Was ist Red Bull Jukebox? Das interaktive Konzertformat einfach erklärt

Red Bull Jukebox mit RIAN Am 8. Dezember 2026 wird die Raiffeisen Halle im Gasometer in Wien zur Bühne für eine Show, bei der die Fans von RIAN das Sagen haben: Sie bestimmen, wie RIAN seine Songs performt.

mit, was der Künstler auf der Bühne spielt, wie er seine Songs performt und welchen musikalischen Challenges er sich live stellen muss. Aber wie funktioniert Red Bull Jukebox eigentlich? Hier findest du die wichtigsten Antworten!

Das Leben ist kein Wunschkonzert. Diese Show schon. Bei Red Bull Jukebox ist man als Fan von RIAN nicht einfach nur Zuschauer:in – sondern ein essenzieller Part der

Das Leben ist kein Wunschkonzert. Diese Show schon. Bei Red Bull Jukebox ist man als Fan von RIAN nicht einfach nur Zuschauer:in – sondern ein essenzieller Part der interaktiven Musikshow . Die Crowd bestimmt per Voting mit, was der Künstler auf der Bühne spielt, wie er seine Songs performt und welchen musikalischen Challenges er sich live stellen muss. Aber wie funktioniert Red Bull Jukebox eigentlich? Hier findest du die wichtigsten Antworten!

Das Leben ist kein Wunschkonzert. Diese Show schon. Bei Red Bull Jukebox ist man als Fan von RIAN nicht einfach nur Zuschauer:in – sondern ein essenzieller Part der interaktiven Musikshow . Die Crowd bestimmt per Voting mit, was der Künstler auf der Bühne spielt, wie er seine Songs performt und welchen musikalischen Challenges er sich live stellen muss. Aber wie funktioniert Red Bull Jukebox eigentlich? Hier findest du die wichtigsten Antworten!

macht die interaktive Musikshow Red Bull Jukebox zu einem Konzerterlebnis, das man auf keinen Fall verpassen sollte.

mit, was auf der Bühne passiert. Neuer Song oder Cover? Ein RIAN-Hit in einem völlig neuen Genre? Eine Performance auf Deutsch, Englisch oder vielleicht Spanisch? Dazu kommen auch noch weitere

Deine Stimme. Seine Challenge. Eure Show. Red Bull Jukebox dreht die Regeln eines klassischen Konzerts um. Statt einer fixen Show und geplanten Setlist entscheiden die Fans via Votings mit, was auf der Bühne passiert. Neuer Song oder Cover? Ein RIAN-Hit in einem völlig neuen Genre? Eine Performance auf Deutsch, Englisch oder vielleicht Spanisch? Dazu kommen auch noch weitere spontane Challenges , die ihr RIAN live in der Show aufgebt. Aber genau dieser Modus kreiert einzigartige Momente macht die interaktive Musikshow Red Bull Jukebox zu einem Konzerterlebnis, das man auf keinen Fall verpassen sollte.

Deine Stimme. Seine Challenge. Eure Show. Red Bull Jukebox dreht die Regeln eines klassischen Konzerts um. Statt einer fixen Show und geplanten Setlist entscheiden die Fans via Votings mit, was auf der Bühne passiert. Neuer Song oder Cover? Ein RIAN-Hit in einem völlig neuen Genre? Eine Performance auf Deutsch, Englisch oder vielleicht Spanisch? Dazu kommen auch noch weitere spontane Challenges , die ihr RIAN live in der Show aufgebt. Aber genau dieser Modus kreiert einzigartige Momente macht die interaktive Musikshow Red Bull Jukebox zu einem Konzerterlebnis, das man auf keinen Fall verpassen sollte.

könnt ihr bei Red Bull Jukebox vor Ort voten und über Details der Performance von RIAN abstimmen. Das bedeutet: Jede Stimme kann die Show verändern und Red Bull Jukebox bleibt bis zum letzten Akkord eine interaktive Musikshow.

. Und selbst wenn RIAN bereits auf der Bühne steht, ist noch nicht alles entschieden: Auch

und kannst darüber entscheiden, welchen Herausforderungen sich RIAN stellen soll. Weitere Votingmomente gibt es über die

Red Bull Jukebox 2026 findet am 8. Dezember 2026 in der Raiffeisen Halle im Gasometer Wien statt. Einlass ist um 19.30 Uhr. Die Tickets für

Das Leben ist kein Wunschkonzert. Diese Show schon. Red Bull Jukebox mit RIAN macht aus einem Konzert ein einzigartiges Live-Erlebnis.