© Matthias Heschl / Red Bull Content Pool
Music
12 Stunden Midsummer-Energy: Die Highlights von Red Bull Midsummer in Wien
Vom ersten Beat beim Brunch bis zum Sunset-Finale von FISHER: Diese Momente machten Red Bull Midsummer 2026 einfach unvergesslich.
1 Min
Red Bull Midsummer feierte in den längsten Tag des Jahres in Wien
Es gibt diese ganz besonderen Tage, die sich schon beim Aufwachen anders anfühlen und an denen sich die große Vorfreude endlich erfüllt. Genau so ein Tag war der 20. Juni 2026. Red Bull Midsummer drehte rund um den Globus die Regler hoch und ließ tausende Fans auf der ganzen Welt zu coolen Beats abtanzen. Sieben Städte, ein gemeinsamer Rhythmus und tausende Menschen, die Teil davon sein wollten: Red Bull Midsummer brachte Menschen, Musik und Kulturen von Tokio über Mumbai, Berlin und Wien bis nach London, New York City und Los Angeles über drei Kontinente hinweg zusammen und verwandelte in Wien die Galopprennbahn Freudenau in ein Open-Air-Festival für elektronische Musik.
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12 Stunden Musik auf der Red Bull Midsummer Stage
Zwölf Stunden lang wurde in Wien getanzt, trainiert, gefeiert und gestaunt. Das waren die Highlights von Red Bull Midsummer. Den Rhythmus gab die Musik vor. Von den ersten chilligen Beats am Vormittag bis zum finalen Sunset-Moment mit Star-DJ FISHER am Abend war die Red Bull Midsummer Stage das österreichische Epizentrum der globalen Dayparty. Internationale Artists und lokale Szenegrößen von FISHER und Christian Löffner bis hin zu Maruwa, Roya und Vivienna sorgten dafür, dass sich die Energie auf dem Gelände Stunde für Stunde steigerte.
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Beats & Brunch mit 1000things
Der perfekte Festivaltag beginnt nicht mit Hektik, sondern mit einem guten Vibe. Gemeinsam mit 1000things lud der Breakfast Club „Beats & Brunch“ zum entspannten Start in den abwechslungsreichen Tag. Zwischen Brunch-Vibes, ersten Beats und Sommerstimmung begann Red Bull Midsummer genau so, wie eine Dayparty starten soll: locker, leicht und mit genug Energie für alles, was noch kommt. Während Red Groove System die ersten chilligen Beats des Tages auflegten, füllte sich die Festival-Area auf der Galopprennbahn Freudenau. Es war alles angerichtet für die Dayparty des Jahres!
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Red Bull Midsummer Portal mit New York
Einmal New York und wieder zurück. Zwischen Wien und dem Big Apple liegen normalerweise fast 7.000 Kilometer. Bei Red Bull Midsummer waren es nur wenige Schritte. Über das Red Bull Midsummer Portal konnten die Besucher:innen direkt mit Zuschauer:innen des Events in New York interagieren. So entstand ein ganz besonderes Flair und man konnte die einzigartigen Vibes der globalen Dayparty spüren.
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Art-Installation von Steven Mark Kübler
Der österreichische New-Media-Artist Steven Mark Kübler lieferte darauf seine eigene Antwort. Seine Installation „Midsummer Energy“ machte die Dynamik des Tages auf visuelle Weise erlebbar und entwickelte sich im Laufe des Festivals ständig weiter. Kunst, Technologie und Festivalstimmung verschmolzen dabei zu einem eigenen Erlebnis.
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Christian Löffler und sein Meridian-Sound
Als die Sonne ihren höchsten Stand erreichte, war eines der musikalischen Highlights am Timetable. Star-DJ Christian Löffler übernahm als Meridian-Headliner die Turntables und schuf mit seinen atmosphärischen Klangwelten einen Soundtrack für diesen besonderen Augenblick.
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SuperCycle Class
Nach dem Meridian-Moment ging es direkt weiter, um die vielen Activities und Experiences auszuprobieren. It's all about Energy! Bei den SuperCycle Classes wurde gepusht und zu treibenden Beats in die Pedale getreten. Die Kombination aus Musik, Bewegung und Festivalatmosphäre machte die Sessions zu einem perfect match für Sport- und Musik-Enthusiast:innen.
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Sommer, Sonne und die neue Red Bull Summer Edition
Wer zwölf Stunden feiert, braucht zwischendurch neue Energie. Auf dem gesamten Red Bull Midsummer Gelände sorgten zahlreiche Bars für Erfrischung. Besonders gefragt war die neue Red Bull Summer Edition Sudachi-Lime mit ihrem genialen Geschmack nach Sommer.
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Das wohl kreativste Red Bull Midsummer-Accessoire
Sommer, Sonne, Fächer! Der Samstag zeigte sich von seiner heißen Seite — höchste Zeit für ein persönliches Festival-Accessoire. Beim Fächer-Besprayen konnten Besucher:innen kreativ werden und ihren eigenen Fächer gestalten. Dank der hochsommerlichen Temperaturen wurden die personalisierten Fächer schnell zu einem der beliebtesten Accessoires des Open-Air-Festivals. Praktisch gegen die Hitze, perfekt für den Look und ein geniales Souvenir vom einzigartigen Erlebnis bei Red Bull Midsummer.
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Disco Training mit Nadine Chiara Marie
Kurz vor der Golden Hour ging es noch einmal um die energiegeladene Symbiose von Musik und Sport im Midsummer-Style. Beim Disco Training mit Nadine Chiara Marie bewegten sich die Besucher:innen zu den Beats von DJ Vivienna.
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got2b Styling Area
Sunset-Glow-up! Bevor der Abend endgültig Fahrt aufnahm, nutzten viele Besucher:innen die got2b Styling Area für ein schnelles Festival-Refresh. Noch einmal den Look auffrischen, die Frisur checken und bereit machen für die Golden Hour und den Sunset-Headliner FISHER als absolutes Red Bull Midsummer Highlight.
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Red Bull Midsummer Post Office
Nach einem Tag voller Eindrücke ist das Red Bull Midsummer Post Office der Ort, um die schönsten Momente kurz festzuhalten. Hier konnten Besucher:innen eine Karte an ihr Zukunfts-Ich schreiben, um diese dann am kürzesten Tag des Jahres vom Briefträger wieder zugestellt zu bekommen. Wir sind uns sicher, dass die Erinnerungen an diesen speziellen Tag und Red Bull Midsummer wieder viele schöne Momente ins Gedächtnis ruft – perfekt für positive Vibes zum Winterstart.
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Sunset-Headliner FISHER als grande Finale
Als die Sonne langsam gen Horizont wanderte, war alles angerichtet. Der Australische Star-DJ FISHER übernahm als Sunset-Headliner die Red Bull Midsummer Stage und verwandelte die Galopprennbahn Freudenau endgültig in einen pulsierenden Dancefloor. Mit seiner unverwechselbaren Energie, seinen treibenden Tracks und einer Crowd, die jede Sekunde seiner Show aufsaugte, setzte der Australier den perfekten Schlusspunkt unter zwölf Stunden Midsummer Energie.
Ein Tag. Sieben Städte. Unzählige magic moments! Red Bull Midsummer kreierte mit dem globaler Dancefloor unvergessliche Momente.