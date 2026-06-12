🔴 Liveticker Nova Rock: Moshpits, Metal & Gänsehaut auf der Red Bull Stage

Pannonia Fields calling! Vom 11. bis 14. Juni 2026 verwandelte sich Nickelsdorf erneut in das Zentrum der europäischen Rock- und Metal-Szene. Mittendrin: die Red Bull Stage, die auch heuer mit einem abwechslungsreichen Mix aus internationalen Acts, aufstrebenden Newcomern und den Gewinnern des Bandcontests Red Bull Stage – Take Off die Nova Rock Crowd überzeugte. Zwischen brachialen Breakdowns, euphorischen Singalongs, Circle Pits und unzähligen Crowdsurfern wurde an vier Tagen einmal mehr deutlich, warum die Red Bull Stage zu den Fixpunkten des Nova Rock Festivals zählt.

Das Line-up auf der Red Bull Stage am Nova Rock Festival 2026 © Nova Rock Festival

01 Freitag, 12. Juni – Zwischen Post-Hardcore, Alternative und modernem Crossover

Auch am zweiten Tag zeigte die Red Bull Stage ihre ganze stilistische Bandbreite. Den Startschuss gab Pure Chlorine , die sich über den Bandcontest Red Bull Stage – Take Off ihren Platz im Line-up sichern konnte. Mit einer Mischung aus Alternative Rock, Pop und elektronischen Elementen brachte das österreichische Projekt frische Impulse auf die Bühne und eröffnete den Festivaltag mit emotionaler Direktheit und moderner Klangästhetik.

Quotation Ich bin Side Stage gestanden und hab die ersten zwei Reihen gesehen. Dann bin ich auf die Bühne gelaufen, hab geschrien: ‚Nova Rock, was geht ab?‘ Es waren viel mehr Leute da, als ich mir erwartet hatte. Das hat mir sofort richtig Energie gegeben. Pure Chlorine, Red Bull Stage – Take Off Gewinnerin

Im Anschluss übernahm Zascha und sorgte mit österreichischem Alternative-Sound für einen gelungenen Übergang, bevor The Pretty Wild aus den USA schon am Nachmittag für Full House vor der Red Bull Stage sorgten und eingängige Pop-Rock-Vibes sowie jede Menge Festivalenergie auf die Pannonia Fields brachten. Deutlich moderner und genreübergreifender wurde es mit TX2 , der Rap-Rock, Alternative und Emo-Einflüsse zu einer explosiven Liveshow verschmelzen ließ.

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Mit Melrose Avenue aus Australien hielt anschließend eine Portion moderner Alternative- und Post-Hardcore-Sound Einzug auf die Red Bull Stage. Danach übernahmen Quicksand das Kommando und zeigten eindrucksvoll, warum sie als echte Wegbereiter dieser Stilrichtung gelten.

Je weiter der Festivaltag voranschritt, desto härter wurden die Klänge: Annisokay aus Deutschland lieferten eine energiegeladene Mischung aus Post-Hardcore, Metalcore und großen Refrains, bevor die schwedischen Newcomer Thrown mit kompromissloser Härte, modernen Breakdowns und einer Extraportion Aggression für einen würdigen Abschluss eines intensiven Festivaltages sorgten.

Pure Chlorine spürten die Nova Rock Energie bei ihrem Debüt © Matthias Heschl Zascha © Matthias Heschl Ausnahmezustand vor der Red Bull Stage bei The Pretty Wild © Matthias Heschl TX2 + Festival = <3 © Matthias Heschl Melrose Avenue © Matthias Heschl Post Hardcore OGs Quicksand © Matthias Heschl Annisokay lädt zur Wall of Death © Matthias Heschl Thrown © Matthias Heschl Wenn Tag 2 eine Online Rezension wäre, hätte sie 5 von 5 Sternen © Matthias Heschl Nova Rock 2026: Red Bull Stage und Crowd on fire 🔥 © Matthias Heschl

02

Der Auftakt auf der Red Bull Stage hatte es direkt in sich: Mit Cassies eröffnete eine österreichische Band mit frischen Alternative-Vibes, eingängigen Melodien und spürbarer Freude am Live-Musizieren.

Im Anschluss wurde es international: Die aus Deutschland stammenden Yunger sorgten mit modernem Alternative-Rock für den perfekten Übergang in den Nachmittag, bevor Aurorawave aus Kalifornien die Crowd mit atmosphärischen Sounds zwischen Rock, Melodie und cineastischer Klangkulisse auf eine musikalische Reise mitnahmen. Mit Ankor stand danach eine international besetzte Formation auf der Bühne, die moderne Metal-Elemente mit eingängigen Hooks kombinierte und dabei sowohl Fans härterer als auch melodischer Klänge begeisterte.

Für einen stilistischen Kontrast sorgten anschließend The Molotovs , die mit energiegeladenem Indie-Rock, Punk-Einflüssen und unverkennbarer britischer Attitüde frischen Wind auf die Pannonia Fields brachten. Danach übernahmen die US-Metalcore-Größen We Came As Romans das Kommando und machten die Red Bull Stage endgültig zum Place to be am Nova Rock Festival: Die Wiese vor der Bühne war bis auf den letzten Platz gefüllt, Crowdsurfer:innen kamen im Minutentakt nach vorne und die Band lieferte eine intensive Show voller emotionaler Momente, brachialer Breakdowns und mächtiger Singalongs.

Den krönenden Abschluss des ersten Festivaltages bildeten Soul Asylum . Die Alternative-Rock-Veteranen aus Minneapolis bewiesen eindrucksvoll, warum ihre Songs seit Jahrzehnten zum festen Bestandteil der Rocklandschaft gehören, und sorgten mit ihrem zeitlosen Sound für einen würdigen Ausklang eines abwechslungsreichen ersten Tages auf der Red Bull Stage.

Tag 1 auf der Red Bull Stage am Nova Rock Festival ☀️ © Matthias Heschl Cassies: vom Bandcontest zum Nova Rock Debüt! © Matthias Heschl Yunger © Matthias Heschl Aurorawave © Matthias Heschl Ankor © Matthias Heschl The Molotovs © Matthias Heschl Full House bei We Came As Romans © Matthias Heschl Soul Asylum © Matthias Heschl