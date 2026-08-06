Red Bull Reshuffle
© Red Bull
esports

Alles, was ihr über Red Bull Reshuffle wissen müsst

Ein Fortnite-Turnier, wie man es noch nie erlebt hat: Schnell, knackig und mit permanent wechselnden Teams. Verpasst auf keinen Fall Red Bull Reshuffle!
Autor: Matthias Regge (@Johnny.Monument)
2 min readPublished on

Teil dieser Story

Red Bull Reshuffle

Red Bull Reshuffle bringt Top-Pros, spannende Matches und einzigartige Live-Atmosphäre zusammen und macht Wien für einen Tag zum Hotspot der Competitive-Fortnite-Szene.

Österreich

Kyle 'Mongraal' Jackson

The English content creator is one of gaming's most recognised global icons, known for his in-game skills and gripping content.

Vereinigtes KönigreichVereinigtes Königreich

Martin 'MrSavage' Foss Andersen

Norwegian streamer Martin ‘MrSavage’ Foss Andersen is one of Norway’s most successful and most talented Fortnite players.

NorwayNorway

Inhalt

  1. 1
    Die Fakten
  2. 2
    Der Spielmodus
  3. 3
    Bestätigte Pro-Gamer
  4. 4
    Erlebt Red Bull Shuffle live
Bald kämpfen 40 geladene Pro-Gamer im neuesten Fortnite-Turnierformat von Red Bull um den Sieg. In einem innovativen Spielmodus der schnelles adaptieren und aggressive Spielweise belohnt werden die Profis an ihren Grenzen getrieben. Hier erfahrt ihr alles zum heißesten Fortnite-Event des Sommers.

2 Min

Red Bull Reshuffle: Die Fortnite-Elite in Wien

Red Bull Reshuffle vereint 40 Top-Pros im Reload-Modus mit einem Twist und macht Wien für einen Tag zum globalen Hotspot der Competitive-Fortnite-Szene.

01

Die Fakten

Wann? Samstag, 15. August 2026
Wo? Austria Center Vienna, Wien, Österreich

Das Original Red Bull

Red Bull Energy Drink

Mehr erfahren
Red Bull Energy Drink
Was? 40-Mann Invitational-Turnier
Wofür? Preisgeld von insgesamt 50.000 €
Format: Invite-only, 40 internationale Profis, kein offenes Teilnahmefeld
02

Der Spielmodus

Das Ziel von Red Bull Reshuffle ist es, ein komplett neues Format zu testen.
Insgesamt werden 6 Runden gespielt. Dabei treten die Spieler:innen immer in Zweier-Teams an. Allerdings werden diese Duos in jeder Rund aufs neue zusammengestellt. Das Teilnehmerfeld wird also durchgehend durchgemischt. Jedoch wird jede:r Spieler:in individuell gewertet. Hier fließen sowohl die Abschüsse, als auch der finale Platz der Runde in die Wertung ein.
Allerdings wird jede Runde ein "Wiiings"-Team geben. Dabei handelt es sich um ein Duo, das nicht per Zufall, sondern durch Publikums-Voting bestimmt wird.
Das gesamte Turnier wird im Reload-Modus von Fortnite ausgetragen. Das bedeutet permanente Action. Flotte Respawns sorgen dafür, dass es keine gute Idee ist, sich immer am selben Ort aufzuhalten. Bewegung ist angesagt.
Das Ziel: Der nervenaufreibende Spielmodus und die ständig wechselnden Partner sorgen für Stress und zeigen, wer am schnellsten adaptieren kann.
03

Bestätigte Pro-Gamer

  • MrSavage
  • Mongraal
  • Vadeal
  • VicO
  • Malibuca
  • Asa
  • CringeFN
  • Tayson
  • Jxness
  • MariusCOW
  • Merstach
  • Japko
  • Juu
  • Panzer
  • Podasai
  • The Fleoz
  • Vanyak3kk
  • Velofps
04

Erlebt Red Bull Shuffle live

Alle Infos zum Event findet ihr auf unserer Event-Page. Hier könnt ihr euch euer Ticket sichern.
Solltet ihr nicht vor Ort sein, könnt ihr euch auch den Live-Stream am Event-Tag anschauen. genauere Infos folgen.

Teil dieser Story

Red Bull Reshuffle

Red Bull Reshuffle bringt Top-Pros, spannende Matches und einzigartige Live-Atmosphäre zusammen und macht Wien für einen Tag zum Hotspot der Competitive-Fortnite-Szene.

Österreich

Kyle 'Mongraal' Jackson

The English content creator is one of gaming's most recognised global icons, known for his in-game skills and gripping content.

Vereinigtes KönigreichVereinigtes Königreich

Martin 'MrSavage' Foss Andersen

Norwegian streamer Martin ‘MrSavage’ Foss Andersen is one of Norway’s most successful and most talented Fortnite players.

NorwayNorway

Assassin's Creed Black Flag Resynced

ABSPRUNG UND DANN ABFLUG?

Wie gut kennst du das Credo? Mach das Quiz, teste dein Wissen – und auf alle, die die Herausforderung meistern, wartet eine einzigartige Belohnung im Spiel.

esports
Gaming