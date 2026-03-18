Matthias Walkner Matthias Walkner ist ein begnadeter Offroader mit einem richtig dosierten Mut zum Risiko. Das hat ihn zur Legende gemacht – als erster Dakar-Sieger Österreichs in der Kategorie Bikes.

Der erste Tag seiner 4-Rad-Karriere hat Matthias Walkner gleich einiges abverlangt: Vom Baum-Kontakt über unfahrbare Spurrinnen bis zur verbogenen Spurstange war alles dabei. Zum Glück sind die Portugiesen hilfsbereite Menschen, sonst würde Matthias jetzt noch im Schlamm stecken... Auf jeden Fall ist er froh, im Ziel und damit weiter im Rennen zu sein. Das war vielen anderen Teilnehmern der Rally Portugal heute nicht vergönnt.

Der erste Tag seiner 4-Rad-Karriere hat Matthias Walkner gleich einiges abverlangt: Vom Baum-Kontakt über unfahrbare Spurrinnen bis zur verbogenen Spurstange war alles dabei. Zum Glück sind die Portugiesen hilfsbereite Menschen, sonst würde Matthias jetzt noch im Schlamm stecken... Auf jeden Fall ist er froh, im Ziel und damit weiter im Rennen zu sein. Das war vielen anderen Teilnehmern der Rally Portugal heute nicht vergönnt.

Der erste Tag seiner 4-Rad-Karriere hat Matthias Walkner gleich einiges abverlangt: Vom Baum-Kontakt über unfahrbare Spurrinnen bis zur verbogenen Spurstange war alles dabei. Zum Glück sind die Portugiesen hilfsbereite Menschen, sonst würde Matthias jetzt noch im Schlamm stecken... Auf jeden Fall ist er froh, im Ziel und damit weiter im Rennen zu sein. Das war vielen anderen Teilnehmern der Rally Portugal heute nicht vergönnt.