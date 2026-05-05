Red Bull LEDGEnds: Street-Skate-Contest feiert seine Innsbruck-Premiere

Das wird LEDGEndär! Red Bull LEDGEnds bringt am 20. Juni 2026 coole Skateboarding-Vibes mitten ins Herz von Innsbruck. Wenn sich am Marktplatz, direkt am Inn gelegen, die Skateboard-Szene zum Stelldichein trifft, verwandelt sich der urbane Platz bei

, dem Ledge-Skate Format von Ex-Profi-Rider Philipp Carl Riedl in einen Skateboarding-Hotspot, an dem internationale Stars wie Jake Wooten oder Torey Pudwill und Nachwuchstalente im mehrstufigen Contest aufeinandertreffen.