Weltpremiere und ein Rekord der Herzen

ZIIIEEEHHH!!! Was für eine Flugshow von Johannes Lamparter ! Zum ersten Mal überhaupt bestritten die Nordischen Kombinierer einen Weltcup-Bewerb auf einer Flugschanze – und der 24-jährige Tiroler drückte dem Bewerb seinen Stempel auf. Der dreifache Olympiamedaillensieger segelte bei der Weltpremiere am Kulm auf sensationelle 236,5 Meter, nur 7,5 Meter kürzer als der aktuelle Schanzenrekord der Spezialspringer, der bei 244 Metern liegt und 2016 von Peter Prevc aufgestellt wurde.

Johannes Lamparter jubelte nach seiner Flugshow am Kulm © Lukas Pilz / Red Bull Content Pool Ich bin voll auf Attacke gegangen. Das war einer meiner besten Sprünge! Johannes Lamparter

Damit durchbrach er eine Schallmauer – so weit flog noch nie ein Nordischer Kombinierer – ein Weltrekord der Herzen! Denn Johannes Lamparter musste bei der Landung in den Schnee greifen – nur dieser kurze Griff in den Schnee verhinderte den Eintrag dieses grandiosen Fluges in die Sport-Geschichtsbücher. "Ich bin voll auf Attacke gegangen, da schießt das Adrenalin voll ein", betonte der 24-Jährige. "Ich habe gleich gemerkt, dass ich voll drauf war auf der Welle. Das war einer meiner besten Sprünge. Diese Emotionen und Gefühle werde ich nie vergessen."

01 Fotofinish um den Kulm-Sieg

Nach seiner famosen Flugshow startete Johannes Lamparter mit 6 Sekunden Vorsprung auf den Franzosen Marco Heinis und 12 Sekunden Vorsprung auf den Finnen Ilkka Herola in den Langlauf über 7,5 Kilometer. Der Gesamtweltcupführende zeigte vom Start weg, dass er alles in die Waagschale legen wird, um den Heimsieg zu holen. Doch Ilkka Herola machte auf der Loipe mächtig Dampf: Er egalisierte den Rückstand und schloss auf der dritten von insgesamt sieben Runde auf. Ab diesem Zeitpunkt war es ein beherzt geführter Zweikampf um den Sieg.

Johannes Lamparter gab auch auf der Loipe Gas © Lukas Pilz / Red Bull Content Pool

Auf der Zielgerade kam es zum großen Showdown zwischen Johannes Lamparter und Ilkka Herola. Sie holten auf den letzten Metern nochmal alles aus sich heraus – am Ende trennte die beiden Olympia-Medaillengewinner nur eine Hundertstelsekunde zugunsten des Finnen. Doch auch der zweite Platz war für Johannes Lamparter mit seinem 236,5 Meter Flug ein erfolgreicher Wettkampf mit vielen Emotionen bei der Weltpremiere der Nordischen Kombinierer am Kulm.

Auch Skiflug-Weltmeister Andi Goldberger gratulierte Johannes Lamparter © Lukas Pilz / Red Bull Content Pool

Denn mit diesem zweiten Platz fixierte Johannes Lamparter nach der bereits gewonnenen Massenstart-Kugel den Sieg im Compact-Weltcup, außerdem baute er auch seine Führung im Gesamtweltcup aus. Dementsprechend positiv fiel sein Resümee aus: „Den zweiten Platz nehme ich gern, alles in allem war es ein erfolgreicher Tag!“

02 Stephan Embacher flog in die Favoritenrolle

Stephan Embacher flog am Kulm zum Quali-Sieg © Lukas Pilz / Red Bull Content Pool

Wie ein Olympiasieg beflügeln kann, zeigte Stephan Embacher bei der Qualifikation für die beiden Skiflug-Bewerbe am Kulm. Mit viel Selbstvertrauen ließ der Tiroler bereits am Freitag sein Flugtalent aufblitzen und segelte auf 219 Metern – Tageshöchstweite! Damit war er nicht nur der Weiteste, sondern sammelte mit einer schönen Landung auch die meisten Punkte. Mit insgesamt 210,4 Punkten ließ er Naoki Nakamura (208,9 Punkte) und Domen Prevc (205,3 Punkten) hinter sich. Mit starken 212 Metern und Platz vier zeigte auch Daniel Tschofenig auf und zählt zu den heißen Kandidaten auf einen Spitzenplatz bei den beiden Skiflug-Bewerben am Samstag und Sonntag am Kulm.

03 Legendärer Kulm

Von 27. Februar bis 1. März 2026 gehen die besten Skiflieger der Welt am Kulm auf (Rekord-)Weitenjagd – und die Nordische Kombination erlebt mit dem Compact-Bewerb auf einer Skiflugschanze eine Weltpremiere an diesem legendären Ort. Denn hier im steirischen Bad Mitterndorf wurde schon viel österreichische Skisprung-Geschichte geschrieben – die untrennbar mit der Familie Neuper verbunden ist. Seit mehr als 70 Jahren wird am Kulm geflogen – damals war Hubert Neuper sen. einer der Pioniere der Skisprungschanze am Kulmkogel. 1996 war es Hupo Neuper jun., der als WM-Organisator 1996 Andreas Goldberger die Bühne bereitete, um einen seiner größten Erfolge zu feiern: Die Goldmedaille bei der Skiflug-Heim-WM vor zehntausenden Zuschauern am Kulm. Auch Thomas Morgenstern durfte am Kulm bereits über Medaillen jubeln. Heute zählt der Kulm zu den größten Skiflugschanzen der Welt und macht Weiten über 240 Metern möglich. Der aktuelle Schanzenrekord liegt bei 244 Metern, gehalten von Domen Prevc.