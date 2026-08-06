Alles, was ihr über Red Bull Reshuffle wissen müsst

Insgesamt werden

6 Runden

gespielt. Dabei treten die Spieler:innen immer in

Zweier-Teams

an. Allerdings werden diese Duos in jeder Rund aufs neue zusammengestellt.

Das Teilnehmerfeld wird also durchgehend durchgemischt.

Jedoch wird jede:r Spieler:in individuell gewertet. Hier fließen sowohl die Abschüsse, als auch der finale Platz der Runde in die Wertung ein.