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Tag 1: Baum vs. Buggy vs. Schlamm – es war ein harter Start 😱
Der erste Tag seiner 4-Rad-Karriere hat Matthias Walkner gleich einiges abverlangt: Vom Baum-Kontakt über unfahrbare Spurrinnen bis zur verbogenen Spurstange war alles dabei. Zum Glück sind die Portugiesen hilfsbereite Menschen, sonst würde Matthias jetzt noch im Schlamm stecken... Auf jeden Fall ist er froh, im Ziel und damit weiter im Rennen zu sein. Das war vielen anderen Teilnehmern der Rally Portugal heute nicht vergönnt.
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Es war ein harter Start: Buggy vs. Schlamm
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Behind the Scenes: Das ist das 4-Rad-Team von Matthias Walkner
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Die Matthias-Walkner-Team-Vorstellung
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Tag 0: Startschuss ... der erste Gegner ist – der Regen 🌧️
Es fühlt sich an wie vor 20 Jahren: In den Anfangszeiten seiner Motocross-Karriere hat sich Matthias Walkner noch selbst um alles gekümmert: vom Essen bis zur technischen Abnahme... Genau an diesem Punkt startet der Dakar-Sieger sein Comeback … zurück in die Zukunft auf 4 Rädern! Der erste Tag bringt einen unerwarteten Gegner – Regen. Die große Frage, die sich auf zwei Rädern nie gestellt hat: mit oder ohne Windschutzscheibe?