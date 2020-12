5 wichtige Tipps für Gaming-Marathons

1. Speis und Trank

Für eine gelungenen Event gilt es einige Besorgungen im Vorfeld zu machen, damit man nicht währenddessen plötzlich abbrechen muss und möglicherweise seine Mitspieler hängen lässt. Getränke und Essen sollten daher früh genug und in ausreichenden Mengen gekauft werden. Wichtig ist es, den Körper mit genügend Flüssigkeit zu versorgen, dabei bietet sich Mineralwasser da an, da es nicht nur gut hydriert. sondern zusätzlich noch Elemente mitbringt die der Körper benötigt.

Für eine gelungenen Event gilt es einige Besorgungen im Vorfeld zu machen, damit man nicht währenddessen plötzlich abbrechen muss und möglicherweise seine Mitspieler hängen lässt. Getränke und Essen sollten daher früh genug und in ausreichenden Mengen gekauft werden. Wichtig ist es, den Körper mit genügend Flüssigkeit zu versorgen, dabei bietet sich Mineralwasser da an, da es nicht nur gut hydriert. sondern zusätzlich noch Elemente mitbringt die der Körper benötigt.

und diese Speisen bei Bedarf aufzuwärmen. Dann weiß man was drin ist, man kocht was man gerne isst und Einen mit ordentlich Energie versorgt.

Für das leibliche Wohl sollte auch früh genug gesorgt sein. Hier gilt es zu bedenken, dass nicht viel Zeit zur Verfügung steht um schnell mal zu kochen oder den Snack vorzubereiten. Wir empfehlen die Snacks und Gerichte , um den Ablauf des Events nicht zu stören, im Vorfeld zuzubereiten und idealerweise Speisen vorzubereiten, die mit einer Hand und ohne großes Kleckern gegessen werden können. Man könnte natürlich einfach ein paar Tiefkühlgerichte besorgen und sich diese bei Bedarf zubereiten aber eine bessere Option ist es wohl selbst zu kochen und diese Speisen bei Bedarf aufzuwärmen. Dann weiß man was drin ist, man kocht was man gerne isst und Einen mit ordentlich Energie versorgt.

Für das leibliche Wohl sollte auch früh genug gesorgt sein. Hier gilt es zu bedenken, dass nicht viel Zeit zur Verfügung steht um schnell mal zu kochen oder den Snack vorzubereiten. Wir empfehlen die Snacks und Gerichte , um den Ablauf des Events nicht zu stören, im Vorfeld zuzubereiten und idealerweise Speisen vorzubereiten, die mit einer Hand und ohne großes Kleckern gegessen werden können. Man könnte natürlich einfach ein paar Tiefkühlgerichte besorgen und sich diese bei Bedarf zubereiten aber eine bessere Option ist es wohl selbst zu kochen und diese Speisen bei Bedarf aufzuwärmen. Dann weiß man was drin ist, man kocht was man gerne isst und Einen mit ordentlich Energie versorgt.

2. Haltung annehmen