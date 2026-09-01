Was ist Red Bull Jukebox? Das interaktive Konzertformat einfach erklärt

Das Leben ist kein Wunschkonzert. Diese Show schon. Bei Red Bull Jukebox ist man als Fan von RIAN nicht einfach nur Zuschauer:in – sondern ein essenzieller Part der interaktiven Musikshow. Die Crowd bestimmt per Voting mit, was der Künstler auf der Bühne spielt, wie er seine Songs performt und welchen musikalischen Challenges er sich live stellen muss. Aber wie funktioniert Red Bull Jukebox eigentlich? Hier findest du die wichtigsten Antworten!
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Das könnt ihr bei Red Bull Jukebox als Fans mitbestimmen
Deine Stimme. Seine Challenge. Eure Show. Red Bull Jukebox dreht die Regeln eines klassischen Konzerts um. Statt einer fixen Show und geplanten Setlist entscheiden die Fans via Votings mit, was auf der Bühne passiert. Neuer Song oder Cover? Ein RIAN-Hit in einem völlig neuen Genre? Eine Performance auf Deutsch, Englisch oder vielleicht Spanisch? Dazu kommen auch noch weitere spontane Challenges, die ihr RIAN live in der Show aufgebt. Aber genau dieser Modus kreiert einzigartige Momente macht die interaktive Musikshow Red Bull Jukebox zu einem Konzerterlebnis, das man auf keinen Fall verpassen sollte.
Ihr wollt Red Bull Jukebox live erleben? Dann checkt euch gleich jetzt eure Tickets für 8. Dezember 2026 in der Raiffeisen Halle im Gasometer Wien. Mit Chartstürmer RIAN steht einer der aktuell spannendsten österreichischen Musiker auf der Bühne.
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Wie kann man bei Red Bull Jukebox mitvoten?
Das Fan-Voting für Red Bull Jukebox findet in zwei Phasen statt: vor dem Event online und live während der Show. Hier findest du die aktuellen Online-Votings und kannst darüber entscheiden, welchen Herausforderungen sich RIAN stellen soll. Weitere Votingmomente gibt es über die Social-Media-Kanäle von RIAN und Red Bull Austria sowie gemeinsam mit Medienpartner Hitradio Ö3. Und selbst wenn RIAN bereits auf der Bühne steht, ist noch nicht alles entschieden: Auch während des Liveauftritts könnt ihr bei Red Bull Jukebox vor Ort voten und über Details der Performance von RIAN abstimmen. Das bedeutet: Jede Stimme kann die Show verändern und Red Bull Jukebox bleibt bis zum letzten Akkord eine interaktive Musikshow.
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Wo findet Red Bull Jukebox 2026 statt?
Red Bull Jukebox 2026 findet am 8. Dezember 2026 in der Raiffeisen Halle im Gasometer Wien statt. Einlass ist um 19.30 Uhr. Die Tickets für Red Bull Jukebox in Wien sind ab sofort verfügbar!
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Wer steht bei Red Bull Jukebox 2026 in Wien auf der Bühne?
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Red Bull Jukebox mit RIAN
Das Leben ist kein Wunschkonzert. Diese Show schon. Red Bull Jukebox mit RIAN macht aus einem Konzert ein einzigartiges Live-Erlebnis.
Der österreichische Musiker RIAN verbindet Pop, Indie und Hip-Hop mit Humor und einem genauen Blick auf die kleinen und großen Absurditäten des Alltags. Mit "Verwandtschaftstreffen" gelang dem Kärntner der große Durchbruch: Der Song erreichte Streams im zweistelligen Millionenbereich, wurde mit Gold und Platin ausgezeichnet und entwickelte sich zum erfolgreichsten Song eines österreichischen Künstlers in den Jahrescharts 2025. Es folgten ausverkaufte Konzerte in Österreich, Deutschland und der Schweiz und Auszeichnungen bei den Amadeus Austrian Music Awards. Und er schreibt an seiner Erfolgsgeschichte weiter: Im Frühjahr 2027 veröffentlicht RIAN sein neues Album "Alltagsgeschichten“ und er geht damit ab Mai im gesamten DACH-Raum auf Tour. Das freut seine Fans: Denn vor allem live ist RIAN für Energie, Humor und seine Nähe zum Publikum bekannt. Bei Red Bull Jukebox wird die Spontanität und Kreativität von RIAN auf eine ganz besondere Art und Weise auf die Probe gestellt. Denn er gibt das Zepter an die Fans ab, die via Voting mitbestimmen, wie das Konzert ablaufen wird.
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Wie bekomme ich Tickets für Red Bull Jukebox?
Voten ist das eine. Live zu erleben, wie RIAN aus Entscheidungen auf der Bühne umsetzt, wird auf jeden Fall spektakulär. Wenn ihr euch Red Bull Jukebox nicht entgehen lassen wollt, dann holt euch gleich jetzt Tickets für die interaktive Musikshow mit RIAN am 8. Dezember 2026 in der Raiffeisen Halle im Gasometer Wien.