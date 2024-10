Die 10 besten Cozy Games für Nintendo Switch

Die Spielauswahl der Nintendo Switch ist mittlerweile eine echte Fundgrube für Fans von Cozy Games. Diese Art von Spiel ist besonders leicht verdaulich und bietet oft eine knuffige Optik gepaart mit gemütlichen Spielelementen, die darauf ausgelegt sind fordernd, aber nicht überwältigend zu sein.

Wir haben euch einmal 10 Perlen dieses Sub-Genres herausgesucht, mit denen ihr es euch die nächsten Tage auf der Coach gemütlich machen könnt.

01 Minami Lane

Süße Optik in der Ladenstraße: Minami Lane © Doot

Minami Lane ist das perfekte Spiel für einen verregneten Abend. Mit einer Spielzeit von etwa vier Stunden bietet der Titel dafür die optimale Menge an Inhalt. Diese Zeit verbringt ihr damit, eine kleine Einkaufsstraße im japanischen Stil zu bewirtschaften: Ramen-Butzen, Buchläden und Floristen sollen ihre Besucher dazu anreizen, ihr wohlverdientes Geld auszugeben. Die niedliche Cartoon-Optik lässt euch den Alltagsstress abschütteln und ihr könnt in die putzige Welt von Minami Lane komplett eintauchen. Ein wirklich schönes Videospiel-Häppchen für schmales Geld.

02 Dave the Diver

Tagsüber jagt ihr Fische und sammelt Material © Mintrocket

“Cozy” muss nicht heißen, dass ein Spiel komplett ohne Action auskommen muss. Dave the Diver ist hierfür ein perfektes Beispiel. In dem Titel kommen unterschiedliche Genre zusammen und bilden ein Gesamtkonstrukt, in dem man sich leicht stundenweise verliert. In der Rolle des namensgebenden Daves ist es eure Aufgabe Fische zu fangen und damit ein Sushi-Restaurant zu beliefern. Untertags geht ihr darum auf Tauchgang, um neue, schmackhafte Meeresbewohner zu erlegen. Abends helft ihr dann dabei, diese euren Gästen zu servieren und das Restaurant am Laufen zu halten. Im weiteren Spielverlauf schaltet ihr mehr Ausrüstung frei, um noch tiefer in die Unterwasserwelt vorzudringen und enthüllt auch Stück für Stück eine Mysterium um eine scheinbar verschollene Zivilisation.

2 Min Freediver tauchen mit Blauhaien Sharp teeth? No problem! Watch these two freedive with Blue Sharks.

03 Core Keeper

In Core Keeper geht ihr auf Erkundungstour © Pugstorm

Im Genre der Survial- und Farming-Games gibt es ja zahlreiche Anwärter für diese Liste. Und hier könnten sicherlich auch altbewährte Titel wie Stardew Valley, Story of Seasons oder Potion Permit stehen. Wir möchten aber eure Aufmerksamkeit auf das frisch erschienene Core Keeper lenken. Das Spiel ist bereits seit einigen Wochen für PC und andere Konsolen erhältlich, hat aber nun auch seinen Weg auf die Nintendo Switch gefunden. Hier bekommt ihr einen schönen Mix aus Lifestyle-Sim, Action-Rollenspiel und Survival im Stil von Minecraft und Co. - alles in einem charmanten Pixel-Look. Ihr erkundet eine unterirdische Welt, verkloppt kleine Monster, jagd Bosse und haltet eure Basis mit unterschiedlichen Crafting-Optionen am Laufen.

Dabei ist Core Keeper trotz seiner leichten Rollenspielmechaniken niemals übermäßig komplex und auch Kämpfe sind nicht allzu fordernd. Damit eignet sich der Titel auch für Spieler:innen, die sich sonst eher für pazifistischere Games entscheiden und nun etwas mit mehr Aufregung suchen. Die Erkundung der unterschiedlichen Biome macht Spaß und die begleitende Musik steht der Optik in Nichts nach.

04 Little Kitty Big City

Erlebt die Welt aus den Augen einer Katze © Double Dagger Studio

Doch nicht nur in Core Keeper kann man auf Erkundungstour gehen. In Little Kitty Big City müsst ihr einen kleinen Katze dabei helfen, ihren Weg zurück nach Hause zu finden. Auf eurer Reise könnt ihr dann aber jede Menge Katzen-typischen Schabernack treiben: Vögel jagen, Objekte von Regalen werfen und Passanten vor die Füße laufen, um sie zu Fall zu bringen. Das Adventure hat einen Haufen kleiner Aufgaben für euch parat und lässt euch vollkommen in die Rolle einer Fellnase schlüpfen. Wer also seine Katzen-Fantasie ausleben möchte, ohne ein düsteres Setting wie das von Stray erleben zu müssen, der ist hier an der richtigen Adresse. Auch Little Kitty Big City besticht durch ein fokussiertes Design mit einer überschaubaren Spielzeit. Hier kommen also auch Spieler:innen auf ihre Kosten, die nicht massig Zeit in das Hobby investieren können.

05 stitch.

Füllt die Felder mit den richtigen Farben aus, um das Motiv zu vollenden © Lykkegaard

Bei stitch. handelt es sich um Puzzle-Game, in dem ihr Bilder stickt. Dabei funktioniert das Prinzip ein wenig wie Malen nach Zahlen: Euch wird angezeigt, wie viele aneinanderliegende Felder mit dem Faden einer bestimmten Farbe ausgefüllt werden müssen. Habt ihr ein Segment komplett bestickt, geht es zum nächsten. Dies wird wiederholt bis ein komplettes Motiv zum Vorschein kommt.

stitch. hat keinen Fail-Sate. Ihr könnt natürlich falsch liegen, aber könnt eure Stickerei so oft korrigieren, bis sie passt. Damit ist der Titel entspannter als Spiele wie Picross, welche in eine ähnliche Kerbe schlagen. Optisch fallen hier vor allem die schönen Texturen der Fäden ins Auge, welche den Eindruck vermitteln, als würdet ihr hier tatsächlich Handarbeit erstellen. Das Spiel spielt sich zwar auch mit Button und Analogstick gut, aber mit dem Touchpad der Nintendo Switch macht es besonders viel Spaß.

06 Lonely Mountains: Downhill

Die Optik in Lonley Mountains: Downhill ist markant © Megagon Industries

Das Schöne an Lonely Mountains: Downhill ist, dass man es je nach persönlicher Präferenz in unterschiedlichen Intensitätsstufen angehen kann. Man kann einfach die unterschiedlichen Mountain Bike-Kurse abfahren und sich dabei lediglich als Ziel setzen, am Ende der Strecke anzukommen. Wer allerdings auf Bestzeit-Jagd gehen möchte, der kann an den Hängen und in den Wäldern die wildesten Abkürzungen finden und aus dem Spiel ein richtiges Speedrun-Highlight machen.

Das deutsche Entwicklerstudio arbeitet aktuell auch an einem Nachfolger, bei dem ihr auf Skiern unterwegs seid. Dieser ist aktuell allerdings leider noch nicht für die Nintendo Switch angekündigt.

11 Min POV Video: Saalbach, Der Hacklberg-Trail POV Mountainbike Downhill Video vom Hacklberg-Trail in Saalbach, Österreich

07 Sticky Business

Erstellt lustige Design für eure Kunden © Assemble Entertainment

Ein Spiel für Fans von Dekoration. In Sticky Business verkauft ihr in einem Online-Shop Aufkleber. Diese könnt ihr nach Herzenslust selbst gestalten. Dafür schaltet ihr im Laufe eurer Händlerkarriere immer mehr Motive frei, die ihr zu einem komplett neuen Produkt kombinieren könnt. Erfüllt die Wünsche eurer Kunden und überrascht sie mit niedlichen, lustigen und coolen Sticker-Schöpfungen.

08 Suika Game

Die Melone nimmt einiges an Platz ein © Aladdin X

Selten werdet ihr so in Ekstase geraten, wenn ihr eine Melone seht. Dieses kleine, japanische Puzzle-Game hat die Gaming-Welt im Sturm erobert. Das Ziel ist es, unterschiedliche Früchte in ein Glas zu werfen, berühren sich zwei derselben Sorte, verschmelzen diese und werden zu einem größeren Stück Obst. So werden aus zwei Orangen ein Apfel, aus zwei Pfirsichen eine Ananas und so weiter. Damit wird der Platz in eurem Glas immer weniger und ihr müsst genau überlegen, wo euer nächstes Früchtchen landen soll. Sobald ihr nämlich die Oberkante eures Behälters überschreitet, ist das Spiel vorbei. Ziel ist es also in dieser Zeit möglich viele Punkte durch das Fusionieren von Früchten zu erlangen. Aber Achtung! Die Jagd auf die Highscore macht absolut süchtig! Auch Red Bull Speedrunner GrandPOObear war eine lange Zeit dem Spiel verfallen.

09 A Little to the Left

Sortieren kann auch Spaß machen © Max Inferno

Aufräumen ist nun nicht wirklich das, was viele unter dem Begriff “Gemütlich” verstehen. Aber wenn es in Form eines Videospiels passiert, ist es wieder etwas anderes. In A Little to the Left sortiert ihr unterschiedliche Gegenstände. Dabei präsentiert sich jede Stage als Rätsel: Es liegt an euch herauszufinden, wo die unterschiedlichen Objekte hingehören. Dabei gibt es glücklicherweise immer mehrere Lösungswege. Immerhin tickt jede Person etwas anders, wenn es um das Thema Ordnung geht.

10 Coozy Grove

Gemütliche Vibes in Cozy Grove © Spry Fox

Solltet ihr auf der Suche nach einem gemütlichen Spiel sein, welches euch über eine längere Zeit begleiten kann, dann ist Cozy Grove einen Blick wert. Ähnlich wie in Animal Crossing möchte dieser Titel, dass ihr euch täglich für einen kurze Zeit mit ihm beschäftigt. Hier baut ihr aber keine Insel mit tierischen Bewohnern auf, sondern helft Geistern dabei, ein Camp in der Natur aufzubauen. Stück für Stück füllt sich die Umgebung und ihr schaltet mehr Funktionen, Kleidungsstücke und Geisterfreunde frei. Dabei könnt ihr die entspannte Musik und handgezeichnete Spielwelt genießen.