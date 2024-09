Team One Touch ist heiß auf das Red Bull Four 2 Score World Final 2024

endet in Leipzig. Beim großen Finale, das bei RB Leipzig ausgetragen wird, treten Teams aus über 25 Nationen um den Weltmeistertitel gegeneinander an. Und Leipzig ist ein guter Boden für österreichische Teams – im Vorjahr holte sich das rot-weiß-rote Team um Stefan Federer den Titel. 2024 hat Österreich daher zwei heiße Eisen im Rennen um den World Champion: Die Vorjahressieger haben eine Wildcard – und das Team One Touch schnappte sich mit dem Sieg beim National Finale in Salzburg ihr Ticket für das Red Bull Four 2 Score World Final in Leipzig von 11. bis 16. September 2024.

Red Bull Four 2 Score ist die perfekte Adresse für alle Zauberer und Edelzangler mit dem runden Leder. Es geht um Fußball auf engstem Raum – und das perfekte Timing für Tore. Denn durch das einzigartige Regelwerk zählen Tore in der ersten und letzten Minute der Spielzeit doppelt. Das war auch die große Stärke des Teams One Touch aus Österreich um Captain Dilber Aujla Singh, die wenige Tage vor ihrem Deutschland-Trip schon richtig heiß sind auf das Red Bull Four 2 Score World Final bei RB Leipzig. "Wir reisen mit viel Selbstvertrauen nach Leipzig, alle sind fit und ready für unser Turnier-Highlight des Jahres", betont der 27-jährige Wiener. In seiner Jugend schnürte er u.a. für Wiener Neustadt seine Fußballschuhe und heute kickt er beim ASK Eggendorf in der Gebietsliega Süd/Südost sowie beim Tembo FC in der FFBÖ Kleinfeldliga Wien. Gemeinsam mit seinen Fußball-Freunden Hussein und Isef (sie spielten beide in der Jugend für Austria Wien) sowie Hassip (war beim Wiener Sportclub in den Nachwuchsteams), wollen sie als eingespieltes Kollektiv gegen die internationale Konkurrenz bestehen.