltung.

Ab der Saison 2025/26 können sich nur noch Athlet:innen der Pro Division für die Weltmeisterschaften qualifizieren , mit Ausnahme der Alterskategorien 60+ und der regionalen Meisterschaften (Europa, USA und Asien-Pazifik), wo sich Teilnehmer:innen der Open Division weiterhin qualifizieren können. Die Qualifikation für das Mixed-Doppel bleibt unverändert . Diese Änderungen sollen die Messlatte höher legen und das Prestige der Veranstaltung steigern.

Häufig gestellte Fragen zu HYROX-Events 2026 Wo finden die HYROX Weltmeisterschaften 2026 statt? Die HYROX Weltmeisterschaften 2026 finden in der Strawberry Arena in Stockholm , Schweden statt. Wie kann ich mich für die HYROX Weltmeisterschaften 2026 qualifizieren? Ab der Saison 2025/26 kann man sich grundsätzlich nur noch über die Pro Division für die HYROX Weltmeisterschaften 2026 qualifizieren. Ausnahmen gelten für die Alterskategorien 60+ und die regionalen Meisterschaften (EMEA, APAC, Americas), wo auch Open-Athlet:innen qualifiziert werden können. Wer die eigene Altersklasse in der Division gewinnt, sichert sich einen WM-Platz. Was ist der Unterschied zwischen HYROX Open und HYROX Pro? Beim HYROX Open und HYROX Pro sind die Stationen und Distanzen identisch, der Unterschied liegt im Gewich t: In der Pro Division sind die Lasten deutlich schwerer. Nur über die Pro Division ist eine WM-Qualifikation möglich. Welche HYROX-Divisionen gibt es? Es gibt folgende HYROX-Divisionen: Einzel Open

Einzel Pro

Doppel (Frauen, Männer oder Mixed)

Staffel (Viererteam) Wie viele HYROX-Events gibt es 2026? 2026 gibt es Dutzende HYROX-Veranstaltungen auf fünf Kontinenten – von Januar bis Dezember, mit Stopps in Europa, Nord- und Südamerika, Asien, Australien und Afrika. Gibt es 2026 erstmals HYROX-Events in neuen Ländern? Ja, es gibt 2026 HYROX-Events in neuen Ländern , darunter Portugal, Finnland, Argentinien und Japan sowie neue Städte in China, Indien und Mexiko. Was ist die HYROX EMEA Regional Championship? HYROX EMEA Regional Championship ist der offizielle Meisterschaftsbewerb für Athlet:innen aus Europa , dem Nahen Osten und Afrika – offen für alle aus der Region, kein Qualifikationsnachweis nötig. 2026 findet sie im März in London statt.