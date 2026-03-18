Matthias Walkner und sein Co-Pilot Oliver Pyerin
© Marcin Kin / Red Bull Content Pool
Rallye Raid

Matthias Walkner: Das erste Learning versinkt tief im Schlamm 😱

Matthias Walkner ist wieder im Rennen. Nach 1,5 Jahren Vorbereitung startet der Dakar-Sieger sein Comeback bei der Rally Portugal – auf 4 Rädern und mit dem ältesten Buggy. 😱 Hier sein Blog.
Autor: Eugen Waidhofer
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Matthias Walkner

Matthias Walkner ist ein begnadeter Offroader mit einem richtig dosierten Mut zum Risiko. Das hat ihn zur Legende gemacht – als erster Dakar-Sieger Österreichs in der Kategorie Bikes.

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Inhalt

  1. 1
    Tag 1: Baum vs. Buggy vs. Schlamm – es war ein harter Start 😱
  2. 2
    Behind the Scenes: Das ist das 4-Rad-Team von Matthias Walkner
  3. 3
    Tag 0: Startschuss ... der erste Gegner ist – der Regen 🌧️
01

Tag 1: Baum vs. Buggy vs. Schlamm – es war ein harter Start 😱

Der erste Tag seiner 4-Rad-Karriere hat Matthias Walkner gleich einiges abverlangt: Vom Baum-Kontakt über unfahrbare Spurrinnen bis zur verbogenen Spurstange war alles dabei. Zum Glück sind die Portugiesen hilfsbereite Menschen, sonst würde Matthias jetzt noch im Schlamm stecken... Auf jeden Fall ist er froh, im Ziel und damit weiter im Rennen zu sein. Das war vielen anderen Teilnehmern der Rally Portugal heute nicht vergönnt.

1 Min

Es war ein harter Start: Buggy vs. Schlamm

02

Behind the Scenes: Das ist das 4-Rad-Team von Matthias Walkner

1 Min

Die Matthias-Walkner-Team-Vorstellung

03

Tag 0: Startschuss ... der erste Gegner ist – der Regen 🌧️

Es fühlt sich an wie vor 20 Jahren: In den Anfangszeiten seiner Motocross-Karriere hat sich Matthias Walkner noch selbst um alles gekümmert: vom Essen bis zur technischen Abnahme... Genau an diesem Punkt startet der Dakar-Sieger sein Comeback … zurück in die Zukunft auf 4 Rädern! Der erste Tag bringt einen unerwarteten Gegner – Regen. Die große Frage, die sich auf zwei Rädern nie gestellt hat: mit oder ohne Windschutzscheibe?
Matthias' neues Dienstauto (vorerst): ein T4 Can-Am Buggy

Matthias' neues Dienstauto (vorerst): ein T4 Can-Am Buggy

© Christopher Taferl / Red Bull Content Pool

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