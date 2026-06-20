12 Stunden Midsummer-Energy: Die Highlights von Red Bull Midsummer in Wien

Es gibt diese ganz besonderen Tage, die sich schon beim Aufwachen anders anfühlen und an denen sich die große Vorfreude endlich erfüllt. Genau so ein Tag war der 20. Juni 2026.

drehte rund um den Globus die Regler hoch und ließ tausende Fans auf der ganzen Welt zu coolen Beats abtanzen. Sieben Städte, ein gemeinsamer Rhythmus und tausende Menschen, die Teil davon sein wollten: Red Bull Midsummer brachte Menschen, Musik und Kulturen von Tokio über Mumbai, Berlin und Wien bis nach London, New York City und Los Angeles über drei Kontinente hinweg zusammen und verwandelte in Wien die Galopprennbahn Freudenau in ein Open-Air-Festival für elektronische Musik.