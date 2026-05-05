Red Bull LEDGEnds: Street-Skate-Contest feiert seine Innsbruck-Premiere

Das wird LEDGEndär! Red Bull LEDGEnds bringt am 20. Juni 2026 coole Skateboarding-Vibes mitten ins Herz von Innsbruck. Wenn sich am Marktplatz, direkt am Inn gelegen, die Skateboard-Szene zum Stelldichein trifft, verwandelt sich der urbane Platz bei Red Bull LEDGEnds, dem Ledge-Skate Format von Ex-Profi-Rider Philipp Carl Riedl in einen Skateboarding-Hotspot, an dem internationale Stars wie Jake Wooten oder Torey Pudwill und Nachwuchstalente im mehrstufigen Contest aufeinandertreffen.
Eine Ledge, vier Rollen und unzählige Tricks: Es entsteht ein Setup, das sich ganz einer Disziplin widmet, die im Street-Skaten Kultstatus hat – dem Ledge-Skating. Red Bull LEDGEnds ist kein klassischer Contest – es geht um Kreativität, Flow und Individualität am Skateboard. Judges bewertes die Tricks nach technischem Level und Ausführung – mit besonderem Fokus auf Style und Innovation. Vor dem großen Finale gibt es zudem einen eigenen Female Bewerb.
Am Samstag, den 20. Juni 2026, geht es bereits am Vormittag los: In Jamsessions geht es am Marktplatz Innsbruck um die Qualifikation. Die Anmeldung ist ab sofort online – und ist auch noch direkt vor Ort möglich. Am Nachmittag werden in den Semifinals die besten Rider ermittelt, die später im Red Bull LEDGEnds Finale aufeinandertreffen und um den Sieg battlen.
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Euer Weg ins Red Bull LEDGEnds Line-up
Ihr wollt beim legendären Skate-Contest von Philipp Carl Riedl mittendrin statt nur dabei sein? Dann ist das eure Chance! Bereits im Vorfeld von Red Bull LEDGEnds habt ihr die geniale Chance, euch euren Platz in den Semifinals zu sichern. Über eine Online-Qualifikation können drei Rider:innen direkt aufsteigen. Gefordert sind drei Ledge-Tricks, festgehalten in einem Video, das bis zum 31. Mai 2026 HIER eingereicht werden kann. Eine Fachjury entscheidet über die vier besten Einsendungen, die einen fixen Startplatz in den Semifinals erhalten.
Weitere drei Semifinal-Startplätze werden am Veranstaltungstag selbst vergeben. In sogenannten Jamsessions treten die Teilnehmer:innen am Samstag, den 20. Juni 2026 vormittags in mehreren Heats gegeneinander an. Pro Heat werden die jeweils drei besten Tricks bewertet, die stärksten Rider qualifizieren sich für die nächste Runde. Die Semifinals vereinen die stärksten Teilnehmer:innen aus der Online-Quali, den Jamsessions sowie eingeladene Rider und Red Bull Athleten. Am Ende zählt nur die Performance an der Ledge. Die besten vier Starter ziehen ins Finale ein – und werden um den prestigeträchtigen Sieg bei Red Bull LEDGEnds 2026 in Innsbruck kämpfen.
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Stars der Szene geben sich ein Stelldichein
Wenn am Samstag, den 20. Juni 2026, die Boards über die Ledges sliden, wird Innsbruck zum Hotspot der Skate-Szene. Live mit dabei sind auch internationale Skateboard-Stars wie Jake Wooten und Torey Pudwill, die das Level zusätzlich anheben und am Marktplatz für echte Highlight-Momente sorgen werden. Sie bringen globale Skate-Kultur nach Innsbruck – und treffen dort auf eine starke lokale Szene: Mit Levi Löffelberger aus Salzburg sowie Marco Kada und Julia Placek aus Wien sind auch österreichische Rider:innen am Start, die sich dieses Skate-Highlight nicht entgehen lassen werden.
Wir sind uns sicher: Vom ersten Trick bis zum letzten Run wird man bei Red Bull LEDGEnds im Rahmen der Go Skateboarding Days 2026 - veranstaltet von One Day, einer Initiative zur Förderung von Gemeinschaft durch Skateboard-Kultur - einen ganz besonderen Vibe spüren. Ihr werdet miterleben, worum es im Street-Skateboarding wirklich geht: Kreativität, Ausdruck und das ständige Neuentdecken von innovativen Tricks.
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Best of Red Bull LEDGEnds 2024
Du willst dich auf Red Bull LEDGEnds 2026 einstimmen? Dann gönn dir jetzt Tech-Skate-Action vom Feinsten, garniert mit bester Stimmung aus dem Jahr 2024 am Copa Beach Skaterpark in Wien.
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Best of Red Bull LEDGEnd 2024 in Wien
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