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Alles, was ihr über Red Bull Reshuffle wissen müsst
Ein Fortnite-Turnier, wie man es noch nie erlebt hat: Schnell, knackig und mit permanent wechselnden Teams. Verpasst auf keinen Fall Red Bull Reshuffle!
Bald kämpfen 40 geladene Pro-Gamer im neuesten Fortnite-Turnierformat von Red Bull um den Sieg. In einem innovativen Spielmodus der schnelles adaptieren und aggressive Spielweise belohnt werden die Profis an ihren Grenzen getrieben. Hier erfahrt ihr alles zum heißesten Fortnite-Event des Sommers.
2 Min
Red Bull Reshuffle: Die Fortnite-Elite in Wien
Red Bull Reshuffle vereint 40 Top-Pros im Reload-Modus mit einem Twist und macht Wien für einen Tag zum globalen Hotspot der Competitive-Fortnite-Szene.
01
Die Fakten
Wann? Samstag, 15. August 2026
Wo? Austria Center Vienna, Wien, Österreich
Was? 40-Mann Invitational-Turnier
Wofür? Preisgeld von insgesamt 50.000 €
Format: Invite-only, 40 internationale Profis, kein offenes Teilnahmefeld
02
Der Spielmodus
Das Ziel von Red Bull Reshuffle ist es, ein komplett neues Format zu testen.
Insgesamt werden 6 Runden gespielt. Dabei treten die Spieler:innen immer in Zweier-Teams an. Allerdings werden diese Duos in jeder Rund aufs neue zusammengestellt. Das Teilnehmerfeld wird also durchgehend durchgemischt. Jedoch wird jede:r Spieler:in individuell gewertet. Hier fließen sowohl die Abschüsse, als auch der finale Platz der Runde in die Wertung ein.
Allerdings wird jede Runde ein "Wiiings"-Team geben. Dabei handelt es sich um ein Duo, das nicht per Zufall, sondern durch Publikums-Voting bestimmt wird.
Das gesamte Turnier wird im Reload-Modus von Fortnite ausgetragen. Das bedeutet permanente Action. Flotte Respawns sorgen dafür, dass es keine gute Idee ist, sich immer am selben Ort aufzuhalten. Bewegung ist angesagt.
Das Ziel: Der nervenaufreibende Spielmodus und die ständig wechselnden Partner sorgen für Stress und zeigen, wer am schnellsten adaptieren kann.
03
Bestätigte Pro-Gamer
- MrSavage
- Mongraal
- Vadeal
- VicO
- Malibuca
- Asa
- CringeFN
- Tayson
- Jxness
- MariusCOW
- Merstach
- Japko
- Juu
- Panzer
- Podasai
- The Fleoz
- Vanyak3kk
- Velofps
04
Erlebt Red Bull Shuffle live
Alle Infos zum Event findet ihr auf unserer Event-Page. Hier könnt ihr euch euer Ticket sichern.
Solltet ihr nicht vor Ort sein, könnt ihr euch auch den Live-Stream am Event-Tag anschauen. genauere Infos folgen.
Teil dieser Story
Red Bull Reshuffle
Red Bull Reshuffle bringt Top-Pros, spannende Matches und einzigartige Live-Atmosphäre zusammen und macht Wien für einen Tag zum Hotspot der Competitive-Fortnite-Szene.
Kyle 'Mongraal' Jackson
The English content creator is one of gaming's most recognised global icons, known for his in-game skills and gripping content.
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